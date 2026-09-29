வடகிழக்கு பருவமழை எதிரொலி; புதுவையில் விளம்பர பலகைகள் வைக்க தடை
இந்த பணிகளை கண்காணிக்க நகராட்சி, பஞ்சாயத்து ஆணையர்கள், பொதுப்பணித்துறை, காவல்துறை அதிகாரிகள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 29, 2026 at 8:18 PM IST
புதுச்சேரி: வடகிழக்கு பருவமழையையொட்டி புதுவையில் பேனர், கட்-அவுட் வைக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பருவமழை காலம் நெருங்கி வருகின்றது. மழைகாலத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் மனித உயிர்கள், பொருட்கள் மற்றும் பொது உள்கட்டமைப்புகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை தடுக்க புதுச்சேரி மாவட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவைக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக பேனர்கள், பிளக்ஸ் பலகைகள் ஆகியவற்றுக்கான தடை இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. சமீபத்தில் ராஜா தியேட்டர் சிக்னல் அருகே காற்று மற்றும் மழை காரணமாக, பேனர்கள் சரிந்து விழுந்த நிலையில், இந்த தடை அமலுக்கு வந்ததுள்ளது.
இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கனமழை மற்றும் பலத்த காற்றின் போது, அனுமதியின்றி மற்றும் தற்காலிகமாக வைக்கப்படும் பேனர்கள் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்குப் பெரும் அச்சுறுத்தலாக அமைகின்றன. தற்போதைய பருவகாலச் சூழல் மற்றும் உயிர், உடைமை மற்றும் பொதுக் கட்டமைப்புகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகளைக் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
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குறிப்பாக பட்டணிக்காடி சந்திப்பில் காற்று மற்றும் மழையால் சமீபத்தில் பேனர்கள் சரிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், கனமழை மற்றும் பலத்த காற்றின் போது, அனுமதியின்றி மற்றும் தற்காலிகமாக வைக்கப்படும் இத்தகைய பொருட்கள் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்குப் பெரும் அச்சுறுத்தலாக அமைகின்றன. எனவே பேனர்கள், கட்-அவுட்கள், விளம்பரப் பலகைகள் மற்றும் பிற பொருட்களை அமைத்துள்ளவர்கள் அவற்றை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும்.
இந்த பணிகளுக்காக நகராட்சி, பஞ்சாயத்து ஆணையர்கள், பொதுப்பணித்துறை, காவல்துறை அதிகாரிகள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. விதமுறைகளை மீறி வைக்கப்படும் பேனர்கள் எந்த வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி அகற்றப்படும், இதற்கு ஆகும் செலவு விதிமீறலில் ஈடுபடும் நபர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.