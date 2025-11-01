அடுக்கடுக்கான வாக்குறுதிகள்... தேர்தல் வெற்றிக்கான திட்டம் என்ன? ஈடிவி பாரத்திடம் மனம் திறந்த தேஜஸ்வி!
பீகாரில் வறுமை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை முக்கிய நோக்கமாக கொண்டு செயலாற்ற உள்ளதாக அம்மாநில முன்னாள் துணை முதல்வரும், ஆர்ஜேடி தலைவருமான தேஜஸ்வி யாதவ் கூறியுள்ளார்.
Published : November 1, 2025 at 1:40 PM IST
பாட்னா: வேலை வாய்ப்புக்காக பிற மாநிலங்களுக்கு பீகார் மக்கள் செல்லும் நிலை அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் மாற்றியமைக்கப்படும் என ஆர்ஜேடி தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
மொத்தம் 243 தொகுதி உறுப்பினர்களை கொண்ட பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில், ஐக்கிய ஜனதா தளம், பாஜக அடங்கிய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியும், ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் - காங்கிரஸ் அடங்கிய மகாகத்பந்தன் கூட்டணியும், பிரஷாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் உள்ளிட்ட கட்சிகளும் களம் காண்கின்றன.
இந்நிலையில், ஈடிவி பாரத்திற்கு சிறப்பு பேட்டியளித்த தேஜஸ்வி யாதவ், “அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் பீகார் மக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பதே தனது முதல் நோக்கம். வேலை வாய்ப்பில்லாமல் தவிக்கும் இளைஞர்களுக்கு வேலைக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி தரப்படும். இந்த முறை மாகாகத்பந்தன் கூட்டணி பீகாரில் ஆட்சி அமைக்கும். நடந்துவரும் ஆட்சியால் மக்கள் பொறுமை இழந்துள்ளனர். அவர்கள் இந்த ஆட்சியை அகற்றுவார்கள்” என தெரிவித்தார்.
பீகாரில் வேலையின்மை, மோசமான கல்வி மற்றும் சுகாதாரம், மிகக் குறைந்த தனி நபர் வருமானம் போன்றவை பெரிய பிரச்சனைகளாக இருக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டி பேசிய தேஜஸ்வி, தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும்போது பல இடங்களில் பீகார் வலுவிழந்து காணப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
பீகாரை நாட்டின் சிறந்த மாநிலங்களின் பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு உயர்த்துவதே தனது லட்சியம் என்றும் ஈடிவி பாரத்திடம் அவர் தெரிவித்தார்.
வேலையின்மையால் திண்டாடும் பீகார்
2024-25 ஆம் ஆண்டுக்கான பொருளாதார ஆய்வின்படி, பீகாரின் ஒட்டுமொத்த வேலை வாய்ப்பின்மை விகிதம் 3.4 விழுக்காடாக உள்ளது. இது தேசிய சராசரி அளவான 3.2 விழுக்காட்டை விட சற்று அதிகமாகும். குறிப்பாக 15 முதல் 25 வயதுடைய 10.8 விழுக்காடு நகர்ப்புற இளைஞர்கள் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். இதுவே, வேலைக்காக அவர்கள் வெளிமாநிலங்களை நாடி செல்லும் சூழலை உருவாக்குகிறது.
தேசிய அளவில், 2017-18 ஆம் ஆண்டில் 6 விழுக்காடாக இருந்த வேலையின்மை, 2023-24 ஆம் ஆண்டில் நல்ல முன்னேற்றத்தைக் கண்டு, 3.2 விழுக்காடாக குறைந்துள்ளது. இதில் முன்னணி மாநிலமாக குஜராத் 3.0 விழுக்காடு உடனும், பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்பின்மையில் டெல்லி 1.3 விழுக்காடு உடனும் உள்ளது.
பீகார் இளைஞர்களுக்கு மாநிலத்திலேயே வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கினால், டெல்லி, மும்பை போன்று வேறெந்த மாநிலத்திற்கும் அவர்கள் இடம்பெயர வேண்டிய அவசியமிருக்காது என்பதே தேஜஷ்வி யாதவின் திட்டமாக உள்ளது.
சவாலாக மாறி இருக்கும் வறுமை
மத்திய அரசின் நிதி ஆயோக்கில் இருந்து எடுத்த தரவுகளின்படி, 2024-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த வறுமையின் விகிதம் 5 விழுக்காட்டிற்கும் கீழ் குறைந்துள்ளது. 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான உலக வங்கி வெளியிட்ட அறிக்கையில், 17.1 கோடி மக்கள் வறுமையிலிருந்து மீண்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. நிதி ஆயோக்கின் வறுமை குறியீடு (MPI) 2023-இன் படி, பீகார் மக்கள் தொகையில் 33.76 விழுக்காட்டினர் ஏழைகளாக உள்ளனர்.
