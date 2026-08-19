ETV Bharat / bharat

'ஹெல்மெட் போடலானா, மது அருந்தியிருத்தா பைக் ஸ்டார்ட் ஆகாது' - பீகார் மாணவரின் 'ஸ்மார்ட்' ஐடியா

சாதாரண இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகளும் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த ஸ்மார்ட் ஹெல்மெட்டை சந்தைப்படுத்துவதே தனது இலக்கு என்றும் ரோஹித் ராஜ் கூறுகிறார்.

ஸ்மார்ட் ஹெட்மெட்டுடன் ரோஹித் ராஜ்
ஸ்மார்ட் ஹெட்மெட்டுடன் ரோஹித் ராஜ் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 9:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

கயா: மது போதையில் பைக் ஓட்டுபவர்களுக்கும், ஹெல்மெட் அணியாமல் அலட்சியமாகச் செல்பவர்களுக்கும் செக் வைக்க வந்துவிட்டது ஒரு புதிய அதிநவீனத் தொழில்நுட்பம்.

பீகார் மாநிலம் கயாவைச் சேர்ந்த 20 வயது கல்லூரி மாணவரான ரோஹித் ராஜ், இருசக்கர வாகன விபத்துக்களைத் தடுக்க 'ஹெல்ம்டெக்' என்ற அதிசய ஸ்மார்ட் ஹெல்மெட்டை உருவாக்கி ஒட்டு மொத்த இந்தியாவையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளார். ஹெல்மெட் அணியாமல் இருந்தாலோ அல்லது மது அருந்தி இருந்தாலோ பைக் ஒருபோதும் ஸ்டார்ட் ஆகாது.

யார் இந்த ரோஹித் ராஜ்

பீகார் மாநிலம் கயாவை சேர்ந்த 20 வயது கல்லூரி மாணவரான ரோஹித் ராஜ், இருசக்கர வாகன விபத்துக்களைத் தடுப்பதற்காக 'ஹெல்ம்டெக் டெக்' என்ற அதிநவீன ஸ்மார்ட் ஹெல்மெட் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி அசத்தியுள்ளார். பீகாரின் கயா மாவட்டத்தில் உள்ள ஜெஹனாபாத் அருகில் உள்ள தௌலத்பூரை சொந்த ஊராகக் கொண்ட ரோஹித் ராஜ், கயா பொறியியல் கல்லூரியில் பி.டெக் படித்துக் கொண்டே உருவாக்கிய இந்த மாணவர் புராஜெக்ட், இன்று ஒரு பெரிய நிறுவனமாக வளர்ந்துள்ளது. இவரது தந்தை ஒரு நரேஷ் குமார் பீகார் அரசின் ஒப்பந்த ஊழியாக உள்ளார்.

'ஹெல்ம்டெக்' ஸ்மார்ட் ஹெல்மெட் எப்படிச் செயல்படுகிறது?

விபத்து நடந்த பிறகு தலையைக் காப்பதை விட, விபத்தே நடக்காமல் தடுப்பது தான் இந்த ஹெல்மெட்டின் முக்கிய நோக்கமாகும்.மதுபோதை தடுப்பு பூட்டு இந்த ஹெல்மெட்டில் அதிநவீன சென்சார்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. பைக் ஓட்டுபவர் மது அருந்தியிருந்தால், பைக் ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஒருவேளை பைக் ஓட்டிக் கொண்டிருக்கும் போதே மது அருந்தினால், பைக் தானாகவே வேகம் குறைந்து பாதுகாப்பாக நின்று விடும்.

ஹெல்மெட் அணிந்து, அதன் லாக்-கை சரியாகப் போட்டால் மட்டுமே பைக் ஸ்டார்ட் ஆகும். பைக்கை ஓட்டும் போது ஹெல்மெட்டை கழற்ற முயன்றால், எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்பி வண்டி மெதுவாக ஆஃப் ஆகிவிடும்.

இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய ரோஹித் ராஜ், "இந்த ஹெல்மெட்டை அணிந்து ஒருவர் மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டினால், அதிலுள்ள சிறப்பு சென்சார் மூலம் மதுவின் வாசனையை கண்டறிந்து பைக் தானாகவே வேகம் குறைந்து நின்றுவிடும். ஒருமுறை நின்ற பிறகு, அந்த நபர் மீண்டும் அதை இயக்க முயன்றாலும் அது நகராது" என்றார்.

எதிர்பாராத விதமாக பைக் விபத்துக்குள்ளானால், இந்த ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் தானாகவே விபத்து நடந்த இடத்தின் GPS இருப்பிடத்தை (Location) குடும்பத்தினருக்கும், அவசர ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கும் குறுஞ்செய்தியாக அனுப்பிவிடும். பீகார் அரசின் ஸ்டார்ட்-அப் திட்டத்தின் கீழ் இந்த நிறுவனத்திற்கு ரூ.10 லட்சம் ஆரம்பகட்ட நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது

இந்த ஹெல்மெட்டின் செயல்பாட்டு மாதிரியை ஆய்வு செய்த நாட்டின் முதன்மை கல்வி நிறுவனங்களான IIT பாம்பே, IIT பாட்னா மற்றும் IIM போத்கயா ஆகியவை இதற்கு அதிகாரப்பூர்வ அங்கீகாரமும் பாராட்டுகளும் வழங்கியுள்ளன.

