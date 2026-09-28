வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டம் ஒத்திவைப்பு - இன்று வங்கிகள் வழக்கம்போல் செயல்படும்!
இந்திய வங்கிகள் சங்கத்துடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் சுமுக முடிவு எட்டப்பட்டதை தொடர்ந்து போராட்டமானது தற்காலிகமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 28, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : September 28, 2026 at 7:20 AM IST
புது டெல்லி: வங்கி ஊழியர்கள் 3 நாள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை ஒத்தி வைப்பதாக வங்கி தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது. இதனால் இன்று வங்கிகள் வழக்கம்போல் செயல்படும்.
வாரத்திற்கு 5 நாட்கள் வேலை முறையை அமல்படுத்த வேண்டுமென்ற பிரதான கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, செப்டம்பர் 28ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதிவரை வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை வங்கி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (UFBU) அறிவித்திருந்தது. இதன் காரணமாக செப்டம்பர் 26 மற்றும் 27 தேதிகளில், அதாவது சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் வங்கிகள் முழுநேரமாக செயல்பட்டன.
இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு இந்திய வங்கிகள் சங்கத்துடன் வங்கி தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும், இந்த பேச்சுவார்த்தையில் சுமுக முடிவு எட்டப்பட்டதாகவும் AIBEA தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறது.
UNDERSTANDING REACHED WITH IBA STRIKE ACTION AND AGITATION DEFFERD #UFBU— CH VENKATACHALAM (@ChVenkatachalam) September 27, 2026
இதனையடுத்து வங்கி ஊழியர்களின் நாடு தழுவிய வேலை நிறுத்த போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் இன்று வங்கிகள் வழக்கம்போல் செயல்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, மாத இறுதியில் வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டத்தை அறிவித்திருந்ததால் வேலை நிறுத்தம் தொடங்குவதற்கு முன்பே வங்கி தொடர்பான அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் முடித்து கொள்ளுமாறு வங்கி ஊழியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் தற்போது தற்காலிகமாக போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது.
எதற்காக போராட்டம்?
வாரத்துக்கு 5 நாட்கள் மட்டுமே வேலை நாட்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதே தங்களது பிரதான கோரிக்கை என முன்னதாக ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்த அகில இந்திய வங்கி ஊழியர்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் சி.எச். வெங்கடாச்சலம் தெரிவித்திருந்தார். பல ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வந்த இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றாததால் போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
அதற்கு முன்னதாக, இந்திய வங்கிகள் சங்கம் மத்திய அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியபோது இந்த கோரிக்கைக்கு சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி தொழிலாளர் துறை முதன்மை ஆணையருடன் ஆலோசனையும் நடத்தப்பட்டது. இந்த கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படவில்லை என்றாலும், இதனை அமல்படுத்த நீண்ட காலமாகும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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தொடர்ந்து இரண்டரை ஆண்டுகளாக கோரிக்கையை முன்வைத்தும் நிறைவேற்றப்படாததால் வேலை நிறுத்தத்துக்கு தாங்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளதாக வெங்கடாச்சலம் தெரிவித்தார். மேலும், இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் இந்தியா முழுவதும் 8 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வங்கி ஊழியர்கள் பங்கேற்பதால் வங்கி சேவைகள், பணப் பரிவர்த்தனைகளில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று அவர் கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில் தற்போது பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு, போராட்டமானது தற்காலிகமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.