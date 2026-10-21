கர்நாடகாவின் சிவமொக்காவில் தசரா ஊர்வலத்தில் யானை மிரண்டு ஓடியதால் பரபரப்பு
பக்தி, பாரம்பரிய உணவு, கலை நிகழ்ச்சிகள் எனப் பல்வேறு அம்சங்களுடன் நடைபெற்ற துர்கா பூஜை, பெங்களூருவின் பன்முகக் கலாசாரத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் அமைந்திருந்தது.
Published : October 21, 2026 at 11:04 PM IST
சிவமொக்கா: கர்நாடக மாநிலம், சிவமொக்காவில் நடைபெற்ற தசரா விழாவில், ஊர்வலமாக சென்று கொண்டிருந்த யானை, திடீரென்று மிரண்டு பின்னோக்கி ஓடியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சிவமொக்கா நகரில், சிவப்பா நாயக்கர் அரண்மனையில் இருந்து தசரா ஊர்வலம் தொடங்கியது. வழக்கமாக 'சாகரா' என்ற யானைதான் அம்பாரியைச் சுமந்து செல்லும். ஆனால், அந்த யானைக்கு காலில் காயம் ஏற்பட்டிருப்பதால் 'சோமண்ணா' யானை மீது அம்பாரி கொண்டு செல்லப்பட்டது.
ஊர்வலம் தொடங்கி சுமார் 800 மீட்டர் தூரம் சென்ற நிலையில், மக்கள் கூட்டத்தைக் கண்டு சோமண்ணா யானை திடீரென மிரண்டு, வந்த வழியிலேயே பின்னோக்கி ஓடியது. அதைத் தொடர்ந்து வந்த 'பகதூர்' என்ற யானையும் மிரண்டு அதன் பின்னால் ஓடியது. ஆனால் 'சாகரா' என்ற யானை அமைதியாக ஊர்வலத்தில் தொடர்ந்தது.
மிரண்டு ஓடிய சோமண்ணா யானை, ஒரு பள்ளி மைதானத்திற்குள் புகுந்து, ஒரு குறுகிய பாதை வழியாக அடுத்த சாலைக்கு வந்தது. அங்கு நின்று கொண்டிருந்த சேதப்படுத்தி விட்டு, போஸ்ட் ஆபீஸ் சாலை வழியாக ஒரு காலி நிலத்திற்குள் புகுந்து, அங்கு ஒரு வீட்டைச் சேதப்படுத்தி விட்டு மீண்டும் சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த ஒரு காரில் மோதியது. இதனால், யானையின் முதுகில் இருந்த அம்பாரி வலது பக்கமாகச் சாய்ந்து பலத்த சேதமடைந்தது.
யானை சற்று மெதுவாக சென்றபோது, கால்நடை மருத்துவர் அதற்கு மயக்க ஊசி செலுத்தினார். மற்றொரு யானையான பகதூர், சோமண்ணாவை நகர விடாமல் தடுத்துநின்றது. பின்னர், சோமண்ணா யானை சங்கிலியால் கட்டப்பட்டு கரும்பும் தண்ணீரும் கொடுக்கப்பட்டு அமைதிப்படுத்தப்பட்டது.
அம்பாரி சேதமடைந்த போது, அதில் இருந்த சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் சிலையும், நகைகளும் சாலையில் சிதறின. அவற்றை அதிகாரிகள் உடனடியாக மீட்டு, மாற்று அம்மன் விக்ரகத்தைக் காரில் எடுத்துச் சென்று, திட்டமிட்டபடி ஊர்வலத்தை நடத்தி முடித்தனர்.
இந்த சம்பவத்தில் யானைகள் மிரண்டாலும் வனத்துறையினர் உடனடியாகச் செயல்பட்டதால் பெரிய அசம்பாவிதங்கள் எதுவும் நடக்கவில்லை என்று துணை ஆணையர் பிரபுலிங்க கவாலிகாட்டி மற்றும் எஸ்.பி. நிகில் ஆகியோர் தெரிவித்தனர். சேதமடைந்த வாகனங்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
சோமண்ணா யானைக்குப் பட்டாசு வெடித்தும், எடையைச் சுமக்க வைத்தும் உரிய பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருந்தும் எதிர்பாராமல் விபத்து நடந்துவிட்டது என்று மாநகராட்சி ஆணையர் மாயண்ண கவுடா தெரிவித்தார்.