இந்த ஸ்மார்ட் ஹெல்மெட் உருவாக்கும் யோசனை எப்படி வந்தது என்று கேட்ட போது பேசிய ரோஹித் ராஜ், "நான் 10-ஆம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்த போது, ​எனது குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் மது அருந்தி விட்டு பைக் ஓட்டினார். அப்போது அவருடன் ஒரு சிறுமியும் இருந்த நிலையில், பைக் விபத்துக்குள்ளானது. அந்தச் சிறுமிக்குக் கடுமையான காயம் ஏற்பட்டது. மருத்துவமனையில் குடும்பத்தினர் அனுபவித்த வேதனையும், மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டியே இந்த விபத்துக்கு காரணம் என்பதும் என் மனதில் ஆழமாகப் பதிந்தன.

அப்போது தான், மதுபோதையில் இருப்பவர்கள் பைக் ஓட்டுவதைத் தடுக்கும் வகையிலான ஒரு தொழில்நுட்பத்தை ஏன் உருவாக்கக் கூடாது என்று யோசித்தேன். ஆனால் என்னால் முடியுமா என்பது குறித்து எனக்கு உறுதியாக தெரியவில்லை. கல்லூரியில் சேர்ந்த பிறகு, ஆசிரியர்கள் மற்றும் வழிகாட்டிகளிடம் இதுபற்றிப் பேசிய போது அவர்கள் எனக்கு ஊக்கமளித்தனர். அதன்பின்னர் நான் அதைச் செயல்படுத்தத் தொடங்கி வெற்றியும் பெற்றேன்" என்றார்.

டெல்லி IIT-யில் நடைபெற்ற 'பிட்ச் கரோ இந்தியா' போட்டியில் ஆயிரக்கணக்கான போட்டியாளர்களை முறியடித்து ரோஹித் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். 20-க்கும் மேற்பட்ட முன்னணி முதலீட்டாளர்கள் முன்னிலையில் தனது திட்டத்தை சமர்ப்பிக்க உள்ள இவருக்கு, ரூ. 1 கோடி வரை முதலீடு கிடைக்க பிரகாசமான வாய்ப்புள்ளது.

ஒரு சாதாரண நடுத்தரக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ரோஹித் ராஜ், இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்ட போது பலரின் விமர்சனங்களைச் சந்தித்தார். பொது மேடைகளில் பேசுவதற்குக் கடுமையான பயம் கொண்டிருந்த அவர், தனது கல்லூரி ஸ்டார்ட்-அப் பிரிவின் வழிகாட்டியான சுஷாந்த் குமார் என்பவரின் உதவியோடு அந்தப் பயத்தை வென்றார். வெறும் 7 நாட்களில் ஒரு முழுமையான ஹெல்மெட் மாதிரியை உருவாக்கித் தந்து, இன்று பீகார் மாநிலத்தின் மிக முக்கிய இளம் தொழில்முனைவோராக உருவெடுத்துள்ளார்.

ஸ்மார்ட் ஹெல்மெட்டை எவ்வாறு சந்தைப்படுத்துவது?

சாதாரண இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளும் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த ஸ்மார்ட் ஹெல்மெட்டை உருவாக்குவதே தனது இலக்கு என்றும் ரோஹித் ராஜ் கூறுகிறார். இதன் விலை சுமார் ரூ. 2,500 முதல் ரூ. 3,000 வரை இருக்கும். வெளிப்புறத்தில் சாதாரண ஹெல்மெட் போல தெரிந்தாலும், இதன் உள்ளே சென்சார்கள், சிப்கள், ஜிபிஎஸ் (GPS) மற்றும் செயலி (app) மூலம் இயங்கும் தொழில்நுட்பம் ஆகியவை செயல்படும் என்று அவர் கூறுகிறார்.

அதிக விலை கொண்ட உயர்தர தயாரிப்புகளுக்கு மட்டுமே மட்டுப்படுத்தாமல், சாதாரண வாகன ஓட்டிகளுக்கும் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு சேர்ப்பதே இதன் நோக்கமாகும் என்றும் ரோஹித் ராஜ் கூறினார்.

கயா பொறியியல் கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் துவாரகா தாஸ் நீமா கூறுகையில், ரோஹித்தின் இந்தத் திட்டம், கல்லூரியில் வளர்ந்து வரும் புதுமை மற்றும் தொழில்முனைவோர் கலாச்சாரத்தின் விளைவு என்று குறிப்பிட்டார். இத்தகைய முயற்சிகள் மற்ற மாணவர்களையும் தங்கள் யோசனைகளை நடைமுறைக்கு ஏற்ற தீர்வுகளாகவும், ஸ்டார்ட்அப் (startup) நிறுவனங்களாகவும் மாற்ற ஊக்குவிக்கும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

இந்தியாவில் தினசரி ஆயிரக்கணக்கான இரு சக்கர வாகன விபத்து மரணங்கள் நிகழும் சூழலில், ரோஹித் ராஜின் இந்த 'ஹெல்ம்டெக்' தொழில்நுட்பம் இந்திய சாலைப் பாதுகாப்பில் ஒரு புதிய புரட்சியை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

PITCH KARO INDIA 2026
ROHIT RAJ SMART HELMET
SMART HELMAT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.