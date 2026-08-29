ETV Bharat / bharat

புதுச்சேரியில் 38,000 சிவப்பு நிற ரேசன் அட்டைகள் ரத்து - ஏன் தெரியுமா?

38 ஆயிரம் சிவப்பு நிற குடும்ப அட்டைகள் ரத்து செய்யப்படுவது குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்படும் என அமைச்சர் சிவக்கொழுந்து தெரிவித்திருந்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2026 at 1:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் மத்திய அரசின் இலவச அரிசி திட்டத்திற்கு பதிலாக பணம் வழங்கும் நடைமுறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டதால், 38 ஆயிரம் சிவப்பு நிற குடும்ப அட்டைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின் தங்கிய ஏழை எளிய குடும்பங்களுக்கு அரசின் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் கிடைக்கும் வகையில் சிவப்பு நிற குடும்ப அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த வகை அட்டைதாரர்களுக்கு அரசின் பல்வேறு நலத்திட்டங்களில் கூடுதல் சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த சிவப்பு நிற குடும்ப அட்டைகளை பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் மட்டுமின்றி, வசதி கொண்டவர்களும் பெற்றுள்ளதாக புகார்கள் எழுந்தன. மேலும், பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கிய குடும்பங்களை சேர்ந்த சிலருக்கு மஞ்சள் நிற குடும்ப அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் புகார்கள் வந்த வண்ணம் இருந்தன.

இது போன்ற சிக்கல்களால் அரசின் நலத் திட்டங்களின் பலன் அதற்கு உரியவர்களிடம் சேருவதில் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டு வந்தது. தொடர்ந்து வந்த புகார்களின் அடிப்படையில், குடும்ப அட்டைகளில் உள்ள குறைகளை தீர்த்துக் கொள்ளும் வகையில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன. இதில் குடும்பங்களின் பொருளாதார நிலை, குடும்ப உறுப்பினர்களின் விவரங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த சூழலில் மத்திய அரசின் இலவச அரிசி திட்டத்திற்கு பதிலாக பணம் வழங்கும் நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக 38 ஆயிரம் சிவப்பு நிற குடும்ப அட்டைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: மாநில அந்தஸ்துக்காக பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயார் - பேரவையில் கொந்தளித்த புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அதிகாரிகளிடம் பேசிய புதுச்சேரி சட்டப் பேரவை சபாநாயகர் அன்பழகன், 38 ஆயிரம் சிவப்பு நிற குடும்ப அட்டைகள் ரத்து செய்யப்பட்டது தொடர்பாக மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

இது குறித்து குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சிவக்கொழுந்து, சபாநாயகரின் கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொளவதாகவும், இது தொடர்பாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், இதற்கான விளக்கத்தை விரைவில் அளிப்பதாக தெரிவித்திருந்தார். ரத்து செய்யப்பட்ட 38 ஆயிரம் சிவப்பு நிற குடும்ப அட்டைகள் மீண்டும் வழங்கப்படுமா என்பது குறித்து அமைச்சரின் விளக்கத்திற்கு பின்பு தெரியவரும்.

TAGGED:

RED RATION CARDS CANCEL
புதுச்சேரி ரேஷன் அட்டை
சிவப்பு நிற ரேஷன் அட்டை
அமைச்சர் சிவக்கொழுந்து
RED RATION CARD CANCELLED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.