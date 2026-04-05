புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியின்போது கிரண் பேடி மூலம் பாஜக தலையீடு - கார்கே குற்றச்சாட்டு

புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்குவதே எங்களின் முதல் உத்தரவாதம் என்று மல்லிகார்ஜுன கா்ரகே தெரிவித்தார்.

புதுச்சேரியில் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்ட கார்கே உள்ளிட்ட தலைவர்கள்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 4:56 PM IST

புதுச்சேரி: நாராயணசாமி முதலமைச்சராக இருந்தபோது, ஆளுநர் கிரண் பேடி மூலம் நிர்வாகத்தில் பாஜக தலையிட்டதாக காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே குற்றம்சாட்டினார்.

புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலை ஒட்டி, திமுக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து புதுச்சேரியில் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில், காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கலந்து கொண்டு பேசுகையில், "தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்பது ஊழல், கொள்ளையில் செழித்து வளரும் ஒரு சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசின் விவகாரங்களில் ஆளுநர் தலையிடுவதால், புதுச்சேரிக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கப்பட வேண்டும். புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்குவதே எங்களின் முதல் உத்தரவாதம். இங்கு ஒவ்வொரு துறையிலும் ஊழல் மலிந்துள்ளதால், மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர். அரசின் நிதி தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வளர்ச்சி தடைபட்டுள்ளது. நிலம் முதல் வானம் வரை, விமான நிலையம் முதல் துறைமுகங்கள் வரை அனைத்தும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு, அதானி என்ற ஒரே ஒற்றை நபரிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மக்களின் நிலம், கோயில் நிலம் போன்றவற்றைக் கொள்ளையடித்து அபகரிக்கிறது. புதுச்சேரியில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் என்.ஆர். காங்கிரஸ்-பாஜக கூட்டணி அரசு சுமார் 450 மதுக்கடைகளைத் திறந்துள்ளது. அவர்கள் சுத்தமான தண்ணீருக்குப் பதிலாக மதுபானத்தை வழங்குகிறார்கள். இங்கு புதிதாக தொழிற்சாலையும் தொடங்கப்படவில்லை. ஆனால் 6 புதிய மதுபான தொழிற்சாலைகள் வருகின்றன. இது நிலத்தடி நீரை மேலும் வீணடிக்க வழிவகுக்கும்.

மோடி 44 கோடி வேலைவாய்ப்புகளை வழங்குவதாக உறுதியளித்திருந்தார். ஆனால், புதுச்சேரியில் இளைஞர்களுக்கு எந்த வேலையும் கிடைக்கவில்லை. வாக்குச்சாவடிக்குச் செல்வதற்கு முன், மோடி உறுதியளித்த 44 கோடி வேலைவாய்ப்புகள் எங்கே போயின என்று மக்களாகிய நீங்கள் கேட்க வேண்டும்.

புதுச்சேரியை காங்கிரஸ் கட்டியெழுப்பியது. ஆனால், பாஜக அதை அழித்தது. இன்று புதுச்சேரியில் காணும் அனைத்து வளர்ச்சிகளும் காங்கிரஸ்காரர்களால் உருவாக்கப்பட்டவை.

காங்கிரஸால் தொடங்கப்பட்ட திட்டங்களின் பெயரை பாஜக மாற்றி வந்தது. அதுதான் மோடியின் பாணி. பிரதமர் மோடி, எப்போதும் மக்களின் நலனுக்காக அல்லாமல், பேரணிகளுக்கு பணத்தைச் செலவிடுகிறார். புதுச்சேரியை மோடி அதிகாரமற்றதாக மாற்றி விட்டார். புதுச்சேரிக்கு முழு அதிகாரம் தேவை. ஆனால் பாஜக அதை விரும்பவில்லை.

நாராயணசாமி முதலமைச்சராக இருந்தபோது, ஆட்சியில் ஆளுநர் கிரண் பேடியைத் தலையிட வைத்தது பாஜக. அப்போது, மோடி அரசின் கைப்பாவையாக ஆளுநர் கிரண் பேடி செயல்பட்டார். தூய்மையான ஆட்சி, பாதுகாப்பு மற்றும் மாநில அந்தஸ்துக்கான நியாயமான கோரிக்கைக்காக காங்கிரஸ் கட்சியும், இந்தியா கூட்டணியும் உங்களுடன் துணை நிற்கும். மக்களாகிய உங்களின் உரிமைகளுக்காக காங்கிரஸ் போராடும். ஆனால், மக்களிடமிருந்து அனைத்து உரிமைகளையும் பாஜக பறிக்க முயற்சிக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து, கார்கே முன்னிலையில் தேர்தல் அறிவிப்புகள் வெளியாகின. அதில், "அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ரேஷன் கடைகள் மூலம் மாதந்தோறும் ரூ. 2,500 மதிப்புள்ள மளிகைப் பொருட்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும். முதல் வகுப்பு முதல் ஆராய்ச்சி கல்வி (Ph.D) வரை முழுக்க முழுக்க இலவசக் கல்வி வழங்கப்படும். 2029-ல் ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆனவுடன் புதுச்சேரிக்கு முழு மாநில அந்தஸ்து பெற்றுத்தரப்படும். ஏழைப் பெண்களின் திருமணத்திற்காக 'தாலிக்கு தங்கம்' வழங்கும் திட்டம் மீண்டும் செயல்படுத்தப்படும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

