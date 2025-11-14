பீகாரில் ஆட்சி அமைக்க போவது யார்? இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்!
பீகார் சட்டப் பேரவை தேர்தல் முடிவு இன்று வெளியாகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கவுள்ளது. 243 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவுள்ளது.
Published : November 14, 2025 at 12:00 AM IST
பாட்னா: நாடே ஆவலோடு எதிர்பார்க்கும் பீகார் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
பீகார் மாநில சட்டப் பேரவையின் பதவி காலம் வரும் 22-ம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. இதனையடுத்து, 243 உறுப்பினர்களை கொண்ட சட்டப் பேரவைக்கு 2 கட்டங்களாக அதாவது, நவம்பர் 6 மற்றும் நவம்பர் 11 ஆகிய தேதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு நாட்டிலேயே முதன்முறையாக தேர்தல் பீகாரில் நடைபெறுவதால், நாடு முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்தது. இந்த தேர்தலில், மொத்த வாக்காளர்கள் 7.43 கோடி என்றும் இவர்களில் ஆண்கள் 3.92 கோடி பேர், பெண்கள் 3.5 கோடி மற்றும் 1,725 பேர் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. மேலும் 7.2 லட்சம் பேர் மாற்றுத்திறனாளிகள், 4.04 லட்சம் பேர் 85 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், 14,000 பேர் 100 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், 14.01 லட்சம் பேர் முதல் முறை வாக்காளர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், வாக்குப்பதிவை சிறப்பாக நடத்த மாநிலம் முழுவதும் 91,712 வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டன. ஒரு வாக்குச்சாவடிக்கு சராசரியாக 818 பேர் வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இதில் நகர்ப்பகுதிகளில் 13,911 வாக்குச்சாவடிகளும், ஊரகப் பகுதிகளில் 78,801 வாக்குச்சாவடிகளும் அமைக்கப்பட்டன.
இந்த தேர்தலில், முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் தலைமையிலான ஆளும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் மற்றும் பாஜக ஒரு அணியாகவும், தேஜஸ்வி யாதவ் தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணி ஒரு அணியாகவும் போட்டியிட்டன. மேலும் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி மற்றும் அசாதுத்தீன் ஒவைசி ஏஐஎம்ஐஎம் என அழைக்கப்படும் அனைத்திந்திய மஜ்லிசே இத்திகாதுல் முஸ்லிமீன் கட்சியும் போட்டியிட்டன.
இந்த நிலையில் பீகாரில் கடந்த 6 ஆம் தேதி முதல் கட்டமாக 121 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. அப்போது 65.08 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின. மேலும், கடந்த 11 ஆம் தேதி 122 தொகுதிகளில் 2-ம் கட்ட வாக்குப்பதிவும் நடைபெற்றது. இதில் 68.76 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின. மொத்தமாக, பீகார் சட்டப் பேரவை தேர்தலில் 67.13 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின. இது பீகார் தேர்தல் வரலாற்றிலே அதிக வாக்குகள் பதிவானவை என்ற புதிய சாதனையையும் இந்த தேர்தல் படைத்தது. கடந்த 2020-ம் ஆண்டு நடந்த பீகார் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் 57.29 சதவிகித வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகி இருந்தன.
இந்த நிலையில், நாடே ஆவலோடு எதிர்பார்க்கும் பீகார் சட்டப் பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகின்றன. வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது. 243 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்குகிறது. இன்று பிற்பகலுக்குள் இறுதி முடிவு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பீகாரில் உள்ள 38 மாவட்டங்களில் 57 வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களை தேர்தல் ஆணையம் அமைத்துள்ளது. ஒவ்வொரு மையத்திலும் கண்காணிப்பு கேமிரா பொறுத்தப்பட்டு வாக்கு எண்ணிக்கை முழுவதும் கண்காணிக்கப்படவுள்ளது. தேர்தல் முடிவுகளை தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர் இணையத்தில் அவ்வப்போது வெளியிடவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதுவரை வெளியான தேர்தலுக்குப் பிந்தைய பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்புகள், பாஜக கூட்டணி ஆட்சியை தக்க வைக்கும் என்று தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், பீகாரில் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அதிகரித்த போதெல்லாம் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்ற புள்ளிவிவரங்களும் வெளியாகியுள்ளன. எனவே, பாஜக கூட்டணி ஆட்சியை தக்க வைக்குமா? அல்லது இந்தியா கூட்டணி ஆட்சியை கைப்பற்றுமா? என்பது இன்று தெரிந்து விடும்.