அலிநகர் தொகுதியில் மைதிலி தாக்கூர் முன்னிலை! ஆர்ஜேடி-க்கு ‘பிகில்’ கிளப்பும் 25 வயது வேட்பாளர்!

பா.ஜ.க-வில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 14-ஆம் தேதி தான் மைதிலி தாக்கூர் இணைந்தார்.

பீகார் அலிநகர் தொகுதி வேட்பாளர் மைதிலி தாக்கூர் - கோப்புப் படம்
பீகார் அலிநகர் தொகுதி வேட்பாளர் மைதிலி தாக்கூர் - கோப்புப் படம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 2:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

பாட்னா: பீகாரின் தர்பங்கா மாவட்டத்தின் அலிநகர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட பிரபல பின்னணி பாடகி மைதிலி தாக்கூர் 11-வது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவில், ஆர்ஜேடி வேட்பாளரை விட 8000 வாக்குகள் அதிகமாக பெற்று முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.

பீகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் களம்கண்டுள்ள தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மற்றும் மகாபத்பந்தன் கூட்டணி இடையே கடுமையான போட்டி இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், ஆளும் ஐக்கிய ஜனதா தள முதலமைச்சர் வேட்பாளர் நிதீஷ்குமார் அங்கம் வகிக்கும் தே.ஜ.கூ பெரும்பாண்மையப் பெற்று, வாக்கு எண்ணிக்கையில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

இதில் நட்சத்திர வேட்பாளராக பா.ஜ.க சார்பில் களம்கண்ட பிரபல பின்னணி பாடகி மைதிலி தாக்கூர் மூன்றாவது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவில் 11,082 வாக்குகளை பெற்று முன்னிலை வகித்து வந்தார். மைதிலியை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பாரம்பரிய கட்சியான ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் வேட்பாளர் பினோத் மிஸ்ரா 6,969 வாக்குகளைப் பெற்று பின்னடைவை சந்தித்திருந்தார்.

ஜூலை மாதம் தனது 25-ஆவது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய மைதிலி, பா.ஜ.க-வில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 14-ஆம் தேதி தான் இணைந்தார். உடனடியாக, அவருக்கு அலிநகர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

தேர்தல் அறிவிக்கப்படுவதற்கு ஒரு நாள் முன்பு, அதாவது அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி, பாஜக தேசிய பொதுச் செயலாளர் வினோத் தவ்டே மற்றும் மத்திய அமைச்சரும் கட்சியின் பீகார் முன்னாள் தலைவருமான நித்யானந்த் ராய் ஆகியோருடன் மைதிலி இருக்கும் புகைப்படம் வெளியாகி சமூக ஊடகங்களில் பேசுபொருளானது.

2008 ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்குப் பிறகுதான், அலிநகர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உருவானது. அதன்பிறகு நடந்த 2010 மற்றும் 2015 சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் மூத்த தலைவர் அப்துல் பாரி சித்திக் தொகுதியை கைப்பற்றி முடிசூடா மன்னனாகத் திகழ்ந்தார்.

இந்நிலையில், தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின் பா.ஜ.க-வில் இணைந்த இளம் பாடகி மைதிலி, வாக்கு எண்ணிக்கையில் முன்னிலை வகித்து வரும் செய்தி மகாகத்பந்தன் வேட்பாளர்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்துள்ளது.

