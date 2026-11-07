பெங்களூருவில் அரங்கேறிய 7 தொடர் படுகொலைகள் - 11 வயது சிறுவன் மட்டும் தப்பித்தது எப்படி?
நளினியின் தாய் அளித்த புகார் நவம்பர் 3 தான் பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும், அவர் சில தினங்களுக்கு முன்னே இது தொடர்பாக காவல்நிலையத்தில் புகார் கொடுத்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது.
Published : November 7, 2026 at 11:14 AM IST|
Updated : November 7, 2026 at 12:23 PM IST
பெங்களூரு: மனைவியின் குடும்பத்தினர் மீதான பகை காரணமாக 7 பேரை தொடர் கொலை செய்த வாடகை கார் ஓட்டுநர் கைது செய்யப்பட்டு 12 நாள் போலீஸ் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இவரது கொலை பசியில் இருந்து 11 வயது சிறுவன் மட்டும் தப்பித்துள்ளார்.
வாடகை கார் ஓட்டுநரான இந்துசேகர், தனது மனைவி சுனிதா, அவரின் குடும்பத்தினர் ரூபவதி, சிவக்குமார், சங்கர், நளினி, திவ்யா, புனீத் ஆகிய எழுவரை கொலை செய்ததாக பெங்களூரு ராஜாஜி நகர் காவல்துறையினர் அடையாளம் கண்டுள்ளனர். இந்த 7 பேரையும் 15 முதல் 20 நாள்களுக்குள், ஒருவர் பின் ஒருவராக இவர் திட்டமிட்டு படுகொலை செய்தது விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.
குடும்பப் பிரச்சினை
இருபது வருடங்களுக்கு முன், தங்களின் இணை வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய இந்துசேகர் (வயது 52) - சுனிதா (39) தம்பதி, ராஜாஜி நகர் பகுதியில் உள்ள பாஷ்யம் சர்க்கிள் அருகே ஒரு வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளனர். இவர்களுக்கு 17 வயதில் ஒரு மகள் உள்ளார். சுமூகமாக சென்ற இவர்களின் திருமண பந்தம், நாளடைவில் பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டுள்ளத் தொடங்கியுள்ளது.
கணவன் - மனைவி இருவருக்குள்ளும் அவ்வப்போது பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளது. அதுவே காலப்போக்கில் பெரும் சண்டையாக வெடிக்க, சுனிதாவின் தாய் ரூபவதி (62) மற்றும் அவரது சகோதரர்கள் இணைந்து சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தம்பதியை சமாதானம் செய்து வந்துள்ளனர். ஆனால், பிரச்சினை அதனுடன் முடிவடையாமல், வெகு நாள்களாக புகைந்தும்; அவ்வப்போது வெடித்தும் வந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இந்துசேகர் தனது மனைவி சுனிதாவிடம், அவரது தாய் மற்றும் சகோதரர்களை பார்க்க செல்லக்கூடாது என்றும், அவர்களுடனான உறவை முறித்துக்கொள்ளும்படியும் வலியுறுத்தியுள்ளார். பலமுறை இதற்காகவே சுனிதாவிடம் இவர் சண்டை போட்டுள்ளார். ஆனால், தன் குடும்பத்தினருடன் தொடர்பில் இருந்த சுனிதா, அவ்வப்போது ஸ்ரீராம்புராவில் இருக்கும் தன் தாய் வீட்டிற்கு சென்று வந்துள்ளார்.
நாளடைவில், இந்துசேகருக்கு இது வெறுப்பாக மாறியுள்ளது. இதனையடுத்து, தன் மனைவியையும், அவரது வீட்டாரையும் கொலை செய்ய திட்டம் வகுத்துள்ளார். அவர் வகுத்த திட்டம் காவல் துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. கொலை நடுங்க வைக்கும் இந்துசேகரின் கோர முகத்தைக் கண்டு காவல்துறையே அதிர்ந்துள்ளது.
