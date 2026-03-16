ETV Bharat / bharat

புகார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க 5,173 பறக்கும் படைகள் - வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்ட தேர்தல் ஆணையம்

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருக்கும்போது நடைபெறும் விதிமீறல்களை C-Vigil செயலி உதவியுடன், புகைப்படம் அல்லது வீடியோ எடுத்து நேரடியாக புகார் தெரிவிக்கலாம்.

தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் - கோப்புப் படம் (ANI Photo)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 16, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

டெல்லி: தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், விதிமீறல்கள் மீது விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க 5,173 பறக்கும் படைகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தலைமை தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 4 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒரு யூனியன் பிரதேசத்திற்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் மிகக் கடுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தலைமை தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதியும் (ஒரே கட்டமாக), கேரளா, அசாம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதியும் (ஒரே கட்டமாக), மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் ஏப்ரல் 23 மற்றும் ஏப்ரல் 29 (இரண்டு கட்டங்களாக) தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று அறிவித்தார்.

அனைத்து மாநிலங்களிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 அன்று நடைபெறுகிறது. அந்தவகையில், தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டதால், அந்தந்த மாநிலங்களில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் நேற்றுமுதல் அமலுக்கு வந்தது.

முக்கியமான கட்டுப்பாடுகள் என்ன?

தேர்தல் தொடர்பான புகார்களைத் தெரிவிக்க 1950 என்ற இலவச அழைப்பு எண் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் உதவியுடன் பொதுமக்களும், அரசியல் கட்சிகளும் புகார்களைத் தெரிவிக்கலாம். இதற்காக பிரத்யேக அழைப்பு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கூடுதலாக, C-Vigil செயலி உதவியுடன், விதிமீறல்களை புகைப்படம் அல்லது வீடியோ எடுத்து அனுப்பலாம். புகார்கள் மீது 100 நிமிடங்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்க 5,173 பறக்கும் படைகள் மற்றும் 5,200 நிலையான கண்காணிப்புக் குழுக்கள் (SST) அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதனையடுத்து, தேர்தலுக்காக அரசு இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்துதல் முற்றிலுமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக,

  • அமைச்சர்கள் தங்கள் அதிகாரப்பூர்வ அரசுப் பணிகளுடன் தேர்தல் பரப்புரையை இணைக்கக் கூடாது
  • தேர்தல் வேலைகளுக்காக அரசு வாகனங்கள், போக்குவரத்து வசதிகள் அல்லது அரசுப் பணியாளர்களைப் பயன்படுத்தத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • பொதுமக்களின் வரிப் பணத்தில் (அரசு செலவில்) விளம்பரங்கள் வெளியிடக் கூடாது.

என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அரசு, பொது மற்றும் தனியார் இடங்களில் இருக்கும் அரசியல் விளம்பரங்கள், சுவரொட்டிகள் உடனடியாக அகற்றப்பட வேண்டும் எனவும், தனியார் வீடுகளின் முன் தர்ணா செய்யவோ, மறியல் செய்யவோ கூடாது எனவும், உரிமையாளரின் அனுமதி இன்றி சுவர்களில் சுவரொட்டி ஒட்டவோ, கொடிக்கம்பம் நடவோ கூடாது என்றும் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

கூட்டங்கள்

அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்டம் அல்லது ஊர்வலம் நடத்தும் முன் காவல்துறைக்கு முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், ஒலிபெருக்கி பயன்பாடு மற்றும் இதர வசதிகளுக்கு உரிய அனுமதி பெற வேண்டும். பொது மைதானங்கள் மற்றும் ஹெலிபேட்களைப் பயன்படுத்த 'SUVIDHA' என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். இது ‘முதலில் வருபவருக்கே முன்னுரிமை’ என்ற அடிப்படையில் ஒதுக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளுக்கான கட்டுபாடுகளில், தேர்தல் அதிகாரிகள் அனைவரும் நடுநிலையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எந்தவொரு அரசியல் கட்சிக்கும் சாதகமாகவோ அல்லது அரசு வசதிகளைப் பயன்படுத்தவோ அனுமதிக்கக் கூடாது எனவும் தேர்தல் ஆணையம் எச்சரித்துள்ளது.

மாநில அரசுகளுக்கு மட்டுமல்லாது, அந்தந்த மாநிலங்கள் தொடர்பான அறிவிப்புகளை வெளியிடும் மத்திய அரசுக்கும் இந்த கட்டுப்பாடுகள் பொருந்தும் என தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள நடத்தை விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

ECI
MODEL CODE OF CONDUCT
C VIGIL APP
ECI CODE OF CONDUCT
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.