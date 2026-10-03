ETV Bharat / bharat

'சூது கவ்வும்' திரைப்பட பாணியில் கடத்தல் நாடகம்: ரூ.90 லட்சம் பறிக்க தந்தையை மிரட்டிய மகன் கைது

'சூது கவ்வும்' திரைப்படத்தில் குமரனுக்கும் கேசவனுக்கும் இடையே நடக்கும் காட்சிகளை போல, எவ்வித பயமும் இன்றி நண்பர்கள் இருவருடன் அமர்ந்து ஜாலியாக பேசியபடி மணிஷ் மது அருந்தி கொண்டிருந்தார்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 3:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

பெங்களூரு: விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியான 'சூது கவ்வும்' திரைப்படத்தில் பணத்திற்காக போலி கடத்தல் நாடகம் அரங்கேற்றப்படுவது போல், பெங்களூருவில் கடன் பிரச்சனையை தீர்க்க தந்தையிடம் பணம் பறிக்க சொந்த மகனே கடத்தல் நாடகம் ஆடிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெங்களூருவை சேர்ந்த 62 வயதான மனோகர் படேலின் மகன் மணீஷ் படேல் (40). கடன் மூழ்கிய மணீஷ், 'சூது கவ்வும்' திரைப்படத்தின் காட்சிகளை போலவே ஒரு குறுக்கு வழியை யோசித்தார். கடந்த செப்டம்பர் 28 அன்று ஊருக்கு போவதாக கூறி விட்டு வீட்டை விட்டுப் புறப்பட்டார். மறுநாள் காலை தந்தை மனோகரின் வாட்ஸ்ஆப் எண்ணிற்கு மகனின் மொபைலில் இருந்து ஒரு அழைப்பு வந்தது. அதில் பேசிய மர்ம நபர்கள், 'உன் மகனை கடத்தி வைத்துள்ளோம். இன்னும் சில மணி நேரத்திற்குள் ரூ. 90 லட்சம் கொடுக்காவிட்டால், அவரை கொலை செய்து விடுவோம்' என்று மிரட்டினர்.

அந்த எண்ணுக்கு மனோகர் படேல் தொடர்பு கொள்ள முயன்ற போது அது சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டிருந்தது. இதனால் கவலையடைந்த மனோகர் படேல், உடனடியாக ஆர்.ஆர். நகர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று புகார் அளித்தார்.

புகாரைப் பெற்றுக் கொண்ட காவல் துறையினர், உடனடியாக கைபேசி எண்ணைக் கண்டறிய முயன்ற போது, ​​அது அணைக்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும், சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு, அடையாளம் தெரியாத எண்ணிலிருந்து மீண்டும் மனோகர் படேலை அழைத்த மர்ம நபர்கள், 'பணம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதா?' என்று கேட்டுள்ளனர்.

அப்போது உஷாரான காவல் துறையினர், மொபைல் சிக்னல்களை கண்காணித்து அவர்கள் ஹாசன் பகுதியில் இருப்பதை கண்டுபிடித்தனர். உடனடியாக அந்த இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார், ஏதோ பெரிய கடத்தல் கும்பல் ஆயுதங்களுடன் இருக்கும் என நினைத்து அறையின் கதவை உடைத்து அதிரடியாக உள்ளே நுழைந்தனர்.

ஆனால் அங்கே, கடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்பட்ட மணீஷ் படேல், 'சூது கவ்வும்' திரைப்படத்தில் குமரனுக்கும் கேசவனுக்கும் இடையே நடக்கும் காட்சிகளை போல, எவ்வித பயமும் இன்றி நண்பர்கள் இருவருடன் அமர்ந்து ஜாலியாக பேசியபடி மது அருந்தி கொண்டிருந்தார்.

இதனைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த போலீசார், அவர்கள் மூவரையும் 'கொத்தாக' அள்ளிச் சென்றனர். விடிய விடிய அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், மணீஷ் படேல் தனது கடன் பிரச்சனைகளை சமாளிக்க, தந்தையிடமிருந்தே ரூ. 90 லட்சத்தை சுருட்ட நண்பர்களுடன் சேர்ந்து இந்த கடத்தல் நாடகத்தை அரங்கேற்றியதை ஒப்புக் கொண்டார்.

இதனையடுத்து அவர்கள் மூவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

MANISH PATEL KIDNAP DRAMA
BENGALURU CRIME NEWS 2026
KIDNAP DRAMA
BENGALURU FAKE KIDNAPPING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.