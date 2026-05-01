உ.பியில் பயங்கரம்: ஓடும் ரயிலில் இஸ்லாமிய மதகுருவுக்கு நேர்ந்த சோகம்
Published : May 1, 2026 at 12:37 PM IST
பாட்னா: பீகாரைச் சேர்ந்த 30 வயது மதகுரு ரயிலில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது பரேலி ரயில் நிலையம் அருகே சக பயணிகளால் தாக்கப்பட்டு வெளியே தூக்கி வீசப்பட்டதில் உயிரிழந்ததாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
பீகார் மாநிலம் கிஷன்கஞ்ச் மாவட்டத்தின் பகோடோலி எனும் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மௌலானா தௌசிஃப் ரஸா (30), உத்தர பிரதேச மாநிலத்திலுள்ள பரேலியில் உயர் கல்வியை படிப்பை முடித்துள்ளார். இவர் சமீபத்தில் சிவான் மாவட்டத்திலுள்ள ஒரு மதரஸாவில் ஆசிரியராக பணியாற்றத் தொடங்கியிருந்தார்.
இந்நிலையில், ‘தாஜுஷ் ஷரியா’ எனும் விழாவில் கலந்துகொள்வதற்காக கடந்த 24-ஆம் தேதி, தான் படித்த பகுதியான பரேலிக்கு தௌசிஃப் சென்றுள்ளார். அந்த விழாவில் கலந்துகொண்ட பிறகு சிவானுக்கு செல்வதற்காக ரயிலில் ஏறியுள்ளார்.
ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி ரயிலில் பயணித்துக்கொண்டிருந்த அவர், இரவு 9 மணியளவில் தனது மனைவி தபஸ்ஸும் காதுனை அழைத்து, பதற்றத்துடன் பேசியுள்ளார். சிலர் தன்னிடம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் குறித்து பேசி அடித்ததாக கூறியதுடன், உ.பியில் உள்ள ஷாஜஜான்பூர் காவல்நிலையத்தை தொடர்புகொண்டு இதுகுறித்து தெரிவிக்குமாறும் கூறியுள்ளார்.
தனது கணவன் பதற்றத்துடன் பேசியதைக் கேட்டதும் தபஸ்ஸும் வீடியோ காலில் தொடர்புகொண்ட போது, யாரோ ஒருவர் தௌசிஃபின் சட்டையை பிடித்து இழுத்ததைப் பார்த்துள்ளார். அப்போது தன்னை காப்பாற்ற காவல்துறையின் உதவியை கேட்குமாறு அவர் தனது மனைவியிடம் கூறியுள்ளார்.
வீடியோ காலில் உதவி கேட்ட கணவர்
இதுகுறித்து தபஸ்ஸும் கூறுகையில், “எனது கணவரை நான் வீடியோ காலில் தொடர்புகொண்டபோது ஷாஜஜான்பூர் காவல்நிலையத்தை தொடர்புகொள்ளுமாறு என்னிடம் கூறினார். அதன்பிறகு அவரை நான் பார்க்கவில்லை. தொடர்பு அவருடைய செல்போனுக்கு அழைத்துக்கொண்டே இருந்தேன். ஆனால் அந்த பக்கத்திலிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை.
திங்கட்கிழமை காலை 9 மணியளவில் பரேலி கண்டோன்மென்ட் காவல் நிலையத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது. என்னிடம் பேசியவர் எனது கணவர் ரயிலிலிருந்து விழுந்து காயமடைந்திருப்பதாக தெரிவித்தார். நான் அவரிடம் பேசவேண்டும் என்று வற்புறுத்தி கேட்டபோது தான் அவர் இறந்த செய்தியை என்னிடம் கூறினார்” என்று கண்ணீருடன் தெரிவித்தார்.
தௌசிஃபின் இறப்பு குறித்து அவரது தந்தை மற்றும் சகோதரர்களிடம் தபஸ்ஸும் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். தௌசிஃபின் 4 சகோதர்கள் டெல்லி மற்றும் பஞ்சாபில் வசித்து வரும் நிலையில், இருவர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்றுள்ளனர்.
உயிரிழந்த தௌசிஃபின் இளைய சகோதரரான தௌஹீத் ஆலம் ஈடிவி பாரத்திடம் கூறுகையில், “நாங்கள் திங்கட்கிழமை (ஏப்ரல் 27) மாலை பரேலிக்கு சென்று அங்கு சிவில் லைன்ஸில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டிருந்த தௌசிஃபின் உடலை வாங்கியபோது, பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருந்தது.
இறப்பில் சந்தேகம்
ரயிலிலிருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்ததாக ரயில்வே காவல்துறை கூறினாலும், அவர் கடுமையாக தாக்கப்பட்டதில் உயிரிழந்திருக்கிறார் என்று தெரிகிறது” என்றார்.
மேலும், தனது சகோதரர் ஒரு அமைதியான மனிதர் என்றும், அவருடைய தோற்றம் மற்றும் உடை காரணமாக தாக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்றும் தௌஹீத் கூறினார். இந்த சம்பவத்தின்போது ரயிலிலிருந்த சக பயணிகள் கூட தனது சகோதரனுக்கு உதவி செய்யவில்லை என்றும் வருத்தம் தெரிவித்தார்.
இச்சம்பவம் குறித்து ஜேடியு கட்சியின் இளைஞர் பிரிவின் மாநில துணைத் தலைவரும், தௌசிஃபின் சிறுவயது நண்பருமான தஹ்சீன் ரஸா கூறுகையில், “குர்தா - பைஜாமா - தொப்பி அணிந்திருக்கும் இஸ்லாமியர்களின் பாதுகாப்புக்காக தனிச்சட்டம் கொண்டுவர வேண்டும். இச்சம்பவம் குறித்து ரயில்வே துறை உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
2024ஆம் ஆண்டு தௌசிஃபை திருமணம் செய்துகொண்ட தபஸ்ஸும், அரசுப்பள்ளி ஆசிரியை பணிக்கு தயாராகி வருகிறார். தனது கணவர் தன்னிடம் பேசிய கடைசி வீடியோ காலை பதிவு செய்துள்ளார் அவர். அந்த வீடியோவில் தௌசிஃப் உதவி கேட்பது பதிவாகி இருக்கிறது.
இந்த வீடியோ காட்சியையும், சிசிடிவி காட்சிகளையும் வைத்து விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டுமென அவரது குடும்பத்தினர் காவல்துறையினரிடத்தில் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.