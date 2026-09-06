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தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் அசோக் ஆனந்தன் மீண்டும் வெற்றி பெறுவார் - புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி

மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக அசோக் ஆனந்தன் தொடர்ந்து பல்வேறு பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி பாராட்டு தெரிவித்தார்.

மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பரிசுகளை வழங்கிய புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி
மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பரிசுகளை வழங்கிய புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 7:13 PM IST

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புதுச்சேரி: தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் அசோக் ஆனந்தன் மீண்டும் வெற்றி பெறுவார் என புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிக்குட்பட்ட மாணவர்களின் கல்வித்திறனை ஊக்குவிக்கும் வகையில், ஸ்ரீமதி விஜயலட்சுமி அம்மாள் அறக்கட்டளை நிறுவனர் அசோக் ஆனந்தன் ஏற்பாட்டில் 16-ஆம் ஆண்டு கல்வித்திறன் பரிசளிப்பு விழா நடைபெற்றது. இந்த பரிசளிப்பு விழாவில், தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிக்குட்பட்ட 296 மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இவர்களுக்கான கல்வித்திறன் பரிசளிப்பு விழா ஈ.சி.ஆர். சாலையில் அமைந்துள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த பரிசளிப்பு விழாவில் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். இதனைத் தொடர்ந்து, தேர்வு செய்யப்பட்ட 296 மாணவர்களுக்கும் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கங்களை வழங்கி, மாணவர்களின் கல்விச் சாதனைகளைப் பாராட்டி வாழ்த்தினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஸ்ரீமதி விஜயலட்சுமி அம்மாள் அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் அசோக் ஆனந்தன், “அறக்கட்டளை சார்பில் வழங்கப்படும் அடையாள அட்டையை பயன்படுத்தி, தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் 9-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு அவர்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்கான வழிகாட்டுதல்கள் தொடர்ந்து வழங்கப்படும். மேலும், உயர்கல்வி வழிகாட்டுதல், கல்வி மேம்பாடு, திறன் மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

தொடர்ந்து, மேல்நிலை வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்வி மேம்பாடு மற்றும் உயர்கல்வி பயில்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து வழிகாட்டும் திட்டமும், கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுடன், அவர்கள் வேலைவாய்ப்பைப் பெறும் வரை தேவையான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கும் திட்டமும் செயல்படுத்தப்படும்” என்று கூறினார்.

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அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, “மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக அசோக் ஆனந்தன் தொடர்ந்து பல்வேறு பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதற்கு பாராட்டுக்கள். எனது எண்ணத்தை அசோக் ஆனந்தன் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் நிறைவேற்றி வருகிறார். மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக கல்வித்திறன் திட்டத்தை அறிவித்துள்ள அவருக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மேலும், மீண்டும் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் அசோக் ஆனந்தன் தேர்தலில் போட்டியிட்டு ஜக்கு சின்னத்தில் வெற்றி பெறுவார். அவர் தொகுதி மக்களை நல்ல முறையில் பார்த்துக் கொள்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

THATTANCHAVADY CONSTITUENCY
PUDUCHERRY CM RANGASAMY
ASHOK ANANDAN
புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி
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