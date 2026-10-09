மேற்கு வங்கம் இடைத்தேர்தல்: 2 தொகுதிகளிலும் பாஜக பெரும் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை
மேற்கு வங்க மாநிலம் ரெஜிநகர் மற்றும் நந்திகிராம் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளில் கடந்த அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
Published : October 9, 2026 at 12:18 PM IST
கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற இரு தொகுதிகளிலும் பாஜக வேட்பாளர்கள் தொடர்ந்து அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகித்து வருகின்றனர்.
மேற்கு வங்க மாநிலம் ரெஜிநகர் மற்றும் நந்திகிராம் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளில் கடந்த அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதில் நந்திகிராம் தொகுதியில் 80.67 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. அதே போல் ரெஜிநகர் தொகுதியில் 78.42 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானது. இதனைத் தொடர்ந்து இன்று காலை 8 மணி முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
அதன்படி வாக்கு எண்ணிக்கையில் இதுவரை நான்கு சுற்றுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், நந்திகிராம் தொகுதியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேட்பாளர் ஹசி ராணி ராத் 43,655 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார். இவர் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களை விட 31 ஆயிரம் வாக்குகளுக்கு மேல் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார். தற்போது வரை இரண்டாம் இடத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி மிலன் பிரதான் 11,712 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றுள்ளார். இவருக்கு முன்னாள் மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு அளித்துள்ளது.
முன்னதாக இந்த இடைத்தேர்தலில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் சார்பில் நிறுத்தப்பட்ட சஞ்சிதா பிரதான் டே, கடைசி நாளில் வேட்புமனுவை வாபஸ் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் தற்போது மேற்கு வங்க முதலமைச்சராக உள்ள சுவேந்து அதிகாரி, நந்திகிராம் மற்றும் பபானிப்பூர் ஆகிய தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து அவர் நந்திகிராம் தொகுதியில் தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்த நிலையில், தற்போது இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது.
ரெஜிநகர் தொகுதியிலும் பாஜக முன்னிலை
ரெஜிநகர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் இதுவரை 2 சுற்றுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. அதன்படி பாரதிய ஜனதா கட்சி வேட்பாளர் சங்கராவ் சர்கார் 20,415 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களை விட 16 ஆயிரம் வாக்குகளுக்கு மேல் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.
இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள ஆம் ஜனதா உன்னயன் கட்சி வேட்பாளர் குலாம் நபி ஆசாத் 3865 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட அப்துல்லாஹில் கஃபி 1705 வாக்குகளும், ரபியுல் அலம் சவுத்ரி 1286 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளனர்.
முன்னதாக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் ரெஜிநகர் மற்றும் நவ்டா ஆகிய தொகுதிகளில் ஆம் ஜனதா உன்னயன் கட்சியின் தலைவர் ஹுமாயுன் கபீர் போட்டியிட்டார். தொடர்ந்து அவர் இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்ற நிலையில், ரெஜிநகர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.