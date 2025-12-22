மகாராஷ்டிரா உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி அமோக வெற்றி
மகாராஷ்டிராவில் விலைவாசி உயர்வு, விவசாயிகள் அதிருப்தி, வேலைவாய்ப்பின்மை என ஆளுங்கட்சி மீது பல்வேறு விமர்சனங்கள் இருந்த போதிலும், பிரம்மாண்ட வெற்றியை பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி பெற்றுள்ளது.
December 22, 2025
மும்பை: மகாாஷ்டிரா உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி அமோக வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. அதே சமயம், காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது.
மகாராஷ்டிராவில் மொத்தமுள்ள 288 நகராட்சி கவுன்சில்களுக்கும், நகர பஞ்சாயத்துக்களுக்கும் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற்றது. இதன் வாக்கு எண்ணிக்கை நேற்று தொடங்கிய நிலையில், அதன் முழுமையான முடிவுகள் இன்று வெளியாகின.
எந்த கூட்டணியில் யார் - யார்?
இந்த தேர்தலில் பாஜக தலைமையிலான மகாயுதி கூட்டணியும், காங்கிரஸ் தலைமையிலான மகா விகாஸ் அகாடி கூட்டணியும் நேரடியாக மோதின. மகாயுதி கூட்டணியில் பாஜக, ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனா, அஜித் பவார் தலைமையிலான என்சிபி ஆகிய கட்சிகள் இடம்பெற்றிருந்தன. மகா விகாஸ் அகாடி கூட்டணியில் காங்கிரஸ், உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனா, சரத்பவார் தலைமையிலான என்சிபி ஆகிய கட்சிகள் இருந்தன.
ஆளும் பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி மீது மக்கள் கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும், அதனால் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மகாயுதி கூட்டணி தோல்வியை சந்திக்கும் என அரசியல் நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்திருந்தனர்.
வெற்றிக்கொடி நாட்டிய பாஜக
ஆனால், தேர்தல் முடிவோ அதற்கு நேர்மாறாக இருந்தது. மொத்தமுள்ள 288 நகராட்சி கவுன்சில்களுக்கான தேர்தலில் பாஜக தலைமையிலான மகாயுதி 207 இடங்களை கைப்பற்றி வெற்றிக் கொடி நாட்டியுள்ளது. இதில் பாஜக மட்டும் தனித்து 117 இடங்களை வென்றுள்ளது. சிவசேனா (ஏக்நாத் ஷிண்டே) 53 இடங்களிலும், என்சிபி 37 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றன. இத்தேர்தலில் சில இடங்களில் மகாயுதி கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த கட்சிகள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராகவும் போட்டியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
படுதோல்வியை சந்தித்த காங்கிரஸ்
எதிர்க்கட்சியான மகா விகாஸ் அகாடி கூட்டணி வெறும் 44 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றி படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது. அந்த கூட்டணியில் காங்கிரஸ் 28, சிவசேனா (உத்தவ் தாக்கரே) 9, என்சிபி (சரத்பவார்) 7 இடங்களையும் கைப்பற்றின. மகாராஷ்டிராவில் 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது. விலைவாசி உயர்வு, விவசாயிகள் அதிருப்தி, வேலைவாய்ப்பின்மை என ஆளுங்கட்சி மீது பல்வேறு விமர்சனங்கள் இருந்த போதிலும், எதிர்கட்சியால் வெற்றி வெற முடியவில்லை.
'தேர்தல் ஆணையத்துக்கு வாழ்த்துகள்'
இந்த தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியின் வெற்றியானது, அடுத்த மாதம் நடைபெறும் மாநகராட்சி தேர்தலிலும் எதிரொலிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனிடையே, இந்த தேர்தல் வெற்றிக்காக மகாராஷ்டிர மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் தங்கள் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளனர்.
இதனிடையே, இந்த தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெறுவதற்கு தேர்தல் ஆணையம் உதவியதாக காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இதுகுறித்து, மகாராஷ்டிரா காங்கிரஸ் தலைவர் ஹர்ஷ்வர்தன் சப்கல் கூறுகையில், "தேர்தலில் பாஜக தலைமையிலான மகாயுதி கூட்டணி வெற்றி பெற உதவிய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு வாழ்த்துகள்" எனக் கூறியுள்ளார்.