பீகார்: கங்கை ஆற்றில் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் சிக்கி இதுவரை 14 குழந்தைகள் உயிரிழப்பு
பிரதமர் நிவாரண நிதியில் இருந்து உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.2 வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 14, 2026 at 12:23 PM IST
பாட்னா: ராகோபூர் பகுதியில் ஓடும் கங்கை ஆற்றில் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் 14 குழந்தைகள் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பீகார் மாநிலம் வைஷாலி மாவட்டம் ராம்பூர் ஷியாம்சந்த் பகுதியில் ஓடும் கங்கை ஆற்றில், குழந்தைகள் சிலர் அக்கரையில் உள்ள ஒரு வீட்டிற்கு செல்வதற்காக படகில் பயணித்துள்ளனர். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக ஆற்றில் படகு கவிழ்ந்து பெரும் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த படகில் சுமார் 20 முதல் 30 பேர் பயணித்ததாக கூறப்படும் நிலையில், அதிலிருந்த அனைவரும் ஆற்றில் மூழ்கியுள்ளனர்.
14 குழந்தைகள் உயிரிழப்பு
உடனடியாக ஆற்றில் குதித்த கிராம மக்கள், தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த குழந்தைகளை மீட்கும் பணியில் இறங்கினர். எனினும், இந்த படகு விபத்தில் அங்கிதா, அம்ரிதா, சுனிதா, பிங்கி, ஆர்யன், அனிஷா, மோனு, சிங்கி, மீரா, நிஷு, மோகன், சோனம் மற்றும் நமன் உள்ளிட்ட 14 குழந்தைகள் உயிரிழந்துள்ளதாக வைஷாலி மாவட்ட ஆட்சியர் வர்ஷா சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் வர்ஷா சிங், “மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் நிவாரணம் மற்றும் மீட்பு பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இந்த குழந்தைகள் கங்கை ஆற்றின் அக்கரைக்கு விருந்திற்காக சென்று கொண்டிருந்தபோது படகின் சமநிலை தவறி படகு கவிழ்ந்துள்ளது. இந்த படகு தனியாருக்குச் சொந்தமானது.
படகில் இருந்தவர்களில் 14 குழந்தைகளின் உடல்கள் தற்போது வரை மீட்கப்பட்டுள்ளது. மாநில பேரிடர் மீட்புப் படை குழு (SDRF) மற்றும் நீச்சல் நன்கு அறிந்த உள்ளூர் மக்கள் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். உயிரிழந்த குழந்தைகள் அனைவரும் 15 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள். மேலும், 7 சிறுவர்கள் மீட்கப்பட்டு பாட்னாவில் உள்ள நாளந்தா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 7 சிறுவர்களின் உடல்நிலையும் தற்போது சீராக உள்ளது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு இரங்கல்
துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ள குடும்பங்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்மு தனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் பதிவிட்டுள்ள சமூக வலைதளப் பதிவில், "பீகாரின் வைஷாலி மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த படகு விபத்தில் குழந்தைகள் உயிரிழந்த செய்தி மிகுந்த மனவேதனை அளிக்கிறது.
बिहार के वैशाली जिले में हुई नाव दुर्घटना में बच्चों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।— President of India (@rashtrapatibhvn) October 14, 2026
துயரத்தில் வாடும் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இவ்விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையப் பிரார்த்திக்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பிரதமர் மோடி இரங்கல்
இதனைத் தொடர்ந்து, கங்கை ஆற்றில் படகு கவிழ்ந்து 14 குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். இதுத்தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதளப் பதிவில், “பீகாரின் வைஷாலியில் படகு கவிழ்ந்ததால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது.
The loss of lives in the boat capsizing incident in Vaishali, Bihar, is deeply painful. My thoughts are with the bereaved families in this difficult time. I pray for the speedy recovery of all those injured. The local administration is assisting those affected. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 13, 2026
|இதையும் படிங்க: ரஷ்ய ராணுவத்தில் சிக்கித் தவிக்கும் தெலங்கானா இளைஞர் - மரணத்தின் பிடியில் இருப்பதாக மனைவிக்கு தகவல்
இந்த நேரத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த ஆறுதல்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். காயமடைந்தவர்கள் அனைவரும் விரைவில் குணமடைய பிராத்திக்கிறேன். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து தலா ரூ.2 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும். காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் வழங்கப்படும்” என்றுத் தெரிவித்துள்ளார்.
பீகார் முதலமைச்சர் இரங்கல்
இதையடுத்து, பீகார் மாநில முதலமைச்சர் சம்ராட் சவுத்ரி இதுத்தொடர்பாக வெளியிட்ட பதிவில், "வைஷாலி ராகோபூரில் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் குழந்தைகள் உயிரிழந்த செய்தி மிகவும் வருத்தமளிக்கிறது. இந்த கடினமான நேரத்தில் எனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
वैशाली के राघोपुर में नाव हादसे में मासूमों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें एवं परिजनों को यह भारी दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख की आर्थिक सहायता (अनुग्रह राशि) दी जाएगी। प्रशासन को राहत-बचाव कार्य तेजी से पूरा करने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। ॐ शांति! 🙏— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 13, 2026
இறைவன் உயிரிழந்தவர்களின் ஆத்மாக்களுக்கு அமைதியை அளிக்கவும், அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இந்த பெரும் துயரத்தை தாங்கும் சக்தியை அளிக்கவும் பிரார்த்திக்கிறேன். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ. 4 லட்சம் நிவாரணத் தொகை வழங்கவும், நிவாரணம் மற்றும் மீட்பு பணிகளை விரைவாக முடிக்கவும், காயமடைந்தவர்களுக்கு சிறந்த சிகிச்சை அளிக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.