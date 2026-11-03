பெங்களூருவில் பட்டப் பகலில் பயங்கரம்: பெண்ணிடம் கத்தி முனையில் சங்கிலி பறிக்க முயன்றவர் கைது
ஜெயஸ்ரீ கூச்சல் போடவோ அல்லது தப்பித்து ஓடவோ கூடாது என்பதற்காக, பிரபுராஜ் தான் திட்டமிட்டு எடுத்து வந்திருந்த 'ஃபெவிக்விக்' பசையை அவரது இரண்டு கைகளிலும் ஊற்றி, அங்கிருந்த கடையின் மேஜையோடு வலுக்கட்டாயமாக ஒட்டி வைத்தார்.
Published : November 3, 2026 at 3:46 PM IST
பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலத்தின் தலைநகர் பெங்களூருவின் பரபரப்பான இந்திரா நகர் பகுதியில், பகலில் கடைக்குள் புகுந்து பெண் ஒருவரை கத்திமுனையில் மிரட்டி, அவரது கைகளை ஃபெவிக்விக் பசையால் ஒட்டி நகை பறிக்க முயன்றவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தப்பியோட முயன்ற அந்த நபர், பெண்ணின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து நடுத்தெருவில் இழுத்து வந்து மிரட்டிய போது, துணிச்சலாக செயல்பட்ட பொதுமக்கள் அவரை மடக்கிப் பிடித்து காவல் துறையிடம் ஒப்படைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை காலை சுமார் 11:45 மணியளவில் நடந்தது. இந்திரா நகரின் 100 அடி சாலையில் அமைந்துள்ள ஒரு காலணி மற்றும் பேக் பழுது பார்க்கும் கடையில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது. அங்கு ஜெயஸ்ரீ என்ற பெண் ஊழியர் தனியாக பணியில் இருந்தார். அப்போது ஹெல்மெட் மற்றும் கையுறைகள் அணிந்தபடி ஒரு நபர், திடீரென கடைக்குள் நுழைந்தார். முதலில், தன்னை யாரோ துரத்தி வந்து கொல்லப் பார்ப்பதாக கூறி தஞ்சம் அடைவது போல் நடித்த அவர், அடுத்த சில நொடிகளில் தனது சுயரூபத்தைக் காட்டினார்.
திகைத்துப் போன ஜெயஸ்ரீ தன் கடை உரிமையாளரைத் தொடர்பு கொள்ள முயன்ற போது, அவரது கேஷ் கவுன்ட்டர் பகுதிக்குள் ஏறிக் குதித்த அந்த நபர், அவரைத் தள்ளிவிட்டு கத்தியை எடுத்து கழுத்தில் வைத்தார். ஜெயஸ்ரீ அணிந்திருந்த சுமார் 4.5 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 35 கிராம் தங்கச் சங்கிலியைத் தருமாறு மிரட்டினார்.
ஃபெவிக்விக் ஊற்றி சித்திரவதை
ஜெயஸ்ரீ பயந்து கூச்சல் போடவோ அல்லது தப்பித்து ஓடவோ கூடாது என்பதற்காக, அவர் தான் திட்டமிட்டு எடுத்து வந்திருந்த 'ஃபெவிக்விக்' பசையை அவரது இரண்டு கைகளிலும் ஊற்றி, அங்கிருந்த கடையின் மேஜையோடு வலுக்கட்டாயமாக ஒட்டி வைத்தார். மேலும் பெண்ணின் வாயில் துணியை திணித்து விட்டு, சங்கிலியைப் பறிக்க முயன்றார். இருப்பினும், ஜெயஸ்ரீ விடாமல் கூச்சலிடவே, அருகில் இருந்த கடைக்காரர்களும், பொதுமக்களும் ஓடி வந்தனர்.
பொதுமக்கள் தன்னைச் சூழ்ந்து கொண்டதை உணர்ந்த அவர், பெண்ணின் கைகளை மேஜையிலிருந்து விடுவித்து, அவரது தலைமுடியைப் பற்றி பிடித்துக் கொண்டார். பின்னர், கழுத்தில் கத்தியை வைத்தபடியே மனிதக் கேடயமாக பயன்படுத்தி, நடுத்தெருவுக்கு இழுத்து வந்தார். 'யாராவது நெருங்கி வந்தால் பெண்ணின் கழுத்தை அறுத்து விடுவேன்' என்று பொதுமக்களைப் பார்த்துக் கத்தியபடி மிரட்டினார்.
இருப்பினும், அங்கிருந்த மக்கள் பின்வாங்காமல் சாதுரியமாக அவரின் கவனத்தை திசைதிருப்பினர். அதே நேரத்தில் அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த போக்குவரத்து போலீசாரும், பொதுமக்களும் சேர்ந்து திடீரென அவரை தாக்கி, கத்தியைப் பறித்து அவரைப் பிடித்தனர்.
பின்னர் ஜெயஸ்ரீ பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு, லேசான காயங்களுடன் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். தற்போது அவர் ஆபத்தான கட்டத்தைத் கடந்து நலமாக உள்ளார்.
தகவலறிந்து வந்த இந்திரா நகர் போலீசார் அந்த நபரை கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலில் அடைத்தனர். இது குறித்து பெங்களூரு கிழக்கு மண்டல துணை ஆணையர் விக்ரம் அமாத்தே கூறுகையில், "கைது செய்யப்பட்டவர் பெயர் பிரபுராஜ். வயது 40. டெலிவரி ஏஜெண்டாக பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். விசாரணையின் போது அவர் முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பேசியதால், அவரது மனநலம் குறித்தும், இந்தத் துணிகரத் திருட்டு முயற்சியின் பின்னணி குறித்தும் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறோம்" என்றார்.