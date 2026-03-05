3 மாதங்களிலேயே முதலமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக நிதிஷ்குமார் அறிவிப்பு - என்ன நடக்கிறது பீகாரில்?
பிரதமர் வாஜ்பாய் தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவையில் நிதிஷ்குமார் ரயில்வே, விவசாயம் மற்றும் தரைவழி போக்குவரத்து ஆகிய துறைகளில் திறம்பட பணியாற்றியுள்ளார்
Published : March 5, 2026 at 12:22 PM IST
பாட்னா: பீகார் மாநில முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு மாநிலங்களவைக்கு செல்ல விரும்புவதாக அறிவித்துள்ளார்.
பீகாரில் கடந்த நவம்பர் மாதம் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் நிதிஷ்குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சி பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிட்டது. இந்த தேர்தலில் பாஜக 89 தொகுதிகளிலும், 9 முறை முதலமைச்சராக இருந்த நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் 85 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றன. இருப்பினும், நவம்பர் 20-ந் தேதி 10-வது முறையாக நிதிஷ் குமார் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். மேலும், பாஜகவை சேர்ந்த சாம்ராட் சௌத்ரி மற்றும் விஜய் சின்ஹா ஆகியோர் துணை முதலமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர்.
இந்த நிலையில், பதவியேற்ற 3 மாதங்களில் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் தனது முதலமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்யவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தள பக்கத்தில், "இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக நீங்கள் (பீகார் மக்கள்) என் மீது நம்பிக்கையும், ஆதரவையும் அளித்து வருகிறீர்கள். நீங்கள் வைத்த நம்பிக்கையால் தான் பீகார் மாநிலத்துக்கு முழு அர்ப்பணிப்புடன் சேவை செய்ய முடிந்தது.
நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் உறுப்பினராக வேண்டும் என்ற ஆசை எனது மனதில் இருந்து கொண்டே வருகிறது. இந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் வகையில் நான் பீகார் மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு மாநிலங்களவை உறுப்பினராக விரும்புகிறேன். எனவே முதலமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறேன். பீகார் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு தொடர்ந்து அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றுவேன். பீகாரில் புதிதாக அமையும் அரசுக்கு எனது முழு ஆதரவும், வழிகாட்டுதலும் இருக்கும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நிதிஷ்குமார் வீட்டை முற்றுகையிட்ட தொண்டர்கள்
நிதிஷ்குமார் ராஜிநாமா செய்வதாக அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து தலைநகர் பாட்னாவில் உள்ள அவரது இல்லத்தை ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் முற்றுகையிட்டனர். அப்போது அவர்கள், ராஜிநாமா முடிவை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை வேட்பாளர் அறிவிப்பு - யார் இந்த கிறிஸ்டோபர் திலக்?
முதன்முறையாக மாநிலங்களவைக்கு செல்லும் நிதிஷ்குமார்
பீகார் மாநில அரசியலில் மூத்த தலைவரும், தவிர்க்க முடியாத சக்தியாகவும் விளங்கி வரும் நிதிஷ்குமார் முதன்முறையாக நாடாளுமன்றத்தின் மாநிலங்களவைக்கு செல்கிறார். தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள அவருக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவி வழங்க பாஜக. தலைமை முடிவுச் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்த போது அவரது தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவையில் ரயில்வே, விவசாயம், தரைவழி போக்குவரத்து ஆகிய துறைகளில் திறம்பட பணியாற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முதலமைச்சர் பதவியை கைப்பற்றும் பாஜக
கடந்த தேர்தலில் பீகாரில் அதிக இடங்களை பாஜக கைப்பற்றியிருந்த போதிலும் முதலமைச்சர் நாற்காலியை நிதிஷ்குமாருக்கு விட்டுக் கொடுத்தது. இந்த நிலையில், தற்போது பாஜகவைச் சேர்ந்த ஒருவர் அந்த நாற்காலியில் முதன்முறையாக அமரவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல், ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்களை சமாதானப்படுத்தும் வகையில் நிதிஷ்குமாரின் மகன் நிஷாந்த் குமாருக்கு துணை முதலமைச்சர் பதவி வழங்கப்படவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.