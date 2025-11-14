பீகாரில் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த பாஜக! முதல்வராக நிதிஷ்குமாரை ஏற்க தயக்கம்?
மத்தியில் பாஜகவின் ஆட்சியை தொடர ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியின் 10 எம்பிக்கள் தேவை என்ற நிலையில், நிதிஷை பகைத்துக் கொள்ள பாஜக தலைமை விரும்பாது என கூறப்படுகிறது.
Published : November 14, 2025 at 4:31 PM IST
பாட்னா: பீகாரில் பாஜக தனிப்பெரும்பான்மை கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியின் துணை இல்லாமலே பாஜக ஆட்சி அமைக்கலாம் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
பீகார் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை தொடங்கிய நிலையில், ஆரம்பம் முதலே பாஜக-ஐக்கிய ஜனதா தளம் கூட்டணி முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக (94), ஜேடியூ (84), எல்ஜேபி (23) உட்பட மொத்தம் 210 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது.
மகா பந்தன் கூட்டணியில் ஆர்ஜேடி (23), காங்கிரஸ் (3) தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக அந்த கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளரும், ஆர்ஜேடி தலைவருமான தேஜஸ்வி யாதவ் போட்டியிட்ட ரோகோபூர் தொகுதியில், அவர் தோல்வி முகத்தில் இருந்து வருகிறார்.
243 தொகுதிகளை கொண்ட பீகார் மாநில சட்டப்பேரவையில், பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 122 இடங்களை கடந்து 210 தொகுதிகளில் பாஜக கூட்டணி முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. பீகார் மாநில வரலாற்றில் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில், பாஜக-ஜேடியூ கூட்டணிக்கு மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர். குறிப்பாக, பாஜக முதல் முறையாக 90 இடங்களை கடந்து தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.
முன்னதாக, கடந்த மாதம் முதல்வர் வேட்பாளர் தொடர்பாக தேர்தல் முடிந்த பிறகு முடிவு செய்வோம் என அமித்ஷா தெரிவித்திருந்த நிலையில், பாஜக முதல்வர் வேட்பாளராக யாரை முன்னிறுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. ஜேடியூ கட்சியை விட 10 தொகுதிகள் பாஜக கூடுதலாக வெற்றி பெறும் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், முதல்வராக நிதிஷ்குமாரை பாஜக ஏற்குமா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
மத்தியில் பாஜகவின் ஆட்சியை தொடர ஜேடியூவின் 10 எம்பிக்கள் தேவை என்ற நிலையில், நிதிஷை பகைத்துக் கொள்ள பாஜக தலைமை விரும்பாது என கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை கட்சியை வளரக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில், பாஜகவை சேர்ந்தவரை முதல்வர் வேட்பாளராக பாஜக தலைமை அறிவிக்கும்பட்சத்தில், அதனை நிதிஷ் ஏற்பாரா? என்ற சந்தேகமும் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை இதனால் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து நிதிஷ் வெளியேறினாலும் கூட, ஏனைய கூட்டணி கட்சியை வைத்துக் கொண்டு பாஜகவால் ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்ற நிலை தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், ஜேடியூ கட்சியின் எக்ஸ் பக்கத்தில் நிதிஷ்குமார் முதல்வராக நீடிப்பார் என்று பதிவிடப்பட்ட நிலையில், அது சில நிமிடங்களில் நீக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு யார் முதல்வர்? என்பதை பேசி முடிவெடுப்போம் என பீகார் மாநில பாஜக நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளதால், அடுத்த சில நாட்கள் பீகார் மாநில அரசியலில் திருப்பத்திற்கு பஞ்சமிருக்காது.