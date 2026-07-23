பெங்களூரு மாநகரில் 30 ஆயிரம் பேருக்கு ஒரு பொது கழிப்பறை; ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்
பொது சுகாதார உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சிக்கு ஈடுகொடுக்க பெங்களூரு தவறிவிட்டது என அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : July 23, 2026 at 11:02 PM IST
பெங்களூரு: கர்நாடக மாநில தலைநகர் பெங்களூருவில் சராசரியாக 30 ஆயிரம் குடிமக்களுக்கு ஒரு பொதுக்கழிப்பறை தான் உள்ளது என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது..
கர்நாடகா தலைநகர் பெங்களூருவில் உள்ள பொது சுகாதார உள்கட்டமைப்பு, மாநகரின் விரைவான வளர்ச்சிக்குப் போதுமானதாக இல்லை எனவும் அந்த ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பெங்களூரு அரசியல் நடவடிக்கைக் குழு (B.PAC) நடத்திய, குடிமக்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட இந்த முதல் வகையான தணிக்கையில், கணிசமான எண்ணிக்கையிலான பொதுக் கழிப்பறைகள் மூடப்பட்டிருப்பது, மோசமாகப் பராமரிக்கப்படுவது அல்லது அணுக முடியாத நிலையில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் இந்த கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. இதிவ் பெருநகர பெங்களூரு ஆணைய (GBA) எல்லைகளுக்குள் உள்ள 142 பொதுக் கழிப்பறைகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன. இதில் அவற்றின் செயல்பாடு, தூய்மை பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் ஒட்டுமொத்த பயனாளிகளின் அனுபவம் குறித்து மதிப்பிட்டது.
ஆய்வறிக்கையின்படி, 1.4 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள்தொகை கொண்ட பெங்களூருவில், 800 முதல் 900 பொதுக் கழிப்பறைகள் மட்டுமே உள்ளன. அதாவது, தோராயமாக ஒவ்வொரு 25,000 முதல் 30,000 மக்களுக்கும் ஒரு பொதுக் கழிப்பறை மட்டுமே உள்ளது.
மேலும் கணக்கெடுப்பின்படி, 37 கழிப்பறைகள் (26 சதவீதம்) முற்றிலும் செயல்படாத நிலையில் உள்ளன. அதே சமயம் 105 மட்டுமே செயல்படும் நிலையில் அமைந்துள்ளன. வெறும் ஆறு கழிப்பறைகள் (4.2 சதவீதம்) மட்டுமே “மிகவும் சுத்தமானவை” என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சுமார் 58 சதவிகிதக் கழிப்பறைகளில் இருந்து தொடர்ந்து துர்நாற்றம் வீசியது, 56 சதவிகிதக் கழிப்பறைகளில் மட்டுமே போதுமான வெளிச்ச வசதி இருந்தது, மேலும் ஒன்பது கழிப்பறைகளில் மட்டுமே சாய்வுப் பாதைகள் இருந்தன. இதனால், கிட்டத்தட்ட 94 சதவிகிதக் கழிப்பறைகளை, மாற்றுத்திறனாளிகள் அணுக முடியாத நிலையில் இருந்ததாக ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 40 சதவிகித கழிப்பறைகளில் மட்டுமே தண்ணீர் வசதி இருந்துள்ளது. இவற்றை பராமரிக்க 15 சதவிகிதம் பெண்கள் மட்டுமே பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ETV பாரத் தொலைக்காட்சிக்கு B.PAC ஒருங்கிணைப்பாளர் மஞ்சுநாத் அளித்த பேட்டியில், “பெங்களூரு ஒரு உலகளாவிய நகரம் என்ற நல்ல பெயரைக் கொண்டிருந்தாலும், பொதுக் கழிப்பறைகளின் நிலை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாக உள்ளது. நகரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய, தற்போதுள்ள வசதிகளை உடனடியாகச் சீரமைக்கவும், புதிய கழிப்பறைகளைக் கட்டவும் எங்கள் அறிக்கை பரிந்துரைக்கிறது. பொது சுகாதாரம் என்பது ஒரு அடிப்படை குடிமை சேவையே தவிர, அது ஒரு ஆடம்பரப் பொருள் அல்ல,” என்று அவர் கூறினார்.