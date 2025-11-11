ETV Bharat / bharat

பீகாரில் ஆட்சியமைக்க போவது யார்? வெளியானது கருத்துக்கணிப்பு!

பீகாரில் ஆட்சியமைக்க போவது யார் என்ற கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல்
பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 6:44 PM IST

பாட்னா: பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், அங்கு ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியே ஆட்சியை தக்க வைக்கும் என தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் தெரிவித்துள்ளன.

பீகாரில் மொத்தமுள்ள 243 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் இரண்டு கட்டங்களாக நடந்து முடிந்துள்ளது. கடந்த 6ஆம் தேதி, 121 தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு நடந்து முடிந்த நிலையில், இன்று 122 தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்தது. முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவில் 65.08% வாக்குகளும், இரண்டாம் கட்ட தேர்தலில் 67.14 சதவீத வாக்குகளும் பதிவாகின.

பீகார் வரலாற்றிலேயே இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு 67.14 சதவீத வாக்குகள் தற்போது பதிவாகியுள்ளன. எனினும், இது மாலை 5 மணி நிலவரம் தான். இறுதி நிலவரம் மாலை 6 மணி நிலவரம் பின்னரே தெரியவரும்.

இந்த சூழலில், பீகாரில் நடைபெற்ற முதற்கட்ட தேர்தலில் எந்தக் கூட்டணி, எத்தனை தொகுதிகளை வெல்லும் என்ற கருத்துக்கணிப்புகள் தற்போது வெளியாகி வருகின்றன. முன்னணி ஊடகங்களும், செய்தி நிறுவனங்களும் இந்த கருத்துக்கணிப்பு நடத்தி முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளன.

அதன்படி, பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்புகள் மீண்டும் முதல்வர் நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் - பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியே வெற்றி பெறும் எனத் தெரிவித்துள்ளன. அதன்படி, ஆளும் என்டிஏ கூட்டணிக்கு 60 - 70 தொகுதிகளும், தேஜஸ்வி யாதவ் தலைமையிலான மகா கூட்டணிக்கு 45 - 55 தொகுதிகளும் கிடைக்கும் என கருத்து கணிப்புகளின் முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

