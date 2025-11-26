அரசியலமைப்பின் புனிதத்தை காக்க வழக்கறிஞர்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும்: தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் வேண்டுகோள்
அரசியலமைப்பை நிலை நிறுத்துவதிலும், அதன் செயல்பாடுகளிலும் வழக்கறிஞர்கள் விலைமதிப்பற்ற பங்கை அளித்து வருவதாக உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 26, 2025 at 6:11 PM IST
டெல்லி: சட்டத்தின் ஆட்சியை வலுப்படுத்துவதிலும், அரசியலமைப்பின் புனிதத்தை காப்பதிலும் வழக்கறிஞர் சங்கங்கள் முக்கிய பங்கு வகித்து வருவதாக உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
அரசியலமைப்பு தின விழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 26 அன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 1949ஆம் ஆண்டு இதே நாளில்தான் அரசியலமைப்பு சபை இந்திய அரசியலமைப்பை ஏற்றுக்கொண்டது. இது நாட்டின் முன்னேற்றத்தை தெளிவுடனும், உறுதியுடனும் தொடர்ந்து வழிநடத்தும் ஒரு புனித ஆவணமாக இந்திய அரசியலமைப்பு ஒவ்வொருவராலும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு முதல் நவம்பர் 26ஆம் தேதி அரசியலமைப்பு தினமாக கொண்டாட முடிவு செய்யப்பட்டு அதன்படி கடந்த ஒரு தசாப்தத்துக்கும் மேலாக இந்த தினம் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில் இன்று அரசியலமைப்பு தின விழா நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் (SCBA) ஏற்பாடு செய்த அரசியலமைப்பு தின விழாவில் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் கலந்துகொண்டார். நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், "சட்டத்தை உருவாக்குதல், நீதி வழங்குதல் மற்றும் ஒவ்வொரு சாதாரண மனிதனுக்கும் நீதி கிடைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் மட்டுமே அரசியலமைப்பு சட்டம் அர்த்தமுள்ளதாகவும், அனைவரும் அணுகக்கூடியதாகவும் இருக்கும்.
அரசியலமைப்பை நிலை நிறுத்துவதிலும், அதன் செயல்பாடுகளிலும் வழக்கறிஞர்கள் விலைமதிப்பற்ற பங்கை அளித்து வருகிறார்கள். அதை ஏழை எளிய மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். சட்டத்தின் ஆட்சியை வலுப்படுத்துவதிலும், அரசியலமைப்பின் புனிதத்தை நிலைநிறுத்துவதிலும் வழக்கறிஞர் சங்கம் இன்றியமையாத பங்கை வகித்து வருகிறது என்பதை யாரும் மறுக்க இயலாது. நீதித்துறையில் யாரும் மறைமுகமாக கூட பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது. அவர்களுக்கு வழங்கறிஞர்கள் சங்கங்கள் எப்போதும் உதவியாக இருக்க வேண்டும்.
நீதிமன்றங்கள் அரசியலமைப்பின் காவலாளியாக இருக்குமென்றால், அதனை ஒளிரச்செய்யும் விளக்காகவும், காவலர்களாகவும் வழக்கறிஞர்கள் இருக்க வேண்டும். அதுவே சட்டமன்த்தின் ஆட்சி அனைவருக்கும் சென்று சேருவதற்கு உதவியாக இருக்கும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், நாடாளுமன்றத்தில் குற்றப் பின்னணி கொண்டவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது குறித்தும், தேர்தல்களில் கருப்பு பணம் புழங்குவது குறித்தும் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினார்.
உச்ச நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த அரசியல் சாசன தின கொண்டாட்டத்தில் பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த தலைமை நீதிபதிகள் கலந்துகொண்டனர். குறிப்பாக, பூட்டான் தலைமை நீதிபதி லியோன்போ நோர்பு ஷெரிங், கென்யா தலைமை நீதிபதி மார்த்தா, மொரீஷியஸ் தலைமை நீதிபதி ரெஹானா பீபி, இலங்கை தலைமை நீதிபதி பிரீத்தி பத்மன் சூரசேனா உள்ளிட்டோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர்.