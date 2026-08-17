பீகார் கோயிலில் ஏற்பட்ட திடீர் கூட்ட நெரிசல் - 7 பெண்கள் உயிரிழப்பு; பலர் படுகாயம்
வெறும் 2 நிமிடங்கள் ஏற்பட்ட குளறுபடியில் 7 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும், பலர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அதிகாரிகள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : August 17, 2026 at 12:46 PM IST
பாட்னா: பீகாரின் லக்கிசராய் மாவட்டத்திலுள்ள புகழ் பெற்ற அசோக் தாம் கோயில் அருகே ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 7 பெண் பக்தர்கள் உயிரிழந்தனர். படுகாயமடைந்த பலர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பீகார் மாநிலத்தின் லக்கிசராய் மாவட்டத்தில் புகழ் பெற்ற அசோக் தாம் கோயில் அமைந்திருக்கிறது. புனித ஸ்ரவன் மாதத்தின் மூன்றாவது திங்கட்கிழமையை முன்னிட்டு இன்று அதிகாலை முதலே பக்தர்கள் அங்கு கூடினர். மேலும் பல்வேறு ஊர்களிலிருந்தும் ரயில்கள் மூலமாகவும் அங்கு பக்தர்கள் வந்தனர்.
இந்நிலையில் காலை 6.40 மணியளவில் கோயிலுக்கு செல்ல மண்பாதையில் பெண் பக்தர்கள் வரிசையில் நின்று கொண்டிருந்த போது அந்த இடத்திற்கு அருகே அமைக்கப்பட்டிருந்த சிமெண்ட் மின் கம்பம் ஒன்று திடீரென முறிந்து விழுந்தது. கம்பத்திலிருந்து மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டதாக தகவல் பரவிய நிலையில், பீதியடைந்த பக்தர்கள் நாலாபுறமும் சிதறி ஓடினர்.
பக்தர்கள் சென்று கொண்டிருந்த மண் பாதையின் இருபுறமும் திறந்த வெளியாகவும் வயல்களும் இருந்த நிலையில், அங்கு மழை பெய்து ஈராமாக இருந்ததால், ஓடிய பெண்கள் சிலர் வழுக்கி விழுந்தனர். அவர்களை மற்ற பக்தர்கள் மிதித்துச் சென்றதில் ஏழு பெண்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 12-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து லக்கிசராய் மாவட்ட காவல் துறை துறை துணை கண்காணிப்பாளர் சிவம் குமார் ஈடிவி பாரத்திடம் கூறுகையில், காலை 6.40 மணியளவில் அங்கு வந்த இரண்டு ரயில்களில் மூலம் ஏராளமானோர் அப்போது தான் வந்திறங்கினர். அந்த நேரத்தில் பரவிய வதந்தியால் கீழே விழுந்தவர்களை மற்றவர்கள் மிதித்துச் சென்றதில் 7 பெண்கள் உயிரிழந்ததாக தெரிவித்தார்.
இந்த சம்பவத்திற்கு பீகார் முதலமைச்சர் சம்ராட் சௌத்ரி வருத்தம் தெரிவித்ததோடு, காயமடைந்தவர்களுக்கு தேவையான சிகிச்சைகளை உடனடியாக அளிக்க மருத்துவ நிர்வாகத்திற்கு அறிவுறுத்தி உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும் உயிரிழந்தவர்களின் ஆன்மா சாந்தியடையவும், காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையவும் இறைவனை பிரார்த்திப்பதாகவும் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
உயிரிழந்த 7 பேரில் ஹேமலதா, தேவி, ரிங்கு தேவி மன்மாலா தேவி மற்றும் மதுபாலா தேவி ஆகிய 4 பேர் மட்டுமே இதுவரை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
விபத்து நடந்த இடத்தை நேரில் பார்வையிட்ட லக்கிசராய் மாவட்ட ஆட்சியர் சைலேந்திர குமார் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரேர்னா குமார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், இச்சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இன்றைய நாளில் நாக பஞ்சமியும் வருவதால் மற்ற நாட்களை விட பக்தர்களின் எண்ணிக்கை இன்று கூடுதலாக இருந்ததாகவும் அதிகாலை 2.30 மணி முதலே காவல் துறையினர் பணியில் இருந்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். வெறும் 2 நிமிடங்கள் ஏற்பட்ட குளறுபடியில் 7 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும், பலர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.