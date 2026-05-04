அசாமில் தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ள பாஜக - தொடர்ந்து 3வது முறையாக ஆட்சி?
அசாமில் 126 தொகுதிகளில் 64 பெரும்பான்மை பெற்றால் ஆட்சி அமைக்கலாம்.
Published : May 4, 2026 at 12:41 PM IST
அசாம்: 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வரும் சூழலில், பாஜக கூட்டணி முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
அசாமில் 126 தொகுதிகளுக்கான சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்.9 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அம்மாநிலத்தில் 2 கூட்டணிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. ஒன்று ஆளும் கட்சியான பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி மற்றும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி. அதன்படி பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 3-வது முறையாக ஆட்சியை பிடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 126 தொகுதிகளில் 64 பெரும்பான்மை பெற்றால் ஆட்சி அமைக்கலாம். இதற்கிடையே, பத்ருதீன் அஜ்மல் தலைமையிலான அகில இந்திய ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி 27 இடங்களில் தனித்து போட்டியிட்டுள்ளது.
இதற்காக வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று (மே 4) விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போதைய நிலவரப்படி (12 மணி) பாஜக 78 தொகுதிகளிலும், காங்கிரஸ் 24 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.