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வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட 3,000 சிலிண்டர்கள் - உயிரை பொருட்படுத்தாமல் சேகரிக்க முயன்ற பொதுமக்கள்

சிலிண்டர்களை கண்டெடுப்பவர்கள் உடனடியாக அதிகாரிகளுக்கோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கோ தகவல் கொடுத்து ஒப்படைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்ட சிலிண்டர்கள்
வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்ட சிலிண்டர்கள் (Screengrab from PTI Video)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 1:04 PM IST

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மும்பை: மகாராஷ்டிர மாநிலம் ராய்காட் மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக, எரிவாயு நிரப்பும் ஆலையின் சுற்றுச் சுவர் இடிந்து சுமார் 3,000 சிலிண்டர்கள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. ஆயிரக்கணக்கான சிலிண்டர்கள் வெள்ளத்தில் மிதந்து வரும் வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.

ராய்காட் மாவட்டம் பன்வெல் தாலுகா சாவ்னே பகுதியில் பொதுத் துறையைச் சேர்ந்த இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான 'பாதாளகங்கா எல்பிஜி பாட்லிங் ஆலை' என்ற எரிவாயு நிரப்பும் ஆலை செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் அந்த பகுதியில் பெய்த அதிதீவிர கனமழையால் பாதாளகங்கா ஆற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக எரிவாயு நிரப்பும் ஆலையின் சுற்றுச் சுவர் இன்று காலை திடீரென இடிந்து விழுந்தது. இதில், வெள்ளம் முழுமையாக ஆலை வளாகத்திற்குள் புகுந்தது.

வெள்ளத்தின் அசுர வேகம் காரணமாக, ஆலையில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த வணிகப்பயன்பாடு மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கான சுமார் 3,000 சிலிண்டர்கள் பாதாளகங்கா ஆறு மற்றும் கர்பாடா ஓடையில் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. சிலிண்டர்களில் சில காலியாகவும், பல முழுமையாக கியாஸ் நிரப்பப்பட்ட நிலையிலும் இருந்ததாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

ஆற்று வெள்ளத்தில் சிலிண்டர்கள் மிதந்து வருவதைப் பார்த்த அப்பகுதி பொதுமக்களில் சிலர், தங்களின் உயிரைப் பொருட்படுத்தாமல் ஆற்றில் இறங்கி போட்டிப் போட்டு அவற்றை சேகரிக்கத் தொடங்கினர். ஆனால், அவ்வாறு செய்யக் கூடாது என்று ராய்காட் மாவட்ட ஆட்சியர் கிஷன் ஜாவ்லே பொதுமக்களை எச்சரித்துள்ளார்.

ஆற்றில் மிதந்து வரும் அல்லது கரைகளில் ஒதுங்கும் சிலிண்டர்களை பொதுமக்கள் எந்த காரணம் கொண்டும் தொடவோ, வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லவோ அல்லது பயன்படுத்த முயற்சிக்கவோ கூடாது என்று அந்த எச்சரிக்கையில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வெள்ளத்தில் அடித்து வரும் சிலிண்டர்கள் நல்ல நிலையில் உள்ளதா? அல்லது ஏதேனும் கியாஸ் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளதா? என்பது தெரியாது. ஆர்வக்கோளாறிலோ அல்லது சொந்த உபயோகத்திற்காகவோ அவற்றை வீட்டிற்கு எடுத்துச் சென்று பயன்படுத்த முயன்றால் அது மிகப் பெரிய விபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.

மேலும், சிலிண்டர்களை கண்டெடுப்பவர்கள் உடனடியாக அதிகாரிகளுக்கோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கோ தகவல் கொடுத்து ஒப்படைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

தற்போது மாவட்ட நிர்வாகமும், காவல் துறையினரும் இணைந்து ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட சிலிண்டர்களை பாதுகாப்பாக மீட்கும் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

PATALGANGA RIVER
CYLINDERS WASHED AWAY IN RAIGAD
LPG CYLINDERS
3000 GAS CYLINDERS WASHED AWAY

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