முதல் இலக்கான மனைவி
இந்த கொலையை அரங்கேற்றுவதற்காக, இந்துசேகர் தன் வீட்டில் விருந்து ஏற்பாடு செய்துள்ளார். முதலாவதாக தன் மனைவியை கொலை செய்ததாக காவல்துறையினரிடம் ஒப்புக்கொண்ட இவர், மற்றவர்களை ஒருவர் பின் ஒருவராக அழைத்து கொலை செய்ததாகத் தெரிவித்துள்ளார். இவரது கொலை பசிக்கு முதலில் மனைவி சுனிதாவை இரையாக்கியுள்ளார்.
சுனிதாவை தீர்த்துகட்டினால் தான், மற்றவர்களையும் கொல்ல முடியும் என்ற எண்ணத்தோடு, அக்டோபர் 16 அன்றிரவு ஆட்டுக்கல்லால் மனைவியை அடித்து கொலை செய்துள்ளார். பின்னர் பிணத்தை ஆளில்லாத இடத்தில் வீசிவிட்டு, தன் மனைவி அவரது தோழிகளுடன் சுற்றுலா சென்றுள்ளதாக குடும்பத்தினரிடம் நாடகமாடியுள்ளார். பிறருக்கு சந்தேகம் வராமல் இருக்க, சுனிதாவின் செல்போனை தானே பயன்படுத்தி, அதில் வரும் குறுஞ்செய்திகளுக்கு பதிலளித்தும் வந்துள்ளார்.
ஒருவர் பின் ஒருவராக
அடுத்தததாக மாமியாரை அக்டோபர் 18-ஆம் தேதி கொலை செய்துள்ளார். தொடர்ந்து, சுனிதாவின் சகோதரர் சிவக்குமார் (30), அவரது மனைவி திவ்யா (30), குழந்தை புனீத் (7) ஆகிய மூவரையும் அக்டோபர் 24 அன்று வீட்டிற்கு அழைத்து ஆட்டுக்கல்லால் கொலை செய்துள்ளார். இதில் சிவக்குமார் தம்பதிக்கு மதுவில் தூக்க மாத்திரை கலந்துகொடுத்து, கொலையை அரங்கேற்றியுள்ளார்.
அதேபோல, சுனிதாவின் மற்றொரு சகோதரர் சங்கர் (44), அவரது மனைவி நளினி (29) ஆகிய இருவரையும் மதுவிருந்துக்காக தன் வீட்டிற்கு இந்துசேகர் அழைத்து நவம்பர் 1-ஆம் தேதி கொலை செய்துள்ளார். மொத்தம் 15 நாள்கள் இடைவெளியில், ஒரு சிறுவனைத் தவிர மனைவியின் மொத்த குடும்பத்தினரையும் தீர்த்துக்கட்டியுள்ளார். மேலும், தன் வீட்டில் கொலை நடந்ததற்கான எந்தவொரு தடயங்களையும் விட்டுவைக்காமல், இந்துசேகர் அழித்துள்ளது காவல்துறையினரின் துரித விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்துசேகர் பிடிபட்டது எப்படி?
இந்த தொடர் கொலை சம்பவங்கள் அனைத்தும், நவம்பர் 3 அன்று பதியப்பட்ட ஒரு வழக்கின் வாயிலாக வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது என பெங்களூரு நகர காவல் ஆணையர் சீமந்த் குமார் சிங் தெரிவித்துள்ளார். காணாமல் போன நளினியின் தாய் அன்றைய தினம், தன் மகளை காணவில்லை என ஸ்ரீராம்புரா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், இந்துசேகர் வீட்டில் தான் நளினியின் கடைசி மொபைல் நெட்வொர்க் சிக்னல் இருந்துள்ளது. இதனால் அவர் மீது சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து நவம்பர் 4 அன்று இந்துசேகர் தன் காருடன் கைது செய்யப்பட்டார். அப்போது, அவருடன் சங்கர் - நளினி தம்பதியின் 11 வயதுடைய மகன் இருந்துள்ளார்.
