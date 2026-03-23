பெங்களூர் - மைசூரு விரைவுச்சாலையில் தனியார் பேருந்து விபத்து: 4 பேர் உயிரிழப்பு

விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சென்னப்பட்டணா அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 10:39 AM IST

1 Min Read
கர்நாடகா: பெங்களூரு-மைசூரு விரைவுச்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த தனியார் பேருந்து ஒன்று விபத்துக்குள்ளானதில் கேரளாவைச் சேர்ந்த இருவர் உள்பட நான்கு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூரு தெற்கு மாவட்டத்தின் சென்னப்பட்டணா தாலுகாவில் (Channapattana Taluk) உள்ள புத்தப்பனதொட்டி (Puttappanadoddi) அருகே பெங்களூரு-மைசூரு விரைவுச்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த தனியார் பேருந்து இன்று (மார்ச் 23) அதிகாலை விபத்துக்குள்ளானது. விபத்தில் நான்கு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர்.

உயிரிழந்தவர்களில் முகமது பரான் (வயது 22), ரஃபீஸ் (வயது 45) ஆகியோர் கேரளா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். அதேபோல், ரஷீத் (வயது 45), சகீர் (வயது 27) ஆகியோர் பெங்களூருவைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். விபத்தில் படுகாயமடைந்த அப்துல் மற்றும் அலெஸ்கே ஆகியோர் அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த சென்னப்பட்டணா போக்குவரத்து போலீசார், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சென்னப்பட்டணா அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அத்துடன் விரைவுச்சாலையில் போக்குவரத்தைச் சீர்செய்தனர். விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றன. விபத்து காரணமாக விரைவுச்சாலையில் சில மணிநேரம் போக்குவரத்துப் பாதிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விபத்து எப்படி நேர்ந்தது?

கேரளாவைச் சேர்ந்த 'PK டிராவல்ஸ்' நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான சொகுசுப் பேருந்து, பயணிகளுடன் கேரளாவில் இருந்து பெங்களூருவை நோக்கிச் சென்றுக் கொண்டிருந்தது. அப்போது பெங்களூரு- மைசூரு விரைவுச்சாலையில் அதிவேகமாகச் சென்ற போது, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து, சாலையின் தடுப்புச் சுவரில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. விபத்தில் பேருந்தின் முன்பகுதி அப்பளம் போல் நொறுங்கியுள்ளது. எனினும், பேருந்து ஓட்டுநரின் நிலை என்னவானது?, பயணிகள் எத்தனை பேர் காயமடைந்தனர்? என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை. விபத்து குறித்த முழுமையான தகவல், காவல்துறையினரின் விசாரணைக்கு பிறகு தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பல கனவுகளுடன் பல்வேறு நிகழ்வுகளுக்காக பேருந்தில் பயணித்த 4 பேர் உயிரிழந்திருப்பது அவர்களது குடும்பத்தினரை சுக்குநூறாக்கியுள்ளது.

