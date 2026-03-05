மாநிலங்களவைக்கு செல்லும் நிதிஷ்குமார்; மத்திய அமைச்சராக வாய்ப்பு?
கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும மேலாக அவர் பீகார் முதலமைச்சராக நிதீஷ் குமார் இருந்து வருகிறார்.
Published : March 5, 2026 at 9:57 PM IST
பாட்னா: மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக பீகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
பீகார் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று நான்கு மாதங்களே ஆன நிலையில், யாரும் எதிர்பாராத வகையில், தற்போது நிதிஷ் குமார் மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் பொருட்டு வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார். முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதை உறுதி செய்துள்ள நிதிஷ் குமார், முழு மனதுடன் பீகார் மக்களுக்கு பணியாற்றியதாக உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த ஆண்டு பீகாரில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வென்று, பீகார் முதலமைச்சராக 10ஆவது முறையாக பொறுப்பேற்றிருந்தார். இந்நிலையில், வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பிறகு அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக நீங்கள் தொடர்ந்து என் மீது நம்பிக்கையும், ஆதரவையும் வைத்துள்ளீர்கள். அந்த நம்பிக்கையின் பலத்தில்தால் நான் பீகாருக்கான அனைத்து தேவைகளையும் முழு அர்ப்பணிப்புடன் செய்து வந்தேன். உங்கள் நம்பிக்கை மற்றும் ஆதரவின் சக்தியால் தான் பீகார் வளர்ச்சிக்கு என்னால் பணியாற்ற முடிந்தது. இதற்காக கடந்த காலங்களிலும் பலமுறை உங்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்து இருக்கிறேன்.
மேலும், எனது நாடாளுமன்ற பயணத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்தே, பீகார் சட்டமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும், நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் உறுப்பினராக வேண்டும் என்ற ஆசை என் இதயத்தில் இருந்து வந்தது. இந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் வகையில், இந்த முறை நடைபெறும் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிட்டு உறுப்பினராக விரும்புகிறேன். உங்களுடனான எனது உறவு எதிர்காலத்திலும் தொடரும். வளர்ந்த பீகாரை உருவாக்க வேண்டும் என்ற என்ற உறுதிப்பாடோடு, எனது எதிர்கால பயணத்தை வடிவமைத்து கொள்கிறேன். இந்த உறுதியை உங்களிடம் கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன். பீகாரில் அமைக்கப்படும் புதிய அரசாங்கத்திற்கு எனது முழு ஒத்துழைப்பும், வழிகாட்டுதலும் எப்போதும் இருக்கும்" என பதிவிட்டுள்ளார்.
பீகாரின் பிதாமகன் நிதிஷ் குமார்
பீகாரில் தற்போது ஐக்கிய ஜனதா தளம்-பாஜக கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. அம்மாநில முதலமைச்சராக ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சி தலைவர் நிதிஷ் குமார் பதவி வகித்து வருகிறார். கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும மேலாக அவர் பீகார் முதலமைச்சராக இருந்து வருகிறார். இந்தியாவின் நீண்டகால முதலமைச்சர் பட்டியலில் நிதிஷும் ஒருவராக இருந்து வருகிறார். ஏற்கனவே மக்களவை மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்துள்ள அவர், தற்போது மாநிலங்களவை செல்வதன் மூலம் புதிய சாதனை படைக்கவுள்ளார்.
விரைவில் ராஜினாமா
புதிய அரசு பதவியேற்பதற்கு வசதியாக அடுத்த சில நாட்களில் அவர் தனது முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவ்வாறு பீகார் முதல்வர் பதவியில் இருந்து அவர் ராஜினாமா செய்தால், பாஜக சார்பில் புதிய முதல்வர் தேர்வு செய்யப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. துணை முதல்வராக நீதிஷ் குமார் மகன் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என்றும் கூறப்படுகிறது.