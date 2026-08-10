இந்திய விமானப் படையில் அசாத்திய சாதனை படைத்த முதல் பெண் விமானி: அது என்ன 'டாப் கன்'?
இந்த பயிற்சி மிக மிக கடுமையானது என்பதால், இதுவரை எந்த பெண்களும் இந்த பயிற்சியில் வெற்றி பெற்றதில்லை. இதை ஒரு சவாலாகவே ஏற்றுக்கொண்ட பாவனா காந்த், 'டாப் கன்' பயிற்சியில் இணைந்தார்.
Published : August 10, 2026 at 9:01 AM IST
தர்பங்கா: இந்திய விமானப்படையின் முதல் பெண் விமானி என்கிற பெருமையை பெற்றிருந்த பீகாரை சேர்ந்த பாவனா காந்த், தற்போது மற்றொரு சாதனையையும் படைத்திருக்கிறார்.
இந்திய விமானப் படையின் கெளரவமிக்க 'எலைட் டாப் கன்' (Elite Top Gun) என்கிற பயிற்சியை நிறைவு செய்த முதல் பெண் என்ற சரித்திரத்தையும் அவர் படைத்துள்ளார்.
பீகார் மாநிலம் தர்பங்கா மாவட்டத்தில் உள்ள பெளர் என்ற சிறிய கிராமத்தில் பிறந்தவர்தான் பாவனா காந்த்.
சிறு வயது முதலே விமானங்களின் மீது அலாதி பிரியம் கொண்டவராக இருந்த பாவனா காந்த், பள்ளிப்படிப்புக்கு பிறகு தான் இந்திய விமானப் படையில் விமானி ஆக வர வேண்டும் என்ற லட்சியத்தை தனது மனதில் பதித்துக் கொண்டார்.
பள்ளிப்படிப்பை முடித்ததும் ராஜஸ்தானின் கோட்டா நகரில் கல்லூரி பட்டப்படிப்பையும், பட்டமேற்படிப்பை டெல்லியிலும் நிறைவு செய்தார்.
பின்னர் பல்வேறு கட்ட தேர்வுகளை எழுதி, இந்திய விமானப் படையில் 2016-ம் ஆண்டு விமானியாக தேர்ச்சி பெற்றார். அந்த ஆண்டு அவருடன் சேர்ந்து 2 பெண்கள் விமானியாக தேர்ச்சி பெற்றனர்.
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இந்திய விமானப்படை வரலாற்றில் முதல் பெண் விமானிகள் இவர்கள் மூவரும்தான். அந்த சமயத்தில், ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் அவர்களை கொண்டாடியது.
பின்னர், 2018-ம் ஆண்டு இந்திய விமானப்படையின் மிக்-21 பைசன் ஃபைட்டர் விமானத்தை தனி ஆளாக இயக்கி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார்.
இவரது திறமையை அங்கீகரிக்கும் விதமாக, கடந்த 2021-ம் ஆண்டின் இந்திய குடியரசு தின அணிவகுப்பில் பாவனா காந்தை இந்திய விமானப் படை இடம்பெறச் செய்தது. விமானப் படை அணிவகுப்பில் பெண் ஒருவர் பங்கேற்பது அதுவே முதன்முறையாக இருந்தது.
இவ்வாறு அடுத்தடுத்த சாதனைகளை புரிந்த போதிலும், பாவனா காந்தின் வேட்கை நிற்கவில்லை. அடுத்ததாக, அவர் நிர்ணயித்த இலக்குதான் இந்திய விமானப் படையின் Top Gun Course.
இந்த பயிற்சி மிக மிக கடுமையானது என்பதால், இதுவரை எந்த பெண்களும் இந்த பயிற்சியில் வெற்றி பெற்றதில்லை. இதை ஒரு சவாலாகவே ஏற்றுக்கொண்ட பாவனா காந்த், 'டாப் கன்' பயிற்சியில் இணைந்தார்.
மத்திய பிரதேசத்தின் குவாலியரில் உள்ள இதற்கான பயிற்சி மையத்தில் சேர்ந்த பாவனா காந்த், ஆண்களையே திணறடிக்க செய்யும் கடுமையான பயிற்சிகளில் ஈடுபடலானார்.
விமானப்படை விமானிகளிலேயே மிகவும் திறமைவாய்ந்த 100 வீரர்களை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து இந்த பயிற்சி வழங்கப்படும்.
போர் நடக்கும் போது, எதிரி நாட்டுக்கு உள்ளேயே போர் விமானத்தில் சென்று தாக்குவது, மிகத் தொலைவில் உள்ள இலக்குகளை துல்லியமாக தாக்கி அழிப்பது, வான் போர் தந்திரங்கள் உள்ளிட்ட பயிற்சிகள் இதில் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு 20 வாரக்கால கடுமையான பயிற்சியை பாவனா காந்த் நிறைவு செய்து, இந்தியாவின் முதல் பெண் 'ஃபைட்டர் காம்பாட் லீடர்' என்கிற சாதனையை படைத்துள்ளார்.
பெண் என்றால் ஒருசில குறிப்பிட்ட துறைகளில் மட்டுமே பணிபுரிய முடியும் என்கிற பொது புத்தியை அவ்வப்போது சில பெண்கள் உடைத்துக் காட்டி வருகிறார்கள். அந்த வரிசையில் முதன்மையானவராக இருப்பவர் பாவனா காந்த் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது.