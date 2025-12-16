ETV Bharat / bharat

முஸ்லிம் பெண்ணின் ஹிஜாபை விலக்கிய முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் - பெரும் சர்ச்சை

முதலமைச்சரே இப்படி இருந்தால், பீகாரில் உள்ள பெண்களின் பாதுகாப்பு எப்படி இருக்கும்? இந்த அநாகரீகத்துக்கு பொறுப்பேற்று, தனது முதல்வர் பதவியை நிதிஷ்குமார் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என காங்கிரஸ் வலியுறுத்தியுள்ளது.

பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார்
பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 16, 2025 at 1:29 PM IST

பாட்னா: மேடையில் முஸ்லிம் டாக்டர் ஒருவரின் ஹிஜாபை பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் விலக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும், சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதையடுத்து, நிதிஷ்குமாரின் மனநலம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றன.

பீகாரில் அண்மையில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில், பாஜக அங்கம் வகிக்கும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெற்று, நிதிஷ்குமார் மீண்டும் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

இந்நிலையில், பாட்னாவில் உள்ள முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் நேற்று (டிச. 15) அரசு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் கலந்துகொண்டு, பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கிக் கொண்டிருந்தார்.

புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட ஆயுஷ் மருத்துவர்களும், பணி நியமன ஆணைகளை பெற்றுக் கொண்டிருந்தனர். ஒலிப்பெருக்கியில் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டதும், குறிப்பிட்ட நபர்கள் வந்து தங்களது பணி நியமன ஆணையை பெற்று சென்று கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது, பெண் ஆயுஷ் மருத்துவரான நுஸ்ரத் பர்வீனும், தனது பணி நியமன ஆணையை பெற்றுக் கொள்வதற்காக மேடை ஏறினார். அவரிடம் பணி நியமன ஆணையை வழங்கிய முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார், அவரது முகத்தை மூடியிருந்த ஹிஜாபை சுட்டிக்காட்டி, "அது என்ன?" எனக் கேள்வியெழுப்பினார்.

அதற்கு ஹிஜாப் என நுஸ்ரத் கூறியதும், அதை விலக்குமாறு நிதிஷ் குமார் கூறினார். பின்னர், சில நொடிகளில் நுஸ்தரத்தின் ஹிஜாபை அவரே சட்டென விலக்கினார். இதனால் மருத்துவர் நுஸ்ரத் அதிர்ச்சியில் உறைந்தார்.

நிதிஷ்குமார் ஹிஜாபை விலக்கும் போது, துணை முதலமைச்சர் சாம்ராட் செளத்ரி அதை தடுக்க முயன்றார். சிலர் அதை பார்த்து சிரித்தபடி நின்று கொண்டிருந்தனர். இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி வருகிறது.

'நிதிஷ் குமார் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும்'

இந்நிலையில், இந்த வீடியோவை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் கட்சி, முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமாரை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது. அந்த பதிவில், "நிதிஷ்குமாருக்கு என்ன ஆனது? அவரது மனநலம் முற்றிலும் சரியில்லாமலே போய்விட்டதா? இல்லையெனில், அவர் நூறு சதவீத சங்கியாக மாறிவிட்டாரா?" என கேள்வியெழுப்பியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக காங்கிரஸ் வெளியிட்ட பதிவில், "முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமாரின் வெட்கக்கேடான செயலை பாருங்கள். ஒரு பெண் மருத்துவர் தனக்கான நியமன ஆணையை வாங்க வரும் போது, அவரது ஹிஜாபை பிடித்து முதலமைச்சர் இழுக்கிறார். பீகாரில் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கும் ஒருவர் செய்யும் செயலா இது? முதலமைச்சரே இப்படி இருந்தால், மாநிலத்தில் உள்ள பெண்களின் பாதுகாப்பு எப்படி இருக்கும்? இந்த அநாகரீகத்துக்கு பொறுப்பேற்று, தனது முதல்வர் பதவியை அவர் உடனடியாக ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். இதுபோன்ற செயல்கள் மன்னிக்கக்கூடியவை அல்ல" என தெரிவித்துள்ளது.

நிதிஷ்குமாருக்கு என்ன ஆனது?

இதனிடையே, ஈடிவி பாரத்துக்கு பீகார் அரசிடம் இருந்து சில தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. அதன்படி, நிதிஷ் குமார் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக ஞாபக மறதி (அல்சைமர்) நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு உயரதிகாரிகள் சிலர் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், இதுபோன்ற செயல்பாடுகள் அந்நோய் தாக்கத்திற்கான அறிகுறிகளாக இருக்கலாம் எனவும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

அண்மைக்காலமாக, பொது நிகழ்ச்சிகளில் நிதிஷ்குமார் தனது வயிறை தடவிய படியும், வாயை அசைபோட்ட படியும் இருக்கும் வீடியோக்கள் வைரலாகின.

