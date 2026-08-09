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'GenZ' இளைஞர்களை சிலர் தவறாக வழிநடத்த முயற்சி; பதவி விலகியது ஏன்? - தர்மேந்திர பிரதான் விளக்கம்

"தர்மேந்திர பிரதானே தனக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்திக் கொண்டார்" என பிஜு ஜனதா தளம் கட்சியின் முன்னாள் அமைச்சர் ரோஹித் புஜாரி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

பாஜக மூத்த தலைவர் தர்மேந்திர பிரதான்
பாஜக மூத்த தலைவர் தர்மேந்திர பிரதான் (ANI)
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By PTI

Published : August 9, 2026 at 2:35 PM IST

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புவனேஸ்வர்: நீட் போராட்டங்களின்போது 'GenZ' இளைஞர்களை சிலர் தவறாக வழிநடத்த முயன்றதாகவும், அதனாலேயே பிரதமரை சந்தித்துப் பதவி விலக தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தேன் என்றும் தர்மேந்திர பிரதான் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்து இரண்டு வாரங்கள் ஆகும் நிலையில், ஒடிஷா மாநிலம், சம்பல்பூரில் உள்ள கங்காதர் மெஹர் பல்கலைக்கழகத்தில் நேற்று (ஆக.08) நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதன்முறையாக பங்கேற்றிருந்த பாஜகவின் மூத்த தலைவர் தர்மேந்திர பிரதான், மாணவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார்.

அப்போது, தனது மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி ராஜினாமா குறித்து முதன்முறையாக மனம் திறந்து பேசினார்.

அதாவது, "நீட் போராட்டங்களின்போது நம்முடைய 'GenZ' இளைஞர்களை சிலர் தவறாக வழிநடத்த முயன்றனர். இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்தது 2 கோடி குழந்தைகள் பிறக்கின்றனர். அவர்களுக்கு பல லட்சியங்கள் உள்ளன. அவர்கள் உலகிற்கே வழிகாட்டியாக மாறுவார்கள். பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பதவி விலகத் தயாராக இருப்பதாகத் தெரிவித்தேன். அதன்பின், ஜூலை 25ஆம் தேதி பதவியை ராஜினாமா செய்தேன்" என்று தெரிவித்தார்.

ரைராகோலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற தர்மேந்திர பிரதான், ஒடிஷாவின் முன்னாள் முதலமைச்சரும், பிஜு ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவருமான நவீன் பட்நாயக் மீது பல்வேறு விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். "பிஜு ஜனதா தளம் கட்சியின் தொண்டர்களாலும், தன்னைத் திரும்பி செல்லுமாறு எழுப்பப்பட்ட முழக்கங்களாலும் தான் சற்றும் கலங்கவில்லை" என்று பிரதான் குறிப்பிட்டார்.

"நான் ஒடிஷா மக்களுக்கு அவப்பெயர் என்றும், ஒரு மோசமான நபர் என்றும்" நவீன் பாபு கூறுகிறார் என்ற தர்மேந்திர பிரதான், "ஒடிஷா மக்களுக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையில் எப்போதாவது ஏதாவது செய்திருக்கிறேனா?" என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு பாஜக தொண்டர்கள் "இல்லை, இல்லை..." என்று முழக்கமிட்டனர். மேலும், தனக்கு எதிரான போராட்டங்களில் இளைஞர்களை ஈடுபடுத்துவதாக பிஜு ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவரை குற்றம்சாட்டினார்.

"நான் மாநிலத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் சாதனைகளை செய்யாமல் இருக்கலாம். ஆனால் எனது செயல்பாடுகள் மாநிலத்திற்கு ஒருபோதும் அவப்பெயரை ஏற்படுத்தியதில்லை. மாநிலத்தின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் எந்தவொரு செயலையும் ஒருபோதும் நான் செய்யமாட்டேன்; ஜகந்நாதர் மற்றும் சம்பல்பூரின் காவல் தெய்வமான சமலேஸ்வரி ஆகியோரின் ஆசியுடன் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் மத்திய அமைச்சரானேன்" என்று பிரதான் தெரிவித்தார்.

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பிஜு ஜனதா தளம் எம்எல்ஏவும், சட்டப்பேரவையின் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவருமான பிரசன்ன ஆச்சார்யா கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சி மேடையிலேயே பிஜு ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவருக்கு எதிரான கருத்துகளை பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானின் பேச்சுக்கு சம்பல்பூரின் பிஜு ஜனதா தளம் கட்சியின் மாவட்டத் தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ரோஹித் புஜாரி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

ரோஹித் புஜாரி கூறியதாவது, "முன்னாள் முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் ஏன் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்த வேண்டும்? பிரதானால் 21 மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துக் கொண்டனர் என்பது நாடு முழுவதும் தெரிந்த விஷயம். தேர்வில் பங்கேற்ற 22 லட்சம் மாணவர்களில், சுமார் 21 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகியிருக்கக்கூடும். யாரும் அவருக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்தவில்லை; அவரே தனக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்திக் கொண்டார்" என்று கூறினார்.

TAGGED:

தர்மேந்திர பிரதான் விளக்கம்
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