மைசூரைப் போல சிவமொக்காவிலும் யானைகளுக்கு முறையான பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என்று சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வங்காள பாரம்பரியத்துடன் பெங்களூரில் நடைபெற்ற துர்கா பூஜை
இதற்கிடையே, பெங்களூருவில் வங்காள மக்களின் பாரம்பரியத்தைப் பறைசாற்றும் வகையில் துர்கா பூஜை விழா வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது.
பெங்களூருவில் சுக்ரிதி கலாசார அமைப்பு சார்பில் 'துர்கோத்சவ் 2026' என்ற பெயரில் இந்த விழா நடைபெற்றது. இதில், வங்காள மக்கள் மட்டுமின்றி கன்னடர்கள் மற்றும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர்.
தாய்வீடு திரும்பும் துர்கா தேவி
இதுகுறித்து சுக்ரிதி கலாசார அமைப்பின் உறுப்பினர் நீலம் குப்தா கூறுகையில், “வங்காள மக்களின் பாரம்பரியத்தில், துர்கா பூஜை முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. துர்கா தேவி தனது குழந்தைகளுடன் தாய் வீட்டுக்கு வருவதாகக் கருதி இந்த விழா கொண்டாடப்படுகிறது. இதில், தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் நலனுக்காகப் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர்" என்று தெரிவித்தார்.
தங்கள் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதுடன், வங்காள கலாசாரத்தை உள்ளூர் மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி, பல்வேறு சமூகத்தினரிடையே ஒற்றுமையை வளர்ப்பதே விழாவின் நோக்கம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
பெங்களூருவில் வங்காள மக்கள் ஒன்றிணைந்து கடந்த 11 ஆண்டுகளாக துர்கா பூஜையை கோலாகலமாகக் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
சிந்தூர் கேலா
துர்கா பூஜையின் இறுதி நாளான விஜயதசமி அன்று, பெண்கள் ஒருவருக்கொருவர் குங்குமம் பூசி வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் சிந்தூர் கேலா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், குடும்ப நலம், மகிழ்ச்சி, செழிப்பு ஆகியவற்றுக்காக பெண்கள் பிரார்த்தை செய்து, தேவியை வழியனுப்பும் நிகழ்விலும் பங்கேற்கின்றனர். இதையடுத்து, நீர்நிலைகளில், குறிப்பாக உல்சூர் ஏரியில், துர்கா தேவியின் சிலைகள் கரைக்கப்பட்டு, விழா நிறைவடைந்தது.
வங்காள உணவு வகைகள்
துர்கா பூஜையில் வழிபாடுகள் மட்டுமின்றி, ரசகுல்லா, சந்தேஷ் உள்ளிட்ட வங்காள உணவு வகைகளும் விழாவுக்கு சிறப்பு சேர்த்தன. இந்த உணவு வகைகளை சுவைக்கவும் ஏராளமானோர் ஆர்வத்துடன் வருகை தந்தனர்.
பக்தி, பாரம்பரிய உணவு, கலை நிகழ்ச்சிகள் எனப் பல்வேறு அம்சங்களுடன் நடைபெற்ற துர்கா பூஜை, பெங்களூருவின் பன்முகக் கலாசாரத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் அமைந்திருந்தது.
பல்வேறு மொழி, இன மக்களை ஒரே இடத்தில் ஒன்றிணைக்கும் இந்தக் கொண்டாட்டம், கலாச்சார நல்லிணக்கத்தையும் சமூக ஒற்றுமையையும் வலுப்படுத்தும் வகையில் நடைபெற்றது, மற்றொரு சிறப்பாக கருதப்படுகிறது.