அசாம் மக்களவை இடைத்தேர்தல்: அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் பாஜக முன்னிலை
நவ்கான் மக்களவை தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பியாக இருந்த பிரத்யுத் போர்டோலோய் இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி, பாஜகவில் இணைந்தார்.
Published : October 9, 2026 at 2:08 PM IST
கவுஹாத்தி: அசாம் மாநிலம் நவ்கான் மக்களவை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளர் தேவசிஷ் சர்மா, பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.
நவ்கான் மக்களவை தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பியாக இருந்த பிரத்யுத் போர்டோலோய் இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் அக்கட்சியில் இருந்து விலகினார். பின்னர் பாஜகவில் இணைந்தார். பின்னர் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற அசாம் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் திஸ்பூர் தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து நவ்கான் மக்காளவை தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் நவ்கான் மக்களவை தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் கடந்த 6 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இங்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி, காங்கிரஸ், மற்றும் ஏஐயுடிஎஃப் ஆகிய கட்சிகளுக்கு இடையே மும்முனை போட்டி நிலவியது. நவாகான் மக்களவை தொகுதியில் 19.05 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
அங்கு அதிகாலை முதலே வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வெளியே வாக்காளர்கள், குறிப்பாகப் பெண்கள் வரிசையில் காத்திருந்து வாக்கு செலுத்தினர். இறுதியில் நவ்கான் தொகுதியில் 76 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.
தொடர்ந்து இன்று நவ்கான் மக்களவை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. நவ்கான் பகுதியில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்து வருகிறது.
இந்த விறுவிறுப்பான வாக்கு எண்ணிக்கையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட தேவசிஷ் சர்மா 2,89,299 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களை விட 83,893 வாக்குகள் அவர் முன்னிலை பெற்றுள்ளார். மொத்தம் பதிவான வாக்குகளில் இவர் மட்டும் 51.3 சதவீத வாக்குகளை பெற்றுள்ளார்.
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அவரை தொடர்ந்து, ஏஐயுடிஎஃப் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட முகமது பத்ருதீன் அஜ்மல் 2,05,406 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். மொத்தம் பதிவான வாக்குகளில் 36.76 சதவீத வாக்குகளை அவர் பெற்றுள்ளார். காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட சிபமொனி பொரா 52,730 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். மொத்தம் பதிவான வாக்குகளில் இவர் 9.3 சதவீத வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளார்.