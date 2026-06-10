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என்டிஏ கூட்டத்தில் மேற்கு வங்கத்தின் 'ஜால்முரி'யை பிரதமருக்கு பரிமாறிய சுவேந்து அதிகாரி

பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு 12 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளதை கொண்டாடும் வகையில் டெல்லியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

பிரதமருக்கு ஜால்முரியை பரிமாறிய மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி
பிரதமருக்கு ஜால்முரியை பரிமாறிய மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 10:52 PM IST

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புது டெல்லி: டெல்லியில் நடைபெற்ற தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் கூட்டத்தில், மேற்கு வங்கத்தின் பிரபலமான நொறுக்குத் தீனியான ஜால்முரியை, பிரதமர் மோடிக்கு மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி பரிமாறினார்.

பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு 12 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. இந்தியாவின் நீண்ட கால பிரதமர் என்ற பெருமையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெற்றுள்ளார். இதை கொண்டாடும் விதமாக, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் கூட்டம், டெல்லியில் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் மேற்கு வங்கத்தின் புகழ்பெற்ற நொறுக்குத் தீனியான ஜால்முரி தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த நொறுக்குத் தீனியை பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட பாஜக தலைவர்களுக்கு சுவேந்து அதிகாரி பரிமாறினார்.

அண்மையில், மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலின்போது பிரதமர் மோடி பல்வேறு இடங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். பிரச்சாரத்திற்கு நடுவே ஜார்கிராம் என்ற இடத்தில் ஜால்முரி நொறுக்குத் தீனியை பார்த்த பிரதமர் மோடி, அங்கு நின்று ஜால்முரியை வாங்கி விரும்பி சாப்பிட்டார். அதன் பிறகு பாஜக தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் அடையாளங்களின் ஒன்றாக ஜால்முரி மாறிப்போனது.

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அதனை நினைவூட்டும் வகையில், டெல்லியில் இன்று நடைபெற்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் கூட்டத்தில், ஜால்முரி தயார் செய்யப்பட்டு, பாஜக தலைவர்களுக்கு பரிமாற்றப்பட்டது.

பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு 12 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளதுடன், இந்தியாவின் நீண்ட கால பிரதமர் என்ற பெருமையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம் முன்னாள் பிரதமர் நேருவின் சாதனையை அவர் முறியடித்துள்ளார்.

நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு நடந்த பொதுத் தேர்தலுக்குப் பிறகு, நாட்டின் முதல் பிரதமரான ஜவாஹர்லால் நேரு தொடர்ந்து 4,398 நாட்கள் பிரதமராக பதவி வகித்தார். அதன் பிறகு, தொடர்ந்து 4,399 நாட்கள் பதவி வகித்து, நேருவின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார் பிரதமர் மோடி.

1947-ஆம் ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு 1952ஆம் ஆண்டு பொதுத்தேர்தல் நடைபெறும் வரை இடைக்கால பிரதமராக நேரு பதவி வகித்தார். அதன் பிறகு 1952இல் நடந்த பொதுத் தேர்தலுக்குப் பிறகு 12 ஆண்டுகள் நேரு பிரதமராக பதவி வகித்தார். முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி 14 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பிரதமராக பதவி வகித்த போதிலும், அவர் தொடர்ந்து பிரதமராக பதவி வகிக்கவில்லை.

TAGGED:

PM MODI JHALMURI
NDA MEETING
PM MODI 12 YEARS
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BENGAL CM SERVES JHALMURI TO PM

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