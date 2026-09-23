செப்.28 முதல் வங்கி ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டம்: முடங்கப் போகும் வங்கி சேவைகள்
வாரத்துக்கு 5 நாள் வேலை என்கிற எங்களின் பிரதான கோரிக்கையை முன்வைத்து இந்த வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக அகில இந்திய வங்கி ஊழியர்கள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் சி.எச். வெங்கடாச்சலம் தெரிவித்தார்.
Published : September 23, 2026 at 7:52 PM IST
புதுடெல்லி: பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வங்கி ஊழியர்கள் வரும் 28-ஆம் தேதி முதல் நாடு தழுவிய வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளதால் மூன்று நாட்கள் வங்கி சேவைகள் முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
வாரத்திற்கு 5 நாட்கள் வேலை முறையை அமல்படுத்த வேண்டும் என்ற பிரதான கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, வரும் செப்டம்பர் 28-ம் தேதி முதல் 30-ம் தேதி வரை வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை வங்கி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (UFBU) அறிவித்துள்ளது.
இந்த வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தால் திங்கள், செவ்வாய், புதன் ஆகிய 3 நாட்களுக்கு வங்கி சேவை நேரடியாக முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், போராட்டத்துக்கு முந்தைய இரு தினங்கள் (செப்.26,27) இரண்டாவது சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை வருவதால் கிட்டத்தட்ட 5 தினங்கள் வங்கி சேவை பாதிக்கப்படும் சூழல் எழுந்துள்ளது.
An Appeal to SBIans— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 22, 2026
Let us keep our customers ahead and stand together in their service.
SBI has always stood by its people—supporting their growth, well-being and their families.
Let us come together now to keep serving our customers and keep banking going. pic.twitter.com/vgU7FYpYwP
தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் அனைத்தும் இந்த வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கேற்கவுள்ளன. இதனை முன்னிட்டு, தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு எஸ்எஸ்எஸ், வாட்ஸ் அப் மூலமாக அனைத்து வங்கிகளும் இப்போதே அறிவுறுத்தல்களை கொடுக்க தொடங்கிவிட்டன.
Badge wearing programme pic.twitter.com/c23L1lNALg— United Forum of Bank Unions (@UFBUIndia) September 21, 2026
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வேலைநிறுத்தம் தொடங்குவதற்கு முன்பே வங்கி தொடர்பான பணிகளையும், பணப்பரிவர்த்தனைகளையும் முடித்துக் கொள்ளுமாறு தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வங்கிகள் அறிவுறுத்தி வருகின்றன.
மேலும், யுபிஐ, இன்டர்நெட் பேங்கிங், மொபைல் பேங்கிங் போன்ற டிஜிட்டல் சேவைகளையும், ஏடிஎம் சேவைகளையும் பயன்படுத்துமாறும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Banking operations at branches may be impacted on 28th, 29th & 30th September 2026 due to the proposed nationwide bank strike. Customers are requested to plan their transactions in advance and use alternate banking channels during these days.— Canara Bank (@canarabank) September 21, 2026
[Canara Bank, Customer Advisory,… pic.twitter.com/8oj4YmUIP0
போராட்டம் எதற்கு?
இந்த வேலைநிறுத்தம் தொடர்பாக அகில இந்திய வங்கி ஊழியர்கள் சங்கத்தின் (AIBEA) பொதுச்செயலாளர் சி.எச். வெங்கடாச்சலம், ஈடிவி பாரத் செய்தி ஊடகத்துக்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார்.
"வாரத்துக்கு 5 நாள்கள் வேலை என்பதே எங்கள் சங்கத்தின் பிரதான கோரிக்கை. இந்த கோரிக்கையை பல ஆண்டுகளாக வலியுறுததி வருகிறோம்.
இதற்கு முன்பு அரசாங்கத்துடன் இந்திய வங்கி சங்கம் (IBA) நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் இந்த கோரிக்கைக்கு சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொழிலாளர் துறை முதன்மை ஆணையருடனும் இந்த கோரிக்கை குறித்து நேற்று (செப்.22) ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இந்த கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படவில்லை என்றாலும், இதனை அமல்படுத்த நீண்ட காலம் ஆகும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Appeal to Employees of Public Sector Banks and Regional Rural Banks for Ensuring Uninterrupted Banking Services— PIB India (@PIB_India) September 22, 2026
▶️The United Forum of Bank Unions and certain other Unions/Associations in the Public Sector Banks (supported by Regional Rural Banks) have called for a series of… pic.twitter.com/treSPA2nie
இந்த கோரிக்கையை நாங்கள் எழுப்பியே இரண்டரை ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துவிட்டன. எனவே, நாங்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம்" என அவர் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வங்கிகளின் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை கைவிடுமாறு நிதித்துறை அமைச்சகம் சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதுதொடர்பான உறுதிமொழியை அளிக்காத வரை, வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை கைவிடுவது குறித்து நாங்கள் பரிசீலிக்கப் போவதில்லை.
இந்த வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் இந்தியா முழுவதும் 8 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வங்கி ஊழியர்கள் பங்கேற்பதால் வங்கி சேவைகள், பணப்பரிவர்த்தனைகளில் பாதிப்பு ஏற்படும்" என வெங்கடாச்சலம் கூறினார்.