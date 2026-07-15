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ஐபிஎல் கொண்டாட்ட கூட்ட நெரிசல் வழக்கு: தயானந்த் உட்பட 3 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் ரத்து

முறையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் அனுமதியின்றி இவ்வளவு பெரிய கொண்டாட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்த நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர்கள் மற்றும் ஆர்சிபி நிர்வாகத்தின் நிர்வாகக் குளறுபடிகளே இந்த விபத்திற்குக் காரணம் என தெரிய வந்தது.

பெங்களூரு மாநகர் முன்னாள் காவல் ஆணையர் தயானந்த்
பெங்களூரு மாநகர் முன்னாள் காவல் ஆணையர் தயானந்த் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 2:57 PM IST

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பெங்களூரு: எம். சின்னசாமி மைதானத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் மற்றும் உயிரிழப்பு விவகாரத்தில், முன்னாள் காவல் ஆணையர் பி.தயானந்த் உள்ளிட்ட 3 மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மீதான துறைரீதியான குற்றச்சாட்டுகளை கர்நாடக அரசு ரத்து செய்துள்ளது.

அதிகாரிகள் மீதான அனைத்து ஒழுங்கு நடவடிக்கை வழக்குகளையும் முழுமையாக முடித்து வைப்பதாக கர்நாடக அரசு அரசாணைகளை வெளியிட்டு, அவர்களுக்கு 'கிளீன் சிட்' (குற்றமற்றவர்கள் என்பதற்கான சான்றிதழ்) வழங்கியுள்ளது.

அகில இந்திய பணிகள் (ஒழுங்கு மற்றும் மேல்முறையீடு) விதிகள், 1969-ன் கீழ் தொடங்கப்பட்ட துறைரீதியான விசாரணைகளில் இருந்து பி. தயானந்த் (பெங்களூரு மாநகர முன்னாள் காவல் ஆணையர்), விகாஷ் குமார் விகாஷ் (அப்போதைய மேற்கு மண்டல கூடுதல் காவல் ஆணையர்), சேகர் எச். தெக்கண்ணவர் (அப்போதைய மத்திய மண்டல துணை காவல் ஆணையர் ).

இதில் சேகருக்கு மட்டும் எதிர்காலத்தில் பொறுப்புடன் செயல்படுமாறு லேசான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது, மற்ற இருவருக்கும் நிபந்தனையற்ற விடுதலை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு ஜூன் 4 அன்று, ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தனது முதல் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதை அடுத்து, பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்திற்கு வெளியே லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்திற்காக திரண்டனர். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்தனர். 50-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.

இந்த சம்பவத்தில் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த தவறியதாகக் கூறி, பொதுமக்கள் மத்தியில் எழுந்த கடும் கொந்தளிப்பை அடுத்து, 2025 ஜூன் 5 அன்று மாநகர காவல் ஆணையர் தயானந்த் உள்ளிட்ட இந்த 3 உயர் அதிகாரிகளையும் கர்நாடக அரசு உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்தது. பின்னர் அது ரத்து செய்யப்பட்டாலும், துறைரீதியான விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தது.

இந்த விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்த ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஜான் மைக்கேல் குன்ஹா தலைமையிலான ஒரு நபர் ஆணையமும் அமைக்கப்பட்டது. விசாரணையின் முடிவில், முறையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் அனுமதியின்றி இவ்வளவு பெரிய கொண்டாட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்த நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர்கள் மற்றும் ஆர்சிபி நிர்வாகத்தின் நிர்வாகக் குளறுபடிகளே இந்த விபத்திற்குக் காரணம் என தெரிய வந்தது.

அதிகாரிகள் தரப்பில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விளக்கங்கள் மற்றும் இந்த நீதித்துறை அறிக்கைகளின் அடிப்படையில், கூட்ட நெரிசலுக்குக் காவல் துறை அதிகாரிகள் நேரடியாகப் பொறுப்பல்ல என்று கூறி அரசு இந்த வழக்கை முழுமையாக முடித்து வைத்துள்ளது.

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POLICE COMMISSIONER B DAYANANDA
RCB VICTORY MARCH
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