காற்றில் பறந்த மனிதநேயம் - பீகார் பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம்!
மனிதநேயம் காற்றில் பறந்துள்ளது. வருங்கால இளைய சமுதாயத்திற்கும், பொதுமக்களுக்கும் மனிதநேயம் குறித்த பாடம் கற்பிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : March 9, 2026 at 1:07 PM IST
மதுபானி: தண்ணீர் கேட்ட பெண்ணுக்கு சிறுநீரில் ஆல்கஹால் கலந்து கொடுத்ததுடன் கட்டாயப்படுத்திக் குடிக்க வைத்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியுள்ளது.
பீகார் மாநிலம், மதுபானி மாவட்டம், கோகர்திஹா (Ghoghardiha) காவல் எல்லைக்குட்பட்ட அம்ஹி (Amhi) கிராமத்தைச் சேர்ந்த இஸ்லாமிய பெண் ஒருவர், நிலத் தகராறில் உதவி கோரி அந்த கிராமத் தலைவரின் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு அந்த பெண் தாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னர் அந்த பெண் உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்து விட்டார். இந்த சம்பவம் கடந்த பிப்ரவரி 25-ம் தேதி நிகழ்ந்த நிலையில் காவல் துறையினர் கிராமத் தலைவர் குமாரி தேவி மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது வழக்குப்பதிவுச் செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
கம்பத்தில் கட்டி வைத்து அடித்த சம்பவம்
இந்த சம்பவம் குறித்து உயிரிழந்த பெண்ணின் கணவர் முகமது சஹாசுதீன் கூறுகையில், "எனது மனைவி உதவிக் கேட்பதற்காக கிராமத் தலைவர் குமாரி தேவியின் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு அவரை கம்பத்தில் கட்டி வைத்து இரக்கமின்றி அடித்துள்ளனர். அங்கு வந்த காவல் துறையினர், அவரை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர். பின்னர் எங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த நிலையில் எனது மனைவிக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. உடனடியாக அருகில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. எனினும் அவரது உடல்நிலை மேலும் மோசமடைந்தது. மருத்துவர்களின் பரிந்துரையின் பேரில் புல்பராஸில் (Phulparas) உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றேன்.
அதைத் தொடர்ந்து அவரது உடல்நிலை நிமிடத்திற்கு நிமிடம் மோசமடைந்தது. இதன் பின்னர் தர்பங்கா மருத்துவக் கல்லூரியில் அனுமதிக்கப்பட்டு எனது மனைவிக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்தனர். பின்னர் மருத்துவர்கள் பாட்னாவுக்கு அழைத்துச் செல்ல பரிந்துரைச் செய்திருந்தனர். எனினும், அவர் அங்கு செல்லும் முன்பே அவர் உயிரிழந்து விட்டார்" என்று கண்ணீருடன் தெரிவித்தார்.
இறந்த பெண்ணின் குடும்பத்தினர் கூறுகையில், "கிராமத் தலைவரின் வீட்டிற்கு அவர் சென்ற போது வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் அவரை கிராமத் தலைவரின் உத்தரவின் பேரில் வெளியாட்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தாக்கப்பட்டுள்ளார்" என்றனர். இந்த தகவலை உள்ளூர் மக்களும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
பெண்ணுக்கு நடந்தது என்ன?
மன்சூரி சமூகத்தின் மாநிலத் தலைவர் அஜய் மன்சூரி கூறுகையில், "இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்தில் நிலத் தகராறு பிரச்சினை இருந்துள்ளது. அதனை பஞ்சாயத்து செய்து சுமூகமாகத் தீர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் கிராமத் தலைவரின் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்.
எனினும் அவரது கணவர் பஞ்சாயத்து நடைபெறும் இடத்திற்கு வரவில்லை. இதனால் கிராமத் தலைவர் குமாரி தேவியின் மகன் மக்னு சிங், அந்த பெண்ணின் வீட்டிற்கு சென்று அவரிடம் தவறாக நடந்துக் கொள்ள முற்பட்டுள்ளார். பின்னர் அவர் மீண்டும் கிராமத் தலைவரின் வீட்டிற்கு சென்ற போது கம்பத்தில் கட்டி வைத்து தாக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் குடிநீர் கேட்ட போது சிறுநீரில் மதுபானத்தை கலந்து கொடுத்துக் குடிக்க வற்புறுத்தியுள்ளனர்" என்றார்.
மதுபானி காவல்துறை விளக்கம்
மதுபானி காவல்துறை டிஎஸ்பி அமித் குமார் கூறுகையில், "கடந்த பிப்ரவரி 25- ஆம் தேதி அம்ஹி கிராமத்தில் பெண் மீது தாக்குதல் சம்பவம் நடத்தப்பட்டதாக எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. விரைந்து சென்ற எங்கள் குழு, பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தது. அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதும் மேல் சிகிச்சைக்காக பாட்னா மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப் பரிந்துரைக்கப்பட்டார்.
பாதிக்கப்பட்டவர் மார்ச் 1 ஆம் தேதி மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்த போதே உயிரிழந்தார். அவரது குடும்பத்தினர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவுச் செய்த கோகர்திஹா காவல் துறையினர், விரைவாக நடவடிக்கை எடுத்து இந்த சம்பவத்தில் முக்கிய குற்றவாளியான மக்னு சிங்கை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் குறித்து அனைத்து கோணங்களிலும் விரிவான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இந்த சம்பவத்தை அடுத்து மனிதநேயம் காற்றில் பரந்துள்ளது. வருங்கால இளைய சமுதாயத்திற்கும், பொதுமக்களுக்கும் மனிதநேயம் குறித்த பாடம் கற்பிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.