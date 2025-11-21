ETV Bharat / bharat

நிதிஷிடம் இருந்து பறிபோன உள்துறை; பீகார் அமைச்சர்களின் துறை விவரங்கள்!

முன்பு உள்துறை அமைச்சராக இருந்த நிதிஷ் குமார், தன் லசமிருந்த அதிகாரமிக்க அத்துறையை இந்த முறை பாஜகவிடம் ஒப்படைத்துள்ளார்.

பீகார் முதலமைச்சராக நிதிஷ்குமார் பொறுப்பேற்றார்.
பீகார் முதலமைச்சராக நிதிஷ்குமார் பொறுப்பேற்றார். (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 21, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
பாட்னா: பீகார் முதலமைச்சராக நிதிஷ் குமார் நேற்று பொறுப்பேற்ற நிலையில், அவரது அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ள 26 அமைச்சர்களுக்கு இலாகாக்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

நடந்து முடிந்த பீகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் (ஜே.டி.யு), பா.ஜ.க, லோக் ஜனசக்தி உள்ளிட்ட கட்சிகள் இணைந்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (தே.ஜ.கூ) சார்பில் போட்டியிட்டு, பெருவாரியான இடங்களை பிடித்து அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றியது.

இந்நிலையில், நேற்று பீகாரின் முதலமைச்சராக நிதிஷ்குமாரும், அவருடன் சேர்ந்து 26 அமைச்சர்களும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர். மொத்தம் 101 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 89 இடங்களில் வெற்றிப்பெற்ற பா.ஜ.க 14 அமைச்சர் பதவிகளையும், 85 இடங்களை கைப்பற்றிய முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமாரின் ஜே.டி.யு கட்சி 8 அமைச்சர் பதவிகளையும் தக்கவைத்து கொண்டன.

மேலும், மத்திய அமைச்சர் சிராக் பஸ்வானின் லோக் ஜனசக்தி கட்சியின் சார்பில் 2 அமைச்சர்களும், மத்திய அமைச்சர் ஜிதன் ராம் மன்ஜி-யின் இந்துஸ்தான் அவாம் மோர்சா கட்சி மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் உபேந்திரா குஷ்வாகாவின் ராஷ்ட்ரிய லோக் மோர்சா கட்சிகளின் சார்பில் தலா ஒரு அமைச்சர்களும் என மொத்தம் 26 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றனர்.

அவர்களுக்கு இன்று இலாக்காக்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் ராஜ்பவனில் ஆளுநரை சந்தித்து அமைச்சர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இலாக்கா தொடர்பான பட்டியலை சமர்ப்பித்தார்.

சாம்ராட் சவுத்ரி உள்துறை அமைச்சரானார்

முந்தைய ஆட்சியில் உள்துறை அமைச்சர் பதவியை தன்வசம் வைத்திருந்த முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார், தற்போது அந்தத் துறையின் பொறுப்பை பாஜகவிடம் ஒப்படைத்துள்ளார். பா.ஜ.க-வின் சாம்ராட் சவுத்ரிக்கு உள்துறை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

முறையே, விஜய் குமார் சின்ஹாவுக்கு நிலம் மற்றும் வருவாய், சுரங்கம் மற்றும் புவியியல் ஆகிய துறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மங்கல் பாண்டேவுக்கு சுகாதாரம் மற்றும் சட்டத் துறை வழங்கப்பட்டுள்ளன.

பாஜக அமைச்சர்கள்

திலீப் ஜெய்ஸ்வாலுக்கு தொழில் துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. முறையே நிதின் நவீனுக்கு சாலை கட்டுமானம், நகர்ப்புற மேம்பாடு மற்றும் வீட்டுவசதி துறை அமைச்சராகவும், ராம்கிருபால் யாதவ் விவசாயத்துறை அமைச்சராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். சஞ்சய் டைகருக்கு தொழிலாளர் வளத் துறை, அருண் சங்கர் பிரசாத்துக்கு சுற்றுலாத் துறை மற்றும் கலை, கலாச்சாரம் மற்றும் இளைஞர் துறை வழங்கப்பட்டுள்ளன.

சுரேந்திர மேத்தாவுக்கு விலங்கு மற்றும் மீன்வள வளத்துறை, நாராயண் பிரசாத்துக்கு பேரிடர் மேலாண்மை, ராம நிஷாத்துக்கு பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை, லகேந்திர பாஸ்வானுக்கு பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஷ்ரேயாசி சிங்கிற்கு தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை மற்றும் விளையாட்டுத் துறை, பிரமோத் சந்திரவன்ஷிக்கு கூட்டுறவுத் துறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் துறை வழங்கப்பட்டுள்ளன.

நிதிஷ்குமாரின் ஜேடியு-வுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறைகள்

விஜய் குமார் சவுத்ரி நீர்வளம் மற்றும் கட்டடங்கள் அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முறையே சுனில் குமார் கல்வி அமைச்சராகவும், பிஜேந்திர யாதவ் எரிசக்தித்துறை அமைச்சராகவும், ஷ்ரவன் குமார் கிராமப்புற மேம்பாடு மற்றும் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், அசோக் சவுத்ரி கிராமப்புற பணிகள் அமைச்சராகவும், லேஷி சிங் உணவு மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரத்துறை அமைச்சராகவும், மதன் சாஹ்னி சமூக நலத்துறை அமைச்சராகவும், ஜமா கான் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சராகவும் பொறுப்பேற்றுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: துபாய் விமானக் கண்காட்சியில் விழுந்து நொறுங்கிய தேஜஸ் போர் விமானம் - விமானி உயிரிழப்பு

சிராக் பஸ்வானின் லோக் ஜனசக்தி கட்சியின் சஞ்சய் பாஸ்வானுக்கு கரும்புத் தொழில் துறையும், சஞ்சய் சிங்கிற்கு பொது சுகாதார பொறியியல் துறையும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

மத்திய அமைச்சர் ஜிதன் ராம் மன்ஜி-யின் இந்துஸ்தான் அவாம் மோர்சா கட்சியின் சந்தோஷ் குமார் சுமனுக்கு சிறு நீர்வளத் துறையும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் உபேந்திரா குஷ்வாகாவின் ராஷ்ட்ரிய லோக் மோர்சா கட்சியின் தீபக் பிரகாஷுக்கு பஞ்சாயத்து ராஜ் துறையும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