2015-16 ஆண்டுகளில் 51.89 விழுக்காடாக இருந்த பீகாரின் வறுமைக்கோட்டின் அளவு, சற்று முன்னேற்றம் கண்டு 2019-21 ஆண்டுகளில் 33.76 விழுக்காடாக குறைந்தது. அந்த வகையில், அம்மாநிலத்தில் சுமார் 3.77 கோடி மக்கள் வறுமையிலிருந்து மீண்டுள்ளனர்.
இருப்பினும், கேரளா, கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களின் 2 முதல் 3 விழுகாட்டு விகிதங்களை ஒப்பிடும்போது, பீகார் இன்னும் பின் தங்கிய நிலையில் இருப்பது தெரிய வருகிறது. இதன் காரணமாக வறுமை ஒழிப்பு தனது செயல் திட்டத்தின் மையக் கருவாக இருக்கும் என்று தேஜஸ்வி தெரிவித்துள்ளார்.
மோசமான நிலையில் தனிநபர் வருமானம்
பீகாரில் தனி நபரின் சராசரி ஆண்டு வருவாய் ரூ.60,180 ஆக உள்ளது. அதேநேரம், தேசிய அளவில் ஒரு தனி நபரின் சராசரி வருவாய் 2 லட்சத்து 5,579 ரூபாய் ஆக உள்ளது. இதை ஒப்பீட்டளவில் பார்த்தால், தேசிய அளவில் ரூ.100 வருவாய் இருக்கும் இடத்தில், பீகாரில் ஒரு தனிநபரின் வருவாய் ரூ.31 ஆக இருக்கிறது. இதுவே மாநிலத்தின் வறுமை நிலையை உணர்த்துவதாக உள்ளது.
இந்நிலையில், தான் ஆட்சிக்கு வந்தால், அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு, அதன் மூலம் தனிநபரின் வருவாயை உயர்த்துவதில் கவனம் செலுத்துவேன் என்று தேஜஸ்வி உறுதி அளிக்கும் வகையில் நம்மிடம் பேசினார்.
கல்வியறிவில் தொய்வு
காலமுறை தொழிலாளர்கள் கணக்கெடுப்பு (PLFS) அறிக்கையின்படி, இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த கல்வியறிவு விகிதம் 77.7 விழுக்காடாக உள்ளது. இதில் மிசோரம் 98.2 விழுக்காட்டுடன் முன்னிலை வகிக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து 95.3 விழுக்காடுடன் கேரள மாநிலம் இரண்டாம் இடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது.
இந்த சூழலில் பீகாரின் கல்வியறிவு விகிதம் 74.3 விழுக்காடாக உள்ளது. இது மிகக் குறைவான ஒன்றாகும். ஜூன் 2025-இல் வெளியான செயல்திறன் தரப்படுத்தல் குறியீடு (PGI) 2.0 தரவுகளின்படி, கல்வியறிவில் பீகார் மிக குறைந்த செயல்திறன் கொண்ட மாநிலங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
மருத்துவர்கள் தட்டுப்பாடு
எத்தனை மக்களுக்கு ஒரு மருத்துவர் என்ற விகிதத்தில் மருத்துவர்களின் திறன் தேசியளவில் கணக்கிடப்படுகிறது. இதன்படி, இந்தியாவில் வசிக்கும் 811 மக்களுக்கு ஒரு மருத்துவர் என்ற விகிதம் தற்போது உள்ளது. ஆனால், பீகாரை மட்டும் தனித்து பார்த்தால், 2,000 பேருக்கு ஒரு மருத்துவர் என்ற கணக்கில் பின்தங்கி உள்ளதாக சிஏஜி-யின் 2024 அடிப்படையிலான தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், 353 பேருக்கு ஒரு மருத்துவர் என்ற விகிதத்தில் கோவா முதலிடத்திலும், கர்நாடகாவில் 457 பேருக்கு ஒரு மருத்துவர், தமிழ்நாட்டில் 495 பேருக்கு ஒரு மருத்துவர், கேரளாவில் 509 பேருக்கு ஒரு மருத்துவர் என்ற அளவுகளில் இம்மாநிலங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களை பிடித்து முன்னிலை வகிக்கிறது.
பீகாரில் உற்பத்தி சார்ந்த வளர்ச்சிகள் இல்லை என்று வருந்திய தேஜஸ்வி யாதவ், மாநிலத்தில் தொழில்களை ஊக்குவிப்பதற்கான திட்டங்களை தான் முன்மொழிந்துள்ளதாக தெரிவித்தார். தங்கள் கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால், பீகாரின் அனைத்து பிரச்சனைகளும் விரைவில் சரி செய்யப்படும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.