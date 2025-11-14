வரலாறு படைத்த பாஜக கூட்டணி: உற்சாக மோடில் ஜேடியூ தொண்டர்கள்... வெறிச்சோடிய ஆர்ஜேடி அலுவலகம்!
கடந்த 2020 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 60க்கும் குறைவான இடங்களில் வெற்றபெற்ற ஜேடியூ, இந்த முறை கூடுதல் இடங்களில் முன்னணியில் இருப்பதால் அக்கட்சி தொண்டர்கள் உற்சாகத்தில் இருக்கிறார்கள்.
Published : November 14, 2025 at 2:06 PM IST
பாட்னா: பீகார் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி முன்னிலை பெற்றுவரும் நிலையில், ஜக்கிய ஜனதா தள கட்சி அலுவலகத்தில் அக்கட்சி தொண்டர்கள் உற்சாகத்துடன் குவிந்து வருகின்றனர்.
பீகார் சட்டமன்றத்துக்கு இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில், இன்று காலை முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வருகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது முதலே பாஜக-ஜேடியூ கூட்டணி தொடர்ந்து முன்னிலை பெற்று வருகிறது. தற்போது வரை மொத்தமுள்ள 243 தொகுதிகளில் 199 தொகுதிகளில் இக்கூட்டணி முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. ஆர்ஜேடி-காங்கிரஸ் கூட்டணி படுதோல்வி சந்தித்து வருகிறது. கடந்த தேர்தலில் 80 இடங்களில் வென்ற ஆர்ஜேடி இந்த முறை, 29 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. காங்கிரஸ் கட்சி வெறும் 4 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில், ஜேடியூ தொண்டர்கள் பாட்னாவில் உள்ள அக்கட்சி தலைமையகத்தில் குவிந்து வருகின்றனர். ஹர் பார் நிதிஷ் குமார் (இந்த முறையும் நிதிஷ்குமார்) என்ற பதாதைகளை ஏந்தி தொண்டர்கள் உற்சாக முழக்கமிட்டு வருகிறார்கள். பிரதமர் மோடி படத்துடன் கோஷம் எழுப்பி வரும் அவர்களுக்கு கட்சி நிர்வாகிகள் இனிப்புகளை வழங்கி தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள்.
சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 101 இடங்களில் போட்டியிட்ட ஜேடியூ, தற்போது 80க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தற்போது முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. கடந்த முறை 60க்கும் குறைவான இடங்களில் வெற்றபெற்ற ஜேடியூ, இந்த முறை கூடுதல் இடங்களில் முன்னணியில் இருப்பதால் அக்கட்சி தொண்டர்கள் உற்சாக பெருக்கில் காணப்படுகிறார்கள்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, ஜேடியூ தலைமையகத்தில் இருந்து சிறிது தூரத்தில் இருக்கும் பாஜக தலைமையத்திலும் தொண்டர்களின் உற்சாகத்திற்கு குறைவில்லை. நூற்றுக்கணக்கான தொண்டர்கள் ஆடி, பாடி தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள். இதுதொடர்பாக பேசிய அக்கட்சி நிர்வாகி வினோத் குமார் சிங், "வெற்றி குதிரையை பிடித்துவிட்டோம், எத்தனை இடங்களில் வெற்றி பெறுகிறோம் என்பதற்காக காத்திருக்கிறோம். தேர்தல் முடிவு முழுவதும் வெளியான பிறகு எங்களின் உண்மையான கொண்டாட்டத்தை தொடங்குவோம்" என்றார்.
இதனிடையே லட்டு, அல்வா தயாரிப்பு பணிகளிகளில் பாஜக நிர்வாகிகள் தீவிரம் காட்டி வருகிறாகள். சுமார் 500 கிலோ அளவுக்கு லட்டு தயாரிக்கப்படுவதாவும், தேர்தல் முடிவு இறுதி கட்டத்தை எட்டியது பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் எனவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இரண்டு கட்சிகளின் அலுவலகத்திலும் தொண்டர்கள் குவிந்துவரும் நிலையில் அங்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், இன்று மாலை பாஜக தலைமை அலுவலத்திற்கு பிரதமர் மோடி வர வாய்ப்புள்ளதால், போலீசார் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.