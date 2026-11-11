கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான பெண் மீது தாக்குதல்; வழக்கை வாபஸ் பெற மிரட்டல்
வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை, குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கோரி மர்ம நபர்கள் தாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 11, 2026 at 5:48 PM IST
பாட்னா: கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான பெண்ணை மர்ம நபர்கள் தாக்கிய சம்பவம் பீகாரில் மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பீகாரின் பெகுசராய் மாவட்டத்தில், கடந்த ஜுன் மாதம் 28 வயதுடைய பெண் கொடூரமான முறையில் கூட்டு பாலியில் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் தேசிய அளவில் பரபரப்பை கிளப்பிய நிலையில், இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாக ஐந்து பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இவர்களில் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ள நிலையில், மேலும் ஒருவரை போலீசார் தேடி வருகிறார்கள்.
இந்த நிலையில், வன்கொடுமைக்கு உள்ளான பெண்ணை மர்ம நபர்கள் நேற்று தாக்கி உள்ளனர். வழக்கை திரும்ப பெற வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தியதாகவும், அதற்கு பாதிக்கப்பட்ட பெண் மறுத்ததால் வீட்டில் மாடியில் இருந்து அவர் கீழே தள்ளிவிடப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. கீழே விழுந்ததில் பெண்ணின் தலை மற்றும் முதுகில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து மருத்துவனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர், சிகிச்சைக்கு பிறகு தற்போது வீடு திரும்பியுள்ளார். தற்போது அவரது உடல் நிலை சீராக இருந்தாலும், காயங்களுக்காக மீண்டும் மருத்தவமனைக்கு செல்ல வேண்டிய தேவை இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
பாலியில் வன்கொடுமை வழக்கை திரும்ப பெறுமாறும், அரசாங்கத்திடம் பெற்ற இழப்பீட்டு தொகையை தங்களிடம் தருமாறு குற்றவாளிகளுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் தங்களை மிரட்டி வருவதாக அப்பெண்ணின் உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
இந்த தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பாக ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை மீண்டும் மர்ம நபர்கள் குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கோரி தாக்கிய சம்பவம் மாநிலம் முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையிடம் அந்த பெண் அளித்த புகாரில், "நள்ளிரவு நேரத்தில் எனது கிராமத்தை சேர்ந்த இருவர் எனது தொலைபேசிக்கு அழைத்து வீட்டை விட்டு வெளியே வருமாறு கூறினர். நான் கதவை திறந்தவுடன் அவர்கள் என்னுடைய அலைபேசியை பறித்து, முடியை பிடித்து இழுத்து சென்றனர். தொடர்ந்து மொட்டை மாடியில் இருந்து கீழே தள்ளிவிட்டனர்.
நான் கீழே இருந்த இரும்பு பெட்டியின் மீது விழுந்ததில் எனது முதுகு பகுதியில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அவர்களுடன் எனக்கு எவ்வித முன்விரோதமும் இல்லை. ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பு என்னை கூட்டு பாலியில் வன்கொடுமை செய்ததற்காக சிறையில் இருப்பவர்களின் தூண்டுதலின் பேரிலேயே அவர்கள் என்னை தாக்கியிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கிறேன்" என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இ-ரிக்ஷா ஓட்டுநரான அவரது கணவரும் இந்த தாக்குதலை உறுதி செய்துள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "தனது மனைவியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றச்சாட்டப்பட்ட ஐந்து பேரில் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஒருவர் இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளார். அவனும் அவனது ஆட்களும் என்னையும், என் மனைவியையும் தொடர்ந்து மிரட்டி வருகிறார்கள். நாங்கள் வழக்கை திரும்ப பெறவேண்டும் என தொடர்ந்து கூறி வந்தனர். ஆனால் நாங்கள் அதற்கு உடன்படாத காரணத்தால் தற்போது மீண்டும் என் மனைவி மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆனான பெண் மீண்டும் தாக்குதலுக்கு உள்ளான சம்பவம் பீகாரில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.