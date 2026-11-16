பில்கிஸ் பானு வழக்கு: 17 ஆண்டுகளுக்கு பின் 2 குற்றவாளிகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஜாமீன்
கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ராஜா தாக்ரே மற்றும் வழக்கறிஞர் ஸ்வாதி கில்டியால் ஆகியோர் ஜாமீன் வழங்கக் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர்.
By Sumit Saxena
Published : November 16, 2026 at 4:37 PM IST
புதுடெல்லி: 2002 குஜராத் கோத்ரா ரயில் எரிப்புச் சம்பவத்திற்கு பிந்தைய கலவரத்தின் போது பில்கிஸ் பானு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கொலை வழக்கில், ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட இரண்டு குற்றவாளிகளின் தண்டனையை உச்ச நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்து ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது.
2022-ம் ஆண்டு குஜராத் அரசால் முன்கூட்டியே விடுதலை செய்யப்பட்டு, பின்னர் 2024-ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட 11 குற்றவாளிகளில் இவர்களும் அடங்குவர்.
தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனையை 2017-ஆம் ஆண்டு மும்பை உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்ததை எதிர்த்து, குற்றவாளிகள் இருவரும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுக்களைத் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
நீதிபதிகள் எம்.எம். சுந்தரேஷ் மற்றும் பிரசன்னா பி. வராலே ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த மனுக்களை விசாரித்தது.
அப்போது குற்றவாளிகள் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் சித்தார்த் லுத்ரா, 'மனுதாரர்கள் இருவரும் ஏற்கனவே 17 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் சிறையில் இருந்துள்ளனர். மேலும், முதல் தகவல் அறிக்கையில் மனுதாரர் ஒருவரின் பெயர் இடம் பெறவில்லை. சம்பவம் நடந்து சுமார் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகே அவர் இந்த வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டார். அத்துடன், மனுதாரர்களில் ஒருவர் மாற்றுத்திறனாளி' என்ற விவரங்களை நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்தார்.
எதிர்மனுதாரர்கள் சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ராஜா தாக்ரே மற்றும் வழக்கறிஞர் ஸ்வாதி கில்டியால் ஆகியோர் ஜாமீன் வழங்கக் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர்.
குற்றத்தின் தீவிரத்தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டே விசாரணை நீதிமன்றமும், மும்பை உயர்நீதிமன்றமும் தகுந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் தண்டனையை உறுதி செய்துள்ளன என்று அவர்கள் வாதிட்டனர்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு
இது தொடர்பான தீர்ப்பு அக்டோபர் 28-ம் தேதி பிறப்பிக்கப்பட்டு அண்மையில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது. இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், 'மனுதாரர்கள் இருவரும் 17 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறைவாசம் அனுபவித்துள்ளனர் என்பதும், அவர்களில் அவர்களில் மாற்றுத்திறனாளி என்பதும் மறுக்க முடியாத உண்மையாகும்.
இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவில் சட்டம் மற்றும் உண்மைத் தன்மை அடிப்படையில் ஆராயப்பட வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் நிறைய உள்ளன.
எனவே, மேல்முறையீட்டு மனு மீதான இறுதி விசாரணை நடைபெறும் வரை இவர்களின் ஆயுள் தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது. சம்பந்தப்பட்ட விசாரணை நீதிமன்றம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு இருவருக்கும் ஜாமீன் வழங்கப்படுகிறது' என்று தீர்ப்பளித்தனர்.
வழக்கு கடந்து வந்த பாதை
2002-ஆம் ஆண்டு குஜராத்தின் பஞ்சமஹால் மாவட்டத்தில் உள்ள கோத்ரா நகர காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், இந்திய தண்டனைச் சட்டப் பிரிவுகள் 143, 147, 302 (கொலை), 149 மற்றும் 376(2)(e), 376(2)(g) (கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை) ஆகியவற்றின் கீழ் குற்றவாளிகளுக்கு கடுங்காவல் ஆயுள் தண்டனையும் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.
2017 மே 4-ஆம் தேதி மும்பை உயர்நீதிமன்றம் இந்தத் தண்டனையை உறுதி செய்தது. இதனிடையே, 2022 ஆகஸ்ட் மாதம் குஜராத் அரசு தனது தண்டனைக் குறைப்பு அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி இந்த வழக்கின் 11 குற்றவாளிகளையும் முன்கூட்டியே விடுதலை செய்தது.
ஆனால், 2024-ஆம் ஆண்டு குஜராத் அரசின் அந்த உத்தரவை ரத்து செய்த உச்ச நீதிமன்றம், 11 பேரையும் மீண்டும் சிறையில் சரணடைய உத்தரவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.