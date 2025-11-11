பீகார் தேர்தல்: 122 தொகுதிகளில் இன்று இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு!
முதற்கட்ட தேர்தலில் போது இதுவரை பீகார் மாநில வரலாற்றிலேயே இல்லாத வகையில் 65.08% வாக்குகள் பதிவானது.
Published : November 11, 2025 at 12:01 AM IST
பாட்னா: பீகாரில் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு மாநிலத்தில் உள்ள 122 தொகுதிகளில் பலத்த பாதுகாப்புக்கு இடையே இன்று நடைபெறவுள்ளது.
பீகார் சட்டப்பேரையின் பதவிக்காலம் இம்மாதம் 22ஆம் தேதியுடன் முடிவடையவுள்ள நிலையில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கடந்த மாதம் பீகார் மாநிலத்திற்கான தேர்தல் தேதியை அறிவித்தது. அதன்படி, நவம்பர் 6 மற்றும் 11ஆம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. கடந்த நவம்பர் 6ஆம் தேதி முதல்கட்டமாக 121 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
முன்னதாக, முதற்கட்ட தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்களித்தனர். பீகார் மாநில வரலாற்றிலேயே இல்லாத வகையில் 65.08% வாக்குகள் பதிவானது. இதனிடையே, இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் 122 தொகுதிகளில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அரசியல் கட்சிகள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வந்தனர். குறிப்பாக, நேற்று மாலை 6 மணியுடன் இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கான தேர்தல் பரப்புரை நிறைவு பெற்றது. ஆட்சியை தக்க வைக்கும் நோக்கத்துடன் பாஜக கூட்டணியினரும், ஆட்சியை கைப்பற்றும் நோக்கில் இந்தியா கூட்டணி தலைவர்களும் நேற்று இறுதிக்கட்ட வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
பீகாரில் நாளை இறுதிகட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் 122 தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய 20 மாவட்டங்களிலும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் வரலாறு காணாத வகையில் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த தேர்தலில் 1,165 ஆண்கள், 136 பெண்கள், 1 திருநங்கை உள்ளிட்ட 1,302 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். மொத்தம் 3.70 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர். இவர்களில் ஆண்கள் 1.95 கோடி, பெண்கள் 1.74 கோடி என்ற எண்ணிக்கையில் உள்ளனர்.
தேர்தல் நடைபெறும் 20 மாவட்டங்களிலும் மொத்தம் 45,399 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. நேபாள எல்லையை ஒட்டிய பீகாரின் வடமேற்கு பகுதியின் வழியாக சட்ட விரோத நுழைவு மற்றும் தேர்தல் குளறுபடிகள் ஏற்படாமல் தடுக்க நேபாள எல்லை தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது. வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி 5 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது. இருப்பினும் பதட்டம் நிறைந்த தொகுதிகளில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் மாலை 4 மணிக்கே வாக்குப்பதிவு நிறைவடையும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கடந்த பல ஆண்டுகளாக பாஜக-ஜேடியூ கூட்டணியே மாநிலத்தை ஆண்டு வரும் நிலையில், இந்த தேர்தலில் மாற்றம் வருமா? அல்லது அவர்களுக்கே மக்கள் மீண்டும் வாய்ப்பளிப்பார்களா? என்ற கேள்விக்கான விடை வரும் நவம்பர் 14ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையில் போது தெரியவரும்.