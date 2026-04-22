மோடியை ‘பயங்கரவாதி’ என்று குறிப்பிட்ட விவகாரம்; கார்கே மீது பாஜக தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார்
பயங்கரவாதி என்ற சொல்லை தான் பயன்படுத்தியன் அர்த்தம் குறித்து மல்லிகார்ஜுன கார்கே விளக்கமளித்த பிறகும், பாஜக அவர் மீது தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகாரளித்திருக்கிறது.
Published : April 22, 2026 at 5:02 PM IST
புது டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியை காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுனே ‘பயங்கரவாதி’ என்று குறிப்பிட்டதாகவும், அவர் மீது சட்டபடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு பாஜக சார்பில் கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது.
சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் பரப்புரை நடைபெற்றது. நேற்று (ஏப்ரல் 21) கடைசி நாளையொட்டி அனைத்துக் கட்சிகளின் தலைவர்களும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில், சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, “மோடி ஒரு பயங்கரவாதி. அவர் சமத்துவம் மற்றும் சமூகநீதியை விரும்பமாட்டார். அதிமுக அவருடன் சேர்வது ஜனநாயகத்தை பலவீனப்படுத்தும்” என்று கூறியிருந்தார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியை கார்கே பயங்கரவாதி என்று குறிப்பிட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த நிலையில், பிரதமரை அவ்வாறு கூறியதற்காக கார்கே மன்னிப்பு கேட்கவேண்டுமென பாஜகவினர் வலியுறுத்தினர்.
ஆனால், மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா விஷயத்தில் பிரதமர் மோடி சரியாக நடந்துகொள்ளவில்லை எனவும், பெண் விடுதலை, சமூக நீதி, ஜனநாயகம் என்பதை விட்டுவிட்டு, ஈடி,சிபிஐ மற்றும் ஐடியை வைத்து எதிர்க்கட்சியை மிரட்டுவதாலும் அதனடிப்படையில்தான் அவரை அவ்வாறு குறிப்பிட்டதாகவும் கார்கே விளக்கமளித்தார்.
மேலும் தனிப்பட்ட முறையில் அவரை அவ்வாறு குறிப்பிடவில்லை எனவும், ஜனநாயகத்தை சிதைப்பதால் அவ்வாறு குறிப்பிட்டதாகவும் கார்கே கூறியிருந்தார். ஆனாலும் நாட்டின் பிரதமர் என்ற உயரிய இடத்தில் உள்ளவரை இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது என பாஜகவினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், இந்திய தேர்தல் ஆணையருக்கு பாஜக சார்பில் கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது.
அதில், மல்லிகார்ஜுன கார்கே மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டுமென குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த கடிதத்தில், 'தமிழ்நாடு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, செய்தியாளர் சந்திப்பில் பிரதமர் மோடியை ‘ஒரு பயங்கரவாதி’ என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதையொட்டி, தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளன. அதன்படி, பரப்புரையின்போது சிவில் சட்டம் மற்றும் பொது சட்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு தான் கருத்துகளை தெரிவிக்க வேண்டும். ஆனால் கார்கே தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறியுள்ளார். நாட்டின் மிக உயரிய பொறுப்பில் இருக்கும் தலைவரை ‘பயங்கரவாதி’ ன்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எனவே அவர் மீது, பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டப்பிரிவு 175 (தனிநபர் குறித்து தவறாக கருத்துகளை தெரிவித்தல். குறிப்பாக, அரசியல் தலைவரை தவறாக குறிப்பிடுதல்), பிரிவுகள் 171, 174 மற்றும் 356(1) ஆகிய பிரிவுகளின்கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.