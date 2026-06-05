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அண்ணாமலையின் ராஜினாமா ஏற்பு: பாஜக தலைமை அறிவிப்பு

அண்ணாமலையின் ராஜினாமாவால் தமிழ்நாட்டில் பாஜக இரண்டாகப் பிளவுபடும் சூழலும் ஏற்பட்டுள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுடன் அண்ணாமலை சந்திப்பு
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுடன் அண்ணாமலை சந்திப்பு (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 11:35 AM IST

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புதுடெல்லி: தமிழ்நாடு பாஜகமுன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலையின் ராஜினாமாவை ஏற்றுக்கொண்டாக அக்கட்சியின் தலைமை அறிவித்துள்ளது.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிட்ட பாஜக, உதகை தொகுதியில் மட்டும் வெற்றி பெற்று படுதோல்வி அடைந்தது. தேர்தலுக்கு முன்னதாகவே, அண்ணாமலை பாஜக தலைவர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். மேலும், அவர் தேர்தலில் போட்டியிடவும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறப்பட்டது.

இதனால் அதிருப்தியில் இருந்த அண்ணாமலை, பாஜக சார்ந்த அரசியல் நிகழ்ச்சிகளில் தமிழ்நாடு பாஜகவின் முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொள்ளாமல் இருந்து வந்தார்.

இந்த நிலையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு அண்ணாமலை டெல்லி பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார். அப்போது, பாஜகவின் தேசிய தலைவர் நிதின் நபினை நேரில் சந்தித்து பேசினார். அப்போது, தமிழ்நாடு பாஜக நிர்வாகிகள் மீது தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியதாகவும், பாஜகவில் இருந்து விலகும் கடிதத்தை வழங்கியதாகவும் தகவல் வெளியாகியது.

அதைத் தொடர்ந்து, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவையும் சந்தித்துப் பேசியிருந்தார். இந்த சூழலில், அண்ணாமலையின் ராஜினாமா கடிதம் ஏற்கப்படுவதாக பாஜகவின் தேசிய தலைமை இன்று (ஜூன் 05) அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து பாஜகவின் தேசிய பொதுச்செயலாளர் அருண் சிங் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "தமிழ்நாடு பாஜகவின் முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பு உள்பட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் விலகுவதாக அளித்த கடிதத்தை பாஜகவின் தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பாஜகவில் 6 ஆண்டுகள் பயணத்தை அண்ணாமலை முடித்துக் கொண்டார். கடந்த 2020- ஆம் ஆண்டு தனது ஐபிஎஸ் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு பாஜகவில் இணைந்தவர் அண்ணாமலை. அவருக்கு அந்த ஆண்டே கட்சி மேலிடம், மாநில தலைவர் பதவியை வழங்கியிருந்தது. அண்ணாமலை தலைமையில் 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல், 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலை பாஜக சந்தித்தது.

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தற்போது பாஜகவில் இருந்து அண்ணாமலை ராஜினாமா செய்த நிலையில், தனது அடுத்தக்கட்ட அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து இன்று (ஜூன் 05) நண்பகல் 12.00 மணியளவில் சமூக வலைதளம் மூலம் அவர் அறிவிக்கவிருக்கிறார். அண்ணாமலை புதிய கட்சி தொடங்குவாரா என அவரது ஆதரவாளர்கள் ஆதரவுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

அண்ணாமலை விலகலால் தமிழ்நாட்டில் பாஜக இரண்டாகப் பிளவுபடும் சூழலும் ஏற்பட்டுள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்.

TAGGED:

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