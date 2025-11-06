ETV Bharat / bharat

பீகார் தேர்தல்: 121 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது! பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்களிப்பு!!

சில வாக்குப்பதிவு மையங்களில் மக்கள் காலை 6.30 மணிக்கே வந்து வரிசையில் காத்திருந்த நிலையில், சரியாக காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 7:00 AM IST

2 Min Read
பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் முதற்கட்ட தேர்தல் நடைபெறும் 121 தொகுதிகளில் காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது.

பீகாரில் மொத்தமுள்ள 243 தொகுதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. முதற்கட்ட தேர்தல் 121 தொகுதிகளில் இன்று நடைபெறுகிறது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை கடந்த சில வாரங்களாக தேர்தல் ஆணையம் செய்து வந்த நிலையில், இன்று காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. சில வாக்குப்பதிவு மையங்களில் மக்கள் காலை 6.30 மணிக்கே வந்து வரிசையில் காத்திருந்தனர்.

சில இடங்களில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் கோளாறு ஏற்பட்டது. உடனடியாக தேர்தல் அலுவலர்கள் மாற்று இயந்திரம் மூலம் வாக்குப்பதிவை சரியான நேரத்தில் தொடங்கினர். பாட்னாவில் ஒரு சில இடங்களில் வாக்காளர்கள் பூத் ஸ்லிப்களை மறந்ததால் வாக்களிக்காமல் திரும்பிச் சென்றனர்.

முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் 45,341 வாக்குச்சாவடிகளிலும் போலீஸ் பாதுகாப்பு முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எவ்வித அசம்பாவித சம்பவங்களும் நடைபெற்று விடக்கூடாது என்பதில் தீவிரம் காட்டும் போலீசார், சந்தேக நபர்களை வாக்குப்பதிவு மையத்தில் இருந்து வெளியேற்றி வருகிறார்கள். மேலும், பதட்டம் நிறைந்த வாக்குச்சாவடிகளில் துணை ராணுவ வீரர்கள் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். பொதுமக்கள் காலை முதலே வாக்குச்சாவடிக்கு ஆர்வமுடன் வருவதால், வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 70%-ஐ தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆளும் கட்சியான ஐக்கிய ஜனதா தளம், பாஜக கூட்டணி பல ஆண்டுகளாக பீகாரில் கோலோச்சி வரும் நிலையில், மீண்டும் எப்படியேனும் ஆட்சியை பிடித்துவிட வேண்டும் என இரண்டு கட்சிகளும் கடந்த சில வாரங்களாக தீவிர பரபரப்ரையில் ஈடுபட்டு வந்தன. பிரதமர் மோடியும் மாநிலம் முழுவதும் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார். மேலும், பாஜக-ஜேடியூ மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒருகோடி இளைஞர்களுக்கு அரசு வேலை, கல்வி உதவித் தொகை, மெட்ரோ நிலையம், புதிய விமான நிலையம் என பல்வேறு தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அளிக்கப்பட்டன.

மறுபுறம் ஆர்ஜேடி-காங்கிரஸ் கூட்டணி இதற்கு ஒருபடி மேலே சென்று, வீட்டிற்கு ஒருவருக்கு அரசு வேலை என அறிவித்தது. மேலும், தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 'மாய் பெஹின் யோஜனா' திட்டதின் கீழ் ஜனவரி 14ஆம் தேதி மகளிருக்கு ரூ.30 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என தேஜஸ்வி யாதவ் வாக்குறுதி அளித்தார். ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சி என தேர்தலை முன்னிட்டு பல்வேறு அதிரடியான வாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மக்கள் யாரை நம்புகிறார்கள், யாரை மீண்டும் அரியணையில் ஏற்ற திட்டமிட்டுள்ளார்கள்? என்பதற்கான விடை வரும் நவம்பர் 14ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது தெரியவரும்.

