பீகார் தேர்தல்: முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று தொடக்கம்!

பீகார் மாநிலத்தில் 121 தொகுதிகளில் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில், 1314 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 12:00 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 7:03 AM IST

2 Min Read
பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் 121 தொகுதிகளில் இன்று முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது.

கடந்த சில வாரங்களாக ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வந்த பீகார் மாநில தேர்தல் பரப்புரை நேற்று முன்தினம் நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று 121 தொகுதிகளில் முதல்கட்ட தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. முதற்கட்ட தேர்தலில் மொத்தம் 1,314 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் நிலையில் 3.75 கோடி பேர் வாக்களிக்கவுள்ளனர். இதில், சுமார் 1.98 கோடி ஆண் வாக்காளர்களும், 1.77 கோடி பெண் வாக்காளர்களும் அடங்குவர்.

குறிப்பாக, இந்த தேர்தலில் 7.38 லட்சம் இளைஞர்கள் முதல் முறையாக வாக்களிக்க உள்ளனர். 778 மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்களும் வாக்களிக்க உள்ளனர். முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவுக்காக 45,341 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, முசாபர்பூர் மற்றும் குர்ஹானி தொகுதிகளில் அதிகபட்சமாக 20 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். அதே நேரத்தில் போரே, பர்பட்டா, அலாவுலி தொகுதிகளில் தலா ஐந்து பேர் மட்டுமே போட்டியிடுகிறார்கள்.

ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியை பொறுத்தவரையில், முதல்வர் நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் மொத்தமுள்ள 121 தொகுதிகளில் 57 இடங்களில் நேரடியாக போட்டியிடுகிறது. அதன் முக்கிய கூட்டணி கட்சியான பாஜக 48 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களை நிறுத்தியுள்ளது. மேலும், மத்திய அமைச்சர் சிராக் பாஸ்வானின் லோக் ஜனசக்தி கட்சி 14 இடங்களில் போட்டியிடுகிறது.

மறுபுறம் இந்தியா கூட்டணி சார்பில் மொத்தமுள்ள 121 தொகுதிகளில் 126 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். 5 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ், ஆர்ஜேடி, சிபிஐ வேட்பாளர்கள் தனித்தனியாக போட்டியிடுகிறார்கள். குறிப்பாக, ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் சார்பாக 73 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். காங்கிரஸ் 24, சிபிஐஎம்எல் 14, சிபிஐ 5 இடங்களில் போட்டியிடுகிறது. பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன சுராஜ் கட்சி சார்பாக 119 இடங்களில் வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த தேர்தலில் வெற்றிபெற தங்களால் ஆன அனைத்து முயற்சிகளையும் ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் முன்னெடுத்தன. குறிப்பாக, ஒருகோடி பேருக்கு வேலை என பாஜக கூட்டணியும், வீட்டுக்கு ஒருவருக்கு அரசு வேலை என காங்கிரஸ் கூட்டணியும் போட்டிப்போட்டு அறிவித்ததால், யாருக்கு பொதுமக்கள் ஆதரவளிப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த பல ஆண்டுகளாக பாஜக-ஜேடியூ கூட்டணியே மாநிலத்தை ஆண்டு வரும் நிலையில், இந்த தேர்தலில் மாற்றம் வருமா? அல்லது அவர்களுக்கே மக்கள் மீண்டும் வாய்ப்பளிப்பார்களா? என்ற கேள்விக்கான விடை வரும் நவம்பர் 14ஆம் தேதி தெரியவரும்.