தப்பிய 11 வயது சிறுவன்
சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்ட இந்துசேகரிடம் காவல்துறை நடத்திய கிடுக்குப்பிடி விசாரணையில், தொடர் கொலை அரங்கேற்றம் வெளிசத்துக்கு வந்துள்ளது. மீட்கப்பட்ட 11 வயது சிறுவனையும் கொலை செய்வதற்கு அழைத்துச் சென்றதாக கொலையாளி வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். இந்துசேகர் காவல்துறை கையில் சிக்கியதால், அவரது கொலை பசிக்கு 11 வயது சிறுவன் மட்டும் இரையாகாமல் தப்பித்துள்ளார்.
மேலும், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட காரில் தான் கொலை செய்தவர்களின் உடல்களை பல்வேறு இடங்களுக்குக் கொண்டு சென்று வீசியதாக கொலையாளி ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். தற்போது, மீட்கப்பட்ட சங்கர் - நளினி தம்பதியின் 11 வயது மகன் நலமுடன் இருப்பதாக பெங்களூரு காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
மகள் உடந்தை
கொலையாளியின் அதிர்ச்சி வாக்குமூலத்திற்கு பின், இதில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். அப்போது தான் இந்துசேகரின் 17 வயது மகள் மாயமாகி இருப்பது தெரியவந்தது. தற்போது அவரையும் கைது செய்து காவல்துறை விசாரித்து வருவதாகவும், கொலையாளி இந்துசேகர் மீது ஏற்கனவே ஒரு கொள்ளை வழக்கு மதநாயக்கனஹள்ளி காவல் நிலையத்தில் 2018-ஆம் பதிவாகி உள்ளதாகவும் காவல் ஆணையர் சீமந்த் குமார் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கிடையில், நளினியின் தாய் அளித்த புகார் நவம்பர் 3 அன்று பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும், அவர் சில தினங்களுக்கு முன்னே இது தொடர்பாக காவல்நிலையத்தில் புகார் கொடுத்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது. புகார் தெரிவித்த தினமே வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி இருந்தால், ஒரு சிலரையாவது காப்பாற்றி இருக்கலாம் என கொலை செய்யப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
இதற்கு பதிலளித்த காவல் ஆணையர், “நவம்பர் 3 அன்று நளினி காணவில்லை என்று வழக்கு பதிவாகியுள்ளது. வழக்கில் பதிவு செய்வதில் தாமதம்; அலட்சியம் ஏதேனும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் துறை ரீதியிலான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று உறுதி அளித்துள்ளார்.
கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே கருத்து
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே கருத்து தெரிவித்துள்ளார். தொடர் கொலை சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், “இந்த கொலை சம்பவம் தற்செயலானது அல்ல. திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டது. இந்த வழக்கை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறோம். குடும்ப உறுப்பினர்கள் சதித்தீட்டம் தீட்டப்பட்டு கொல்லப்பட்டுள்ளனர். சிறுவன் புனீத்தின் உடல் மட்டுமே நந்திபேட்டா அருகில் கிடைத்துள்ளது. மற்றவர்கள் உடல்களை தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இன்னும் ஓரிரு நாள்களில் கொல்லைக்கான சரியான காரணம் தெரியவரும். இந்த குற்றத்திற்கு தன் மகளையே உடந்தையாக மாற்றியுள்ளார். அவரை மூளைச்சலவை செய்து குற்றத்திற்கு துணையாக்கியுள்ளார். காவல்துறையினர் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கொலைக்கு நில விவகாரம் போன்று வேறு ஏதேனும் காரணங்கள் இருக்கிறதா என்பதையும் காவல்துறை ஆய்வு செய்து வருகிறது” என்று கூறியுள்ளார்.
தற்போது இந்துசேகரை 12 காவலில் எடுத்து விசாரிக்க கூடுதல் தலைமை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் எண் 32 அனுமதி வழங்கியுள்ளது. காவல்துறை ஒருபுறம் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி கொலையானவர்களின் உடல்களை தேடி வரும் நிலையில், இச்சம்பவம் மாநகரத்தில் பெரும் அதிர்வலையையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.