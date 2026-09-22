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பீகாரில் தோழனுடன் சென்ற பள்ளி மாணவியிடம் அத்துமீறிய கும்பல் - 2 சிறார் உட்பட 3 பேர் கைது

முகத்தில் காவித்துணி கட்டியிருந்த நபர் முக்கிய குற்றவாளியாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். அந்த நபரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

தலைமறைவாகியுள்ள முக்கிய குற்றவாளி
தலைமறைவாகியுள்ள முக்கிய குற்றவாளி (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 9:11 AM IST

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Updated : September 22, 2026 at 10:10 AM IST

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பாட்னா: பீகாரில் தனது தோழனுடன் சென்ற பள்ளி மாணவியை ஒரு கும்பல் மறித்து பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதுடன், அவர்கள் இருவரையும் கடுமையாக தாக்கியது. இந்த வீடியோ வைரலான நிலையில், சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட 2 சிறார் உள்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பீகார் மாநிலம் ஜமூய் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 16 வயதுடைய சிறுவனும், சிறுமியும் சனிக்கிழமை (செப்.19) மாலை 6:45 மணியளவில் ஜமூய் - லக்கிசராய் தேசிய நெடுஞ்சாலை 333Aவில் ஸ்கூட்டரில் சென்றுள்ளனர். மார்வா - பிரதாப்பூர் அருகே உள்ள வனப்பகுதியில் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோ எடுப்பதற்காக வண்டியை நிறுத்தியபோது, அவர்களை ஒரு கும்பல் வழிமறித்திருக்கிறது.

அந்த கும்பல் சிறுவனை கன்னத்தில் அறைந்து, அடித்து தாக்கியதுடன், சிறுமியிடமும் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டது. அந்த சிறுமி, இனிமேல் இந்த இடத்திற்கு வரமோட்டோம்; தயவுசெய்து எங்களை போக அனுமதியுங்கள் என்று கெஞ்சியும் அந்த கும்பல் அவர்களை விட மறுத்து அடாவடியாக நடந்துகொண்டனர்.

அந்த பெண் அங்கிருந்து தப்பியோட முயன்றபோது, ஒரு நபர் அவரை பிடித்து தூக்கி தவறான முறையில் நடந்துகொண்ட நிலையில் சாலையில் சென்ற வாகனங்கள் அங்கு நின்றதால் ஒரு வழியாக அந்த சிறுவனையும் சிறுமியையும் அங்கிருந்து போக அந்த கும்பல் அனுமதித்தது.

இச்சம்பவம் குறித்த வீடியோக்கள் சமூக ஊடகங்களில் பரவி வைரலான நிலையில், போலீசார் இக்குற்றத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது வழக்குபதிவு செய்து 2 சிறார் உட்பட 3 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து ஜமூய் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வஜீத் தயால் கூறுகையில், “அந்த வீடியோ காட்சி திங்கட்கிழமை (செப்.21) எங்கள் கவனத்திற்கு வந்தது. அந்த வீடியோவில் சுமார் 7 முதல் 8 பேர் ஒரு மைனர் சிறுவன் மற்றும் சிறுமியிடம் தவறாக நடந்துகொண்டது பதிவாகி இருந்தது. இதனையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட இருவரும் அடையாளம் காணப்பட்டு அவர்களிடம் வாக்குமூலம் பெறப்பட்டது. மேலும் இருவரும் அளித்த புகாரின் பேரில், 2 சிறார் உள்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் முகத்தில் காவித்துணி கட்டியிருந்த நபர் முக்கிய குற்றவாளியாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். அந்த நபரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

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பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (பிஎன்எஸ்) பிரிவுகள் 74 (ஒரு பெண்ணின் மானபங்கத்திற்கு பங்கம் விளைவிக்கும் நோக்கத்துடன் தாக்குதல் அல்லது குற்றவியல் பலத்தைப் பயன்படுத்துதல்), 76/3(5) (ஒரு பெண்ணின் ஆடையைக் களைதல் அல்லது அவளை நிர்வாணமாக இருக்கக் கட்டாயப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் பல நபர்கள் கூட்டாகத் தாக்குதல் அல்லது குற்றவியல் பலத்தைப் பயன்படுத்துதல்) மற்றும் பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் (போக்சோ) சட்டம், 2012 ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இச்சம்பவம் நடந்த பகுதியில் மணல் அள்ளுதல் மற்றும் கல் குவாரிகள் போன்ற சட்டவிரோத செயல்கள் தங்கு தடையின்றி நடைபெற்று வருவதாக மூத்த காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இங்கு செயல்பட்டு வருகிற மாஃபியா கும்பல்கள் அருகிலுள்ள கிராமங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்களை தங்களுடைய சட்டவிரோத செயல்களுக்கு பயன்படுத்தி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

ராகுல்காந்தி கண்டனம்

சிறுமிக்கு நடந்த இச்சம்பவம் வருத்தமளிப்பதாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார். அவருடைய எக்ஸ் பக்கத்தில், இது நமது கலாச்சாரம் அல்ல; ஆணாதிக்கம் என்று குறிப்பிட்ட அவர், எந்தவொரு ஆணும் ஒரு பெண்ணின் உடலையும், அவளது விருப்பங்களையும் கட்டுப்படுத்தலாம் என்று எண்ணுவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து போக்சோ வழக்கு தொடர்ந்து விரைவில் நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டதோடு, 19ஆம் தேதி இச்சம்பவம் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் நிலையில், குற்றவாளிகள் ஏன் கைது செய்யப்படவில்லை? என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தேசிய மகளிர் ஆணையம் தாமாகவே முன்வந்து இந்த வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்திருக்கிறது. பீகார் அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கை குறித்து 7 நாட்களுக்குள் அறிக்கை சமர்பிக்க கோரியிருக்கிறது.

Last Updated : September 22, 2026 at 10:10 AM IST

TAGGED:

HARASSMENT VIRAL VIDEO
JAMUI VIRAL VIDEO
JAMUI POLICE
பீகார் மாணவியிடம் அத்துமீறல்
BIHAR MINOR GIRL MOLEST

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