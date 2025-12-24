ETV Bharat / bharat

பீகாரில் தலைமறைவு குற்றவாளிகளுக்கு பேரிடி; குற்றவாளிகள் நேரில் ஆஜராகாத நிலையிலும் விசாரணை நடத்தலாம்

BNSS சட்டப் பிரவு 356, தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்ட நபர் விசாரணையை தவிர்ப்பதற்காக தலைமறைவாகி, அவரை கைது செய்ய உடனடி வாய்ப்பு இல்லாத பட்சத்தில் நீதிமன்றம் அவர் ஆஜராகாத நிலையிலேயே விசாரணையை தொடர வழிவகுக்கிறது.

பீகார் முதல்வர் நிதிஷ்குமார்
பீகார் முதல்வர் நிதிஷ்குமார் (Etv Bharat)
பீகார்: குற்றவாளிகள் நேரில் ஆஜராக நிலையிலும் வழக்கு விசாரணை நடத்தி தீர்ப்பளிக்க முடியும் (Trial in Absentia) என்ற புதிய சட்டம் பீகார் மாநிலத்தில் முதல் முறையாக அமலுக்கு வந்துள்ளது.

நீதித்துறை செயல்முறையை விரைவுப்படுத்தும் வகையில் இந்த விதிமுறை, கடந்த ஜூலை 2024இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா (BNSS) சட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை இதுவரை வேறு எந்த மாநிலமும் இதை அமல்படுத்தவில்லை. குறிப்பாக, குற்றவாளிகள் 90 நாட்களுக்கு மேல் தலைமறைவாக இருந்தால் நீதிமன்றங்கள் அவர்கள் இல்லாத நிலையிலேயே விசாரணையை தொடங்கி தீர்ப்பை அளிக்க முடியும். இது குற்றவியல் விசாரணை நடைமுறைகளை விரைவுப்படுத்தும் அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் முதல் வழக்காக அம்மாநிலத்தில் பாங்கா மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற ஒரு கொலை வழக்கில் இந்த விதிமுறை அமல்படுத்தப்பட்டது. இந்த வழக்கில் 21 பேர் மீது காவல்துறையினர் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்த நிலையில், 16 பேரை மட்டுமே காவல்துறையால் கைது செய்ய முடிந்தது. 5 பேர் தலைமறைவாக இருந்து வந்தனர். இருப்பினும், காவல்துறையும், அரசு தரப்பும் அனைத்து குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எதிராகவும் விசாரணை நடத்த கோரின. நீதிமன்றம் இதற்கு ஒப்புதல் அளித்த நிலையில், இந்த மாத தொடக்கத்தில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இதேபோல் சுபௌல் மாவட்டத்தில் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் ஒரு கொள்ளை வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் நேரில் ஆஜராகாத நிலையிலேயே விசாரணை நடத்தக்கோரி காவல்துறையும், அரசு வழக்கறிஞர்களும் கோரிக்கை விடுத்தனர். அதன்படி, விசாரணை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இதுதொடர்பாக அம்மாநில உள்துறை அமைச்சகத்தின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அரவிந்த் குமார் சௌத்ரி ஈடிவி பாரத்திடம் பேசுகையில், "கடுமையான குற்ற வழக்குகளில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் தலைமறைவாக இருக்கும் அனைத்து வழக்குகளிலும், நீதிமன்றங்களில் அவர்கள் ஆஜராகாத நிலையிலேயே விசாரணை நடத்த விண்ணப்பிக்குமாறு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள காவல்துறைக்கு நாங்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளோம். குற்றவாளிகள் ஆஜராகாத நிலையில் விசாரணை நடத்தும் விதிமுறைகளை அமல்படுத்திய நாட்டின் முதல் மாநிலமாக பீகார் உருவெடுத்துள்ளது. தற்போது உள்ள நிலையை வருங்காலங்களில் மேலும் விரிவுப்படுத்துவோம்" என்றார்.

BNSS சட்ட பிரவு 356, தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் விசாரணையை தவிர்ப்பதற்காக தலைமறைவாகி, அவரை கைது செய்ய உடனடி வாய்ப்பு இல்லாத பட்சத்தில், நீதிமன்றம் அவர் ஆஜராகாத நிலையிலேயே விசாரணையை தொடர வழிவகுக்கிறது. இந்த விதிமுறையில் குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்ட நாளில் இருந்து 90 நாட்கள் விசாரணையை தொடங்க கட்டாய காத்திருப்பு காலத்தையும் குறிப்பிடுகிறது. 90 நாட்களில் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படாமல் இருந்தாலோ அல்லது விசாரணைக்கு ஆஜர்படுத்த முடியாத நிலை தொடரும் ட்சத்தில், அவர்கள் இல்லாமலேயே நீதிமன்றங்கள் விசாரணையை தொடங்க இந்த சட்டப்பிரிவு வழி ஏற்படுத்தி தருகிறது.

