பீகாரில் முதற்கட்ட தேர்தல்... வாக்குப்பதிவு சதவீதம் குறித்து வெளியான புதிய அப்டேட்!
அதிகபட்சமாக முசாபர்பூர் மாவட்டத்தில் 71.81 சதவீத வாக்குகளும், குறைந்தபட்சமாக பாட்னா மாவட்டத்தில் 59.02 சதவீத வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.
Published : November 8, 2025 at 11:42 AM IST
பாட்னா: பீகார் சட்டப் பேரவை தேர்தலின் முதற்கட்ட தேர்தலில் 65.08 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
பீகாரில் இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தல்களில் இதுவே அதிகபட்ச வாக்குப்பதிவு ஆகும். 2000 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை தேர்தலின் போது அதிகபட்ச வாக்குப்பதிவு 62.57 சதவீதம். மேலும், மக்களவைத் தேர்தல்களில், பீகாரில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிகபட்ச வாக்குப்பதிவு 1998 ஆம் ஆண்டு 64.6 சதவீதமாக இருந்தது.
நாட்டின் மூன்றாவது அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட மாநிலமான பீகாரின் 18 மாவட்டங்களில் உள்ள 121 தொகுதிகளில் முதற்கட்டத் தேர்தல் கடந்த வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்ட முசாபர்பூர் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக 71.81 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. அதே நேரத்தில் 14 சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்ட பாட்னா மாவட்டத்தில் மிகக் குறைந்த அளவாக 59.02 சதவீத வாக்குகள் பதிவானதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
"பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலின் முதற்கட்ட தேர்தலில் 65.08 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. பீகார் தேர்தலின் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு நவம்பர் 6, 2025 அன்று 18 மாவட்டங்களில் உள்ள 121 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் நடைபெற்றது. 2020 பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் மாநிலத்தின் சராசரி வாக்குப்பதிவு 57.29 சதவீதமாகவும், 2024 மக்களவைப் பொதுத் தேர்தலில் 56.28 சதவீதமாகவும் இருந்தது" என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
"முதற்கட்டமாக, 121 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் எந்தவொரு வேட்பாளரோ அல்லது அரசியல் கட்சியோ எந்த புகாரும் அளிக்கவில்லை. மறுவாக்குப்பதிவுக்கான கோரிக்கையும் இதுவரை வரவில்லை" என்றும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
"பல்வேறு கட்ட ஆய்வுகளுக்குப் பிறகு, எந்தவொரு வாக்குச் சாவடியிலும் எந்தவித முரண்பாடுகளும் அல்லது முறைகேடுகளும் கண்டறியப்படவில்லை. மேலும் பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலின் முதற்கட்டத் தேர்தலில் மறுவாக்குப்பதிவு பரிந்துரைக்கப்படவில்லை" என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு வரும் 11 ஆம் தேதி, எஞ்சிய 122 தொகுதிகளில் நடைபெற உள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை நவம்பர் 14 ஆம் தேதி நடைபெறும்.
பீகாரில் 2020 சட்டமன்றத் தேர்தலில், பாஜக மற்றும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 125 இடங்களைப் பிடித்தது. அதே நேரத்தில் ராஷ்டீரிய ஜனதா தளம் மற்றும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான மகா கூட்டணி 110 இடங்களையும், மற்ற கட்சிகள் 8 தொகுதிகளிலும் வென்றன. 75 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற ராஷ்டீரிய ஜனதா தளம் தனிப்பெரும் கட்சியாக இருந்தது. பாஜக 74 இடங்களையும், ஐக்கிய ஜனதா தளம் 43 இடங்களையும் வென்றது.