ETV Bharat / bharat

ஒரு கோடி பீகார் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு; காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சவால்விடும் பாஜக தேர்தல் அறிக்கை!

காங்கிரஸ்-ஆர்ஜேடி கூட்டணி சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள தேர்தல் அறிக்கையில், வீட்டுக்கு ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என்று வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாஜக கூட்டணி தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்ட நட்டா
பாஜக கூட்டணி தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்ட நட்டா (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 31, 2025 at 5:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

பாட்னா: பீகாரில் ஒரு லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என பாஜக கூட்டணி சார்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

243 தொகுதிகளை கொண்ட பீகார் மாநில சட்டப்பேரவைக்கு 2 கட்டங்களாக அடுத்த மாதம் 6 மற்றும் 11 ஆம் தேதிகளில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. பீகாரில் ஆளும் கட்சியான ஐக்கிய ஜனதா தளம் - பாஜக கூட்டணி மீண்டும் வெற்றிபெற வேண்டும் என தீவிரமாக களப்பணியாற்றி வருகிறது. குறிப்பாக கடந்த சில மாதங்களாக பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான நலத்திட்ட பணிகளுக்கு பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டி வந்தார். மாநில அரசின் கோரிக்கையை ஏற்று பலகோடி ரூபாய் நிதியாக அம்மாநிலத்திற்கு மத்திய அரசு தொடர்ந்து ஒதுக்கி வந்தது.

இதனிடையே, தேர்தலை முன்னிட்டு பாஜக கூட்டணி சார்பாக தேர்தல் அறிக்கையான 'சங்கல்ப் பத்ரா'வை பாஜக தேசிய தலைவர் நட்டா, முதல்வர் நீதிஷ் குமார் உள்ளிட்டோர் இன்று வெளியிட்டனர். 69 பக்கம் கொண்ட அந்த அறிக்கையில், பீகார் தேர்தலை முன்னிட்டு பல்வேறு வாக்குறுதிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அறிவிப்புகள்:

  1. ஒரு கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும்.
  2. பீகாரின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் திறன் பயற்சி மையங்கள் அமைக்கப்படும்.
  3. பெண்கள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் மூலம் ரூ.2 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும்.
  4. ஏழை குடும்பங்களை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வி வழங்கப்படும்.
  5. உயர் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.2000 ஆயிரம் உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
  6. விவசாயிகளுக்கான நிதியுதவி ரூ.6 ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ.9 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும்.
  7. மாநிலத்தில் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் 4 இடங்களில் அமைக்கப்படும்.
  8. மாநிலத்தில் ஏழு சர்வதேச நிலையங்கள் அமைக்கப்படும்.

தேர்தல் அறிக்கை தொடர்பாக அம்மாநில பாஜக துணை முதல்வரும், அம்மாநில பாஜக மூத்த தலைவருமான சாம்ராட் சவுத்ரி கூறுகையில், "இந்த தேர்தல் அறிக்கை ஒவ்வொரு தனி மனிதனையும், ஒவ்வொரு துறையையும் மையமாக கொண்டுள்ளது. மாநிலத்தில் ஏற்கெனவே அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளோம். தற்போது மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒரு கோடி இளைஞர்களுக்கு மீண்டும் வேலை வாய்ப்பை வழங்குவோம் என்று உறுதியளித்துள்ளோம். தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கடந்த காலங்களை போல, மீண்டும் மக்களுக்காக உழைக்க தயாராக உள்ளது" என்றார்.

முன்னதாக, காங்கிரஸ்-ஆர்ஜேடி கூட்டணி சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள தேர்தல் அறிக்கையில், வீட்டுக்கு ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என்று வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

பீகாரில் நவம்பர் 14ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவுள்ளது.

TAGGED:

BIHAR ELECTION BJP MANIFESTO
NDA PROMISES
RJD GONGRESS
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் 2025
BIHAR ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.