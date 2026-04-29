அசாமில் மீண்டும் பாஜக ஆட்சி; வெளியானது தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு

அசாமில் முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா தலைமையிலான பாஜக தற்போது ஆட்சியில் உள்ளது.

அசாம் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பிரதமர் மோடி உள்ளிட்டோர் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 29, 2026 at 7:17 PM IST

குவஹாத்தி: அசாமில் மீண்டும் பாஜக ஆட்சியமைக்கும் என்று தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் தெரிவித்துள்ளன.

The Axis-My India நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பில் பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி 88 - 100 இடங்களை கைப்பற்றும் என்றும், காங்கிரஸ் கூட்டணி 24- 36 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றிப் பெறும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.

The Matrize Exit நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்கணிப்பில் பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி 85 -95 இடங்கள் வரை கைப்பற்றும் என்றும், காங்கிரஸ் கூட்டணி 25-32 எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

பாஜக கூட்டணி 90 -100 தொகுதிகளை கைப்பற்றும் எனவும், காங்கிரஸ் கூட்டணி 23- 33 இடங்களில் தான் வெற்றிப்பெறும் எனவும் CNN-News 18 செய்தி நிறுவனம் கணித்துள்ளது.

பாஜக கூட்டணி 68 -72 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் கூட்டணி 22-26 தொகுதிகளை மட்டுமே கைப்பற்றும் எனவும், அதேசமயம் சுயேட்சைகள் 11 -15 இடங்களை கைப்பற்றுவார்கள் எனவும் Peoples Pulse நிறுவனம் கணித்துள்ளது.

மொத்தம் 126 தொகுதிகளை கொண்ட அசாம் மாநில சட்மன்றத்திற்கு கடந்த ஏப்ரல் 9-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா தலைமையிலான பாஜக கூட்டணி (NDA) மற்றும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டணி இடையே நேரடிப் போட்டி நிலவியது. மொத்தம் 722 வேட்பாளர்கள் இத்தேர்தலில் களம் கண்டனர். இத்தேர்தலில் மொத்தம் 85.38 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன.

2023-இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறைக்கு பின் அசாமில் நடைபெற்ற முதல் தேர்தல் